"Азег" князя Келешбея: как воссоздают шхуну владетеля Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
13:17
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Тамшь амидиақәа рааӡарҭа иаусушьоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:34
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Атеатр аҟны аклассикатә музыка ахәылԥаз: ашәаҳәаҩ, актиор ицәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Экономика, культура, судьбы: что мандарины для Абхазии?
14:33
19 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
14:53
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
18:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
21:17
12 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
21:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
21:41
18 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амиграциатә политикеи атәыла ашәарҭадареи: амаҵзура аиҳабы иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Афымца ахә ахшәааразы альготақәа: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнаки аексперти рцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Расширение возможностей. Что изменилось в компетенции Общественной палаты Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
18:05
25 мин
Новости
Главные темы
18:34
0 мин
Актуальный комментарий
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии. Разговор с замначальника ГАИ
18:34
7 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
21:05
25 мин
Актуальный комментарий
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии. Разговор с замначальника ГАИ
21:34
7 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
21:41
18 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260128/azeg-knyazya-keleshbeya-kak-vossozdayut-shkhunu-vladetelya-abkhazii--1060658233.html
"Азег" князя Келешбея: как воссоздают шхуну владетеля Абхазии
"Азег" князя Келешбея: как воссоздают шхуну владетеля Абхазии
Sputnik Абхазия
Келешбей Чачба — владетельный князь Абхазии в 1780—1808 годах. 28.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-28T16:11+0300
2026-01-28T16:24+0300
в абхазии
абхазия
история
князья
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1b/1060646268_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_70966de0250902abfddd1d8157abf846.jpg
Как житель Сухума Леонид Черкезия увлекся строительством парусных лодок, почему решил воссоздать шхуну владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба и как проект поддержал конкурс "Созидатели Абхазии", читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikВоплотить мечту детстваВ мастерской Института экологии в Сухуме располагается Клуб традиционного судостроения и мореплавания. Здесь идет активная работа по строительству девятиметровой парусной лодки – шхуны князя Келешбея Чачба.Руководитель клуба Леонид Черкезия рассказал, что с детства мечтал строить парусные лодки. Леонид Черкезия 20 лет работал в Министерстве обороны республики, на заслуженном отдыхе у него появилось достаточно времени, чтобы заниматься любимым делом. Мастер отмечает, что результатом его работы уже стал десяток лодок, которыми пользуются местные рыбаки.Главный проект мастераГоворя о решении воссоздать шхуну Князя Келешбея, мастер отметил, что в свое время прочел статью о том, что как-то раз князь захватил курьерское разведывательное судно – небольшую шхуну – которое в бою получило значительные повреждения. Абхазские корабелы решили построить точно такую же, и она была создана."Наши мастера-корабелы сделали такую же – они разобрали поврежденное судно и построили такую же с использованием местной технологии. У нас достаточно уникальная технология сшивания досок, такой не встречается больше нигде. Если ее один раз сшили, причем без гвоздей, то разобрать эту обшивку практически невозможно, ее можно только сломать", – рассказал корабел.Проект начался год назад. Черкезия отметил, что для того, чтобы начать строительство шхуны, нужно было собрать информацию о плавательном средстве. В результате выяснилось, что никаких чертежей лодки нет. Поэтому стали искать суда, которые похожи по описанию на шхуну Келешбея."Обращался к своим друзьям, конкретно к Баталу Джапуа, который очень интересуется историей, и мы начали поиски. В некоторых местах удалось найти упоминания об этом, начали искать прототипы этой шхуны, потому что чертежей нет, только какие-то эскизные рисунки, и то они были очень невнятные", – отметил он.Название "Азег" шхуне дали неслучайно. Как говорит Леонид Черкезия, ссылаясь на Батала Джапуа, это древнее абхазское слово означает "истинный абхаз". Одна из целей проекта – показать, что у абхазов есть большая история судостроения.Как идет строительство шхуныСтроительство шхуны "Азег" с самого начала проходило за собственный счет, однако с появлением в республике конкурса "Созидатели Абхазии", Клуб традиционного судостроения и мореплавания представил проект и одержал победу. Он получил денежное вознаграждение в размере пяти миллионов рублей."Благодаря этому темпы работы значительно возросли, потому что появилась возможность приобрести нужное оборудование – станки, материалы. Это двухмачтовое гафельное судно с очень низкой осадкой – то есть оно может и в устье реки зайти, подходить прямо к берегу. Из-за небольшой высоты мачт шхуна довольно незаметна в море", – заметил Черкезия.Корпус шхуны уже готов, но еще предстоит провести внутренние работы – всего в строительстве задействовано пять человек.На данный момент на лодке настилают палубу и готовят мачты. Леонид Черкезия рассказал, что после окончания работ шхуна станет живым музеем – ее выставят у морского порта.Все желающие смогут приходить, где им расскажут об истории шхуны. Также по согласованию с Минпросвещения будут организовываться практические занятия – выходы в открытое море со школьниками. Согласно условиям гранта конкурса "Созидатели Абхазии", шхуна должна быть готова в конце апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/pravitel-abkhazii-kakoy-sled-v-istorii-ostavil-keleshbey-chachba-1040553091.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1b/1060646268_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_b399f00ba753137913c195cba7fe5369.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, история, князья, новости
абхазия, история, князья, новости

