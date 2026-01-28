Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
13:17
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Тамшь амидиақәа рааӡарҭа иаусушьоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:34
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Атеатр аҟны аклассикатә музыка ахәылԥаз: ашәаҳәаҩ, актиор ицәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Экономика, культура, судьбы: что мандарины для Абхазии?
14:33
19 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
14:53
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
18:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
21:17
12 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
21:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
21:41
18 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амиграциатә политикеи атәыла ашәарҭадареи: амаҵзура аиҳабы иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Афымца ахә ахшәааразы альготақәа: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнаки аексперти рцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Расширение возможностей. Что изменилось в компетенции Общественной палаты Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
18:05
25 мин
Новости
Главные темы
18:34
0 мин
Актуальный комментарий
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии. Разговор с замначальника ГАИ
18:34
7 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
21:05
25 мин
Актуальный комментарий
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии. Разговор с замначальника ГАИ
21:34
7 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
21:41
18 мин
Глава Харьковской администрации заявил, что город в результате ударов ракет и беспилотников остался на 80% без света, причем "инфраструктура в Харькове сейчас выбивается быстрее, чем ее успевают восстанавливать", пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. В результате массированной атаки на Одессу причинены "колоссальные разрушения", а несколько районов были отключены от электричества. Представители крупнейшей на Украине частной энергокомпании ДТЭК заявили, что "процесс восстановления будет длительным".Из Киева сообщают, что на фоне все удлиняющихся отключений электричества из-за риска замерзания канализации планируется выкапывать на улицах "туалеты как в деревне".Вчера глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Валентин Попенко также описал ситуацию, когда ремонт домов в Киеве, пострадавших от масштабной аварии на теплотрассе, может растянуться "на годы", а "если авария привела к повреждению систем канализации, потребуется уже не текущий, а капитальный ремонт", то есть надо, по сути, строить все заново.Как и предсказывали специалисты, системные концентрированные удары делают невозможными ремонтные работы "на ходу": с каждым ударом работоспособность всей системы снижается не линейно, а по экспоненте, что в любой момент может привести к полному коллапсу.Интересно, что научно-исследовательские работы по этой теме на Западе начали появляться еще в период холодной войны, а последующие события почти полностью подтвердили корректность многих проекций, расчетов и моделей.В 1994 году в интересах Минобороны США было проведено исследование "Стратегическая атака на национальные энергетические системы". Согласно исследованию, в нормальных условиях энергосистема страны работает с определенным запасом мощности, обычно в среднем на 60% от пиковых значений. Но если мощности начинают выбиваться или выходить из строя, рано или поздно настанет момент, когда система будет работать с полным напряжением. После достижения критического порога в результате перегрузки происходит "распад системы на "острова мощности" в неконтролируемом режиме", а далее — каскадные отказы, причем "последствия такого события будут неизмеримо превышать усилия, затраченные на саму атаку".На научном портале Science Direct в 2024 году было опубликовано исследование, где предсказывалось, что в условиях современного города обвал одной системы (электричество) неизбежно приводит по цепочке к обвалу остальных систем (водоснабжение, канализация, транспорт и т. д.). Как подтверждает Агентство по охране окружающей среды США (EPA), "долгосрочные отключения электроэнергии (несколько недель) создают неустранимый кризис для коммунальных систем".Интернет-издание Wirtualna Polska вчера опубликовало материал, согласно которому "последние массированные атаки с применением разнородных средств поражения, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон", демонстрируют полную неспособность украинских систем ПВО защитить критически важную инфраструктуру, что поставило Киев на грань гуманитарной катастрофы. Электричество и вода подаются лишь на несколько часов в сутки, а система гражданской обороны фактически парализована". По мнению авторов материала, военная помощь Запада "лишь продлевает агонию режима, но не способна изменить исход противостояния".Тем не менее киевская шайка парадоксальным образом уверена, что солнце еще можно закатить вручную назад: вчера Зеленский подтвердил, что ВСУ должны убивать "50 тысяч русских в месяц" и Россия в итоге будет побеждена.Издание Financial Times пишет, что администрация Трампа выдвинула Зеленскому жесткое условие — никаких гарантий безопасности, "если он сначала не согласится на сделку с отказом от притязаний на территории". По данным издания, американская сторона не намерена ждать слишком долго, и это предложение "не будет обсуждаться вечно".Это, конечно, сильно, но есть ощущение, что в Киеве над Трампом уже откровенно издеваются.У России тем временем уже нет совершенно никаких иллюзий по поводу того, что можно Киев усадить за стол переговоров одним добрым словом, — и оказывается, что наш подход значительно эффективнее.Бывший глава МАГАТЭ Мохамед Эль-Барадей в свое время писал про Египет: "Когда половина жителей Каира живет в трущобах, когда нет чистой воды, нет канализации, нет электричества — и вдобавок ко всему вы живете при одном из самых репрессивных режимов на данный момент... Что ж, сложите все это вместе, и получится бомба замедленного действия".Чем дольше в Киеве имитируют "позывы к миру", тем громче бахнет эта тикающая бомба, и реальных последствий этого сейчас не может представить никто.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
В последние сутки тон сообщений о результатах наших ответных атак на энергетическую инфраструктуру Украины неуловимо изменился.
