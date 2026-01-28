"Азег" князя Келешбея: как воссоздают шхуну владетеля Абхазии

https://sputnik-abkhazia.ru/20260128/azeg-knyazya-keleshbeya-kak-vossozdayut-shkhunu-vladetelya-abkhazii--1060658233.html

Келешбей Чачба — владетельный князь Абхазии в 1780—1808 годах.

Как житель Сухума Леонид Черкезия увлекся строительством парусных лодок, почему решил воссоздать шхуну владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба и как проект поддержал конкурс "Созидатели Абхазии", читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikВоплотить мечту детстваВ мастерской Института экологии в Сухуме располагается Клуб традиционного судостроения и мореплавания. Здесь идет активная работа по строительству девятиметровой парусной лодки – шхуны князя Келешбея Чачба.Руководитель клуба Леонид Черкезия рассказал, что с детства мечтал строить парусные лодки. Леонид Черкезия 20 лет работал в Министерстве обороны республики, на заслуженном отдыхе у него появилось достаточно времени, чтобы заниматься любимым делом. Мастер отмечает, что результатом его работы уже стал десяток лодок, которыми пользуются местные рыбаки.Главный проект мастераГоворя о решении воссоздать шхуну Князя Келешбея, мастер отметил, что в свое время прочел статью о том, что как-то раз князь захватил курьерское разведывательное судно – небольшую шхуну – которое в бою получило значительные повреждения. Абхазские корабелы решили построить точно такую же, и она была создана."Наши мастера-корабелы сделали такую же – они разобрали поврежденное судно и построили такую же с использованием местной технологии. У нас достаточно уникальная технология сшивания досок, такой не встречается больше нигде. Если ее один раз сшили, причем без гвоздей, то разобрать эту обшивку практически невозможно, ее можно только сломать", – рассказал корабел.Проект начался год назад. Черкезия отметил, что для того, чтобы начать строительство шхуны, нужно было собрать информацию о плавательном средстве. В результате выяснилось, что никаких чертежей лодки нет. Поэтому стали искать суда, которые похожи по описанию на шхуну Келешбея."Обращался к своим друзьям, конкретно к Баталу Джапуа, который очень интересуется историей, и мы начали поиски. В некоторых местах удалось найти упоминания об этом, начали искать прототипы этой шхуны, потому что чертежей нет, только какие-то эскизные рисунки, и то они были очень невнятные", – отметил он.Название "Азег" шхуне дали неслучайно. Как говорит Леонид Черкезия, ссылаясь на Батала Джапуа, это древнее абхазское слово означает "истинный абхаз". Одна из целей проекта – показать, что у абхазов есть большая история судостроения.Как идет строительство шхуныСтроительство шхуны "Азег" с самого начала проходило за собственный счет, однако с появлением в республике конкурса "Созидатели Абхазии", Клуб традиционного судостроения и мореплавания представил проект и одержал победу. Он получил денежное вознаграждение в размере пяти миллионов рублей."Благодаря этому темпы работы значительно возросли, потому что появилась возможность приобрести нужное оборудование – станки, материалы. Это двухмачтовое гафельное судно с очень низкой осадкой – то есть оно может и в устье реки зайти, подходить прямо к берегу. Из-за небольшой высоты мачт шхуна довольно незаметна в море", – заметил Черкезия.Корпус шхуны уже готов, но еще предстоит провести внутренние работы – всего в строительстве задействовано пять человек.На данный момент на лодке настилают палубу и готовят мачты. Леонид Черкезия рассказал, что после окончания работ шхуна станет живым музеем – ее выставят у морского порта.Все желающие смогут приходить, где им расскажут об истории шхуны. Также по согласованию с Минпросвещения будут организовываться практические занятия – выходы в открытое море со школьниками. Согласно условиям гранта конкурса "Созидатели Абхазии", шхуна должна быть готова в конце апреля.