"Азег" князя Келешбея: как воссоздают шхуну владетеля Абхазии

16:11 28.01.2026 (обновлено: 16:24 28.01.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукСтроительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия
Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Келешбей Чачба — владетельный князь Абхазии в 1780—1808 годах.
Как житель Сухума Леонид Черкезия увлекся строительством парусных лодок, почему решил воссоздать шхуну владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба и как проект поддержал конкурс "Созидатели Абхазии", читайте в материале Sputnik.
Бадрак Авидзба, Sputnik

Воплотить мечту детства

В мастерской Института экологии в Сухуме располагается Клуб традиционного судостроения и мореплавания. Здесь идет активная работа по строительству девятиметровой парусной лодки – шхуны князя Келешбея Чачба.
Руководитель клуба Леонид Черкезия рассказал, что с детства мечтал строить парусные лодки.

"Я учился в Невинномысске, где занимался в судомодельном кружке, желание заниматься строительством судов пошло оттуда. Потом в детстве я много читал приключенческой литературы, у нас дома была огромная библиотека. Любовь к парусу, к морю зародилась тогда", – рассказывает он.

Леонид Черкезия 20 лет работал в Министерстве обороны республики, на заслуженном отдыхе у него появилось достаточно времени, чтобы заниматься любимым делом. Мастер отмечает, что результатом его работы уже стал десяток лодок, которыми пользуются местные рыбаки.

Главный проект мастера

Говоря о решении воссоздать шхуну Князя Келешбея, мастер отметил, что в свое время прочел статью о том, что как-то раз князь захватил курьерское разведывательное судно – небольшую шхуну – которое в бою получило значительные повреждения. Абхазские корабелы решили построить точно такую же, и она была создана.
"Наши мастера-корабелы сделали такую же – они разобрали поврежденное судно и построили такую же с использованием местной технологии. У нас достаточно уникальная технология сшивания досок, такой не встречается больше нигде. Если ее один раз сшили, причем без гвоздей, то разобрать эту обшивку практически невозможно, ее можно только сломать", – рассказал корабел.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия

© Sputnik / Томас Тхайцук

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия

© Sputnik / Томас Тхайцук

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия

© Sputnik / Томас ТхайцукСтроительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия
Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия
© Sputnik / Томас ТхайцукСтроительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия
Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия
© Sputnik / Томас ТхайцукСтроительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия
Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия

2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия

3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия

4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Строительство торгово-разведывательной шхуны Азег Леонидом Черкезия
Проект начался год назад. Черкезия отметил, что для того, чтобы начать строительство шхуны, нужно было собрать информацию о плавательном средстве. В результате выяснилось, что никаких чертежей лодки нет. Поэтому стали искать суда, которые похожи по описанию на шхуну Келешбея.
"Обращался к своим друзьям, конкретно к Баталу Джапуа, который очень интересуется историей, и мы начали поиски. В некоторых местах удалось найти упоминания об этом, начали искать прототипы этой шхуны, потому что чертежей нет, только какие-то эскизные рисунки, и то они были очень невнятные", – отметил он.
Название "Азег" шхуне дали неслучайно. Как говорит Леонид Черкезия, ссылаясь на Батала Джапуа, это древнее абхазское слово означает "истинный абхаз". Одна из целей проекта – показать, что у абхазов есть большая история судостроения.

Как идет строительство шхуны

Строительство шхуны "Азег" с самого начала проходило за собственный счет, однако с появлением в республике конкурса "Созидатели Абхазии", Клуб традиционного судостроения и мореплавания представил проект и одержал победу. Он получил денежное вознаграждение в размере пяти миллионов рублей.
"Благодаря этому темпы работы значительно возросли, потому что появилась возможность приобрести нужное оборудование – станки, материалы. Это двухмачтовое гафельное судно с очень низкой осадкой – то есть оно может и в устье реки зайти, подходить прямо к берегу. Из-за небольшой высоты мачт шхуна довольно незаметна в море", – заметил Черкезия.
Корпус шхуны уже готов, но еще предстоит провести внутренние работы – всего в строительстве задействовано пять человек.

"В строительстве в основном используется дерево, но соединяем его эпоксидной смолой для надежности", – подчеркнул мастер.

На данный момент на лодке настилают палубу и готовят мачты. Леонид Черкезия рассказал, что после окончания работ шхуна станет живым музеем – ее выставят у морского порта.
Все желающие смогут приходить, где им расскажут об истории шхуны. Также по согласованию с Минпросвещения будут организовываться практические занятия – выходы в открытое море со школьниками. Согласно условиям гранта конкурса "Созидатели Абхазии", шхуна должна быть готова в конце апреля.
Келешбей Чачба - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2022
Абхазия: путешествие во времени
Правитель Абхазии: какой след в истории оставил Келешбей Чачба
29 июля 2022, 16:08
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0