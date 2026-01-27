Абхазия
"Январский гром". Ленинград полностью освобожден от блокады
"Январский гром". Ленинград полностью освобожден от блокады
"Январский гром". Ленинград полностью освобожден от блокады

11:44 27.01.2026 (обновлено: 11:51 27.01.2026)
Подписаться
Операция проводилась с 14 по 30 января 1944 года и стала одним из ключевых этапов Ленинградско-Новгородской стратегической операции.
В результате наступления была уничтожена петергофско-стрельнинская группировка противника, немецкие войска были отброшены на 60–100 км от города. Советские войска освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и, совместно с войсками Волховского фронта, полностью сняли блокаду Ленинграда.
Операцию возглавлял командующий Ленинградским фронтом генерал армии Л. А. Говоров. Советские войска имели значительное превосходство над противником: по живой силе более чем в 2,7 раза, по артиллерии — в 3,6 раза, по танкам — в 6 раз.
Смотрите в фотоленте Sputnik архивные кадры освобожденного Ленинграда.
© Foto / Public domainСалют в Ленинграде по случаю полного снятия блокады города.
Салют в Ленинграде по случаю полного снятия блокады города - Sputnik Абхазия
1/12
© Foto / Public domain
Салют в Ленинграде по случаю полного снятия блокады города.
© Sputnik / Yakov Khalip / Перейти в фотобанк

Артисты Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова читают передовицу газеты "Ленинградская Правда". Перед началом оперы "Иван Сусанин".

Артисты Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова читают передовицу газеты &quot;Ленинградская Правда&quot;. Перед началом оперы &quot;Иван Сусанин&quot;. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Yakov Khalip
/
Перейти в фотобанк

Артисты Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова читают передовицу газеты "Ленинградская Правда". Перед началом оперы "Иван Сусанин".

© Sputnik / Galina Sanko / Перейти в фотобанк

От разрушенной деревни осталась единственная целая вещь - трюмо.

От разрушенной деревни осталась единственная целая вещь - трюмо. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Galina Sanko
/
Перейти в фотобанк

От разрушенной деревни осталась единственная целая вещь - трюмо.

© Sputnik / Alexey Varfolomeev / Перейти в фотобанкБлокадный хлеб и хлебные карточки времен Великой Отечественной войны в музее истории хлебопечения.
Блокадный хлеб и хлебные карточки - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Alexey Varfolomeev
/
Перейти в фотобанк
Блокадный хлеб и хлебные карточки времен Великой Отечественной войны в музее истории хлебопечения.
© Sputnik / David Trahtenberg / Перейти в фотобанк

После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / David Trahtenberg
/
Перейти в фотобанк

После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанк

Предприятия освобожденного Ленинграда продолжают поставлять боеприпасы для фронта.

Предприятия освобожденного Ленинграда продолжают поставлять боеприпасы для фронта. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Boris Kudoyarov
/
Перейти в фотобанк

Предприятия освобожденного Ленинграда продолжают поставлять боеприпасы для фронта.

© Sputnik  / Перейти в фотобанк

Противотанковые надолбы на улицах города.

Противотанковые надолбы на улицах города. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Противотанковые надолбы на улицах города.

© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанк

Ленинградцы читают свежую газету.

Ленинградцы читают свежую газету. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Boris Kudoyarov
/
Перейти в фотобанк

Ленинградцы читают свежую газету.

© Sputnik / Boris Losin / Перейти в фотобанк

Жители города снимают защитные укрытия с домов на Садовой улице.

Жители города снимают защитные укрытия с домов на Садовой улице. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Boris Losin
/
Перейти в фотобанк

Жители города снимают защитные укрытия с домов на Садовой улице.

© Sputnik / Alexander Brodsky / Перейти в фотобанк

Первый поезд прошел по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы".

Первый поезд прошел по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала &quot;Дорогой Победы&quot;. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Alexander Brodsky
/
Перейти в фотобанк

Первый поезд прошел по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы".

© Foto / Public domain

Демонтаж ДОТа

Демонтаж ДОТа - Sputnik Абхазия
11/12
© Foto / Public domain

Демонтаж ДОТа

© Sputnik / Vladimir Vdovin / Перейти в фотобанк

Репродукция картины "Салют 27 января 1944 года".

Репродукция картины &quot;Салют 27 января 1944 года&quot;. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Vladimir Vdovin
/
Перейти в фотобанк

Репродукция картины "Салют 27 января 1944 года".