Глава Харьковской администрации заявил, что город в результате ударов ракет и беспилотников остался на 80% без света, причем "инфраструктура в Харькове сейчас выбивается быстрее, чем ее успевают восстанавливать", пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.
В результате массированной атаки на Одессу причинены "колоссальные разрушения", а несколько районов были отключены от электричества. Представители крупнейшей на Украине частной энергокомпании ДТЭК заявили, что "процесс восстановления будет длительным".
Из Киева сообщают, что на фоне все удлиняющихся отключений электричества из-за риска замерзания канализации планируется выкапывать на улицах "туалеты как в деревне".
Вчера глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Валентин Попенко также описал ситуацию, когда ремонт домов в Киеве, пострадавших от масштабной аварии на теплотрассе, может растянуться "на годы", а "если авария привела к повреждению систем канализации, потребуется уже не текущий, а капитальный ремонт", то есть надо, по сути, строить все заново.
Как и предсказывали специалисты, системные концентрированные удары делают невозможными ремонтные работы "на ходу": с каждым ударом работоспособность всей системы снижается не линейно, а по экспоненте, что в любой момент может привести к полному коллапсу.
Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2026
Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию
21 января, 16:45
Интересно, что научно-исследовательские работы по этой теме на Западе начали появляться еще в период холодной войны, а последующие события почти полностью подтвердили корректность многих проекций, расчетов и моделей.
В 1994 году в интересах Минобороны США было проведено исследование "Стратегическая атака на национальные энергетические системы". Согласно исследованию, в нормальных условиях энергосистема страны работает с определенным запасом мощности, обычно в среднем на 60% от пиковых значений.
Но если мощности начинают выбиваться или выходить из строя, рано или поздно настанет момент, когда система будет работать с полным напряжением. После достижения критического порога в результате перегрузки происходит "распад системы на "острова мощности" в неконтролируемом режиме", а далее — каскадные отказы, причем "последствия такого события будут неизмеримо превышать усилия, затраченные на саму атаку".
На научном портале Science Direct в 2024 году было опубликовано исследование, где предсказывалось, что в условиях современного города обвал одной системы (электричество) неизбежно приводит по цепочке к обвалу остальных систем (водоснабжение, канализация, транспорт и т. д.).
Как подтверждает Агентство по охране окружающей среды США (EPA), "долгосрочные отключения электроэнергии (несколько недель) создают неустранимый кризис для коммунальных систем".
Делегация ТПП Абхазии во время визита в Иракский Курдистан - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2026
Удар в спину России вернулся: вторая Украина разгромлена навсегда
20 января, 11:32
Интернет-издание Wirtualna Polska вчера опубликовало материал, согласно которому "последние массированные атаки с применением разнородных средств поражения, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон", демонстрируют полную неспособность украинских систем ПВО защитить критически важную инфраструктуру, что поставило Киев на грань гуманитарной катастрофы.
Электричество и вода подаются лишь на несколько часов в сутки, а система гражданской обороны фактически парализована". По мнению авторов материала, военная помощь Запада "лишь продлевает агонию режима, но не способна изменить исход противостояния".
Тем не менее киевская шайка парадоксальным образом уверена, что солнце еще можно закатить вручную назад: вчера Зеленский подтвердил, что ВСУ должны убивать "50 тысяч русских в месяц" и Россия в итоге будет побеждена.
Издание Financial Times пишет, что администрация Трампа выдвинула Зеленскому жесткое условие — никаких гарантий безопасности, "если он сначала не согласится на сделку с отказом от притязаний на территории". По данным издания, американская сторона не намерена ждать слишком долго, и это предложение "не будет обсуждаться вечно".
Это, конечно, сильно, но есть ощущение, что в Киеве над Трампом уже откровенно издеваются.
У России тем временем уже нет совершенно никаких иллюзий по поводу того, что можно Киев усадить за стол переговоров одним добрым словом, — и оказывается, что наш подход значительно эффективнее.
Бывший глава МАГАТЭ Мохамед Эль-Барадей в свое время писал про Египет: "Когда половина жителей Каира живет в трущобах, когда нет чистой воды, нет канализации, нет электричества — и вдобавок ко всему вы живете при одном из самых репрессивных режимов на данный момент... Что ж, сложите все это вместе, и получится бомба замедленного действия".
Чем дольше в Киеве имитируют "позывы к миру", тем громче бахнет эта тикающая бомба, и реальных последствий этого сейчас не может представить никто.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
В.Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
16 января, 15:20
