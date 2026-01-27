https://sputnik-abkhazia.ru/20260127/1060652726.html

"Январский гром". Ленинград полностью освобожден от блокады

Операция проводилась с 14 по 30 января 1944 года и стала одним из ключевых этапов Ленинградско-Новгородской стратегической операции. 27.01.2026, Sputnik Абхазия

Операция проводилась с 14 по 30 января 1944 года и стала одним из ключевых этапов Ленинградско-Новгородской стратегической операции.В результате наступления была уничтожена петергофско-стрельнинская группировка противника, немецкие войска были отброшены на 60–100 км от города. Советские войска освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и, совместно с войсками Волховского фронта, полностью сняли блокаду Ленинграда.Операцию возглавлял командующий Ленинградским фронтом генерал армии Л. А. Говоров. Советские войска имели значительное превосходство над противником: по живой силе более чем в 2,7 раза, по артиллерии — в 3,6 раза, по танкам — в 6 раз.Смотрите в фотоленте Sputnik архивные кадры освобожденного Ленинграда.

