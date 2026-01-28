СВО: до Славянска осталось 15 км, до Запорожья – 12, Доброполье – в четырех

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
Тамшь амидиақәа рааӡарҭа иаусушьоу: аиҳабы иҿцәажәара
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Атеатр аҟны аклассикатә музыка ахәылԥаз: ашәаҳәаҩ, актиор ицәажәара
Новости 14.00
Главные темы
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
Новости 14.30
Главные темы
Такие обстоятельства
Экономика, культура, судьбы: что мандарины для Абхазии?
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
Новости
Главные темы
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
Ашьыжь Спутник аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амиграциатә политикеи атәыла ашәарҭадареи: амаҵзура аиҳабы иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Афымца ахә ахшәааразы альготақәа: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнаки аексперти рцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Расширение возможностей. Что изменилось в компетенции Общественной палаты Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
18:05
25 мин
Новости
Главные темы
18:34
0 мин
Актуальный комментарий
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии. Разговор с замначальника ГАИ
18:34
7 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
21:05
25 мин
Актуальный комментарий
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии. Разговор с замначальника ГАИ
21:34
7 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
21:41
18 мин
СВО: до Славянска осталось 15 км, до Запорожья – 12, Доброполье – в четырех
СВО: до Славянска осталось 15 км, до Запорожья – 12, Доброполье – в четырех
Sputnik Абхазия
Российская армия владеет стратегической инициативой, наступает на всех участках фронта, приближая полное освобождение Донбасса, Запорожья и Херсонской области. 28.01.2026, Sputnik Абхазия
Суровые зимние условия не мешают российским войскам планомерно и методично освобождать от бандеровцев новые рубежи, территории и населенные пункты, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.По информации Генштаба ВС России, за 27 дней января освобождены 17 населенных пунктов и более 500 квадратных километров территории. На Западе Донбасса российские подразделения штурмуют Константиновку, ведут наступательные бои в 4 км от города Доброполье, и в 15 км восточнее города Славянска. Части 20-й гвардейской армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое (это участок фронта около 15 км) – под контролем уже более 90 процентов жилой застройки. Продвижение российской армии к Славянско-Краматорской агломерации необратимо. Подразделения группировки "Днепр" 27 января решительными действиями освободили населенный пункт Новояковлевка, и сегодня российские войска находятся всего в 12 км от южных и юго-восточных окраин города Запорожье. "Восточный экспресс" 5-й гвардейской армии динамично продвигается в восточной части Запорожской области, там в январе освобождены четыре населенных пункта. В ходе активных наступательных действий на Харьковском направлении группировка войск "Запад" 27 января освободила населенный пункт Купянск-Узловой, расположенный южнее города Купянска. Первая танковая армия уничтожает формирования противника, окруженные на левом берегу реки Оскол. По данным российского Генштаба, в блокированном районе площадью около 24 квадратных километров остаются до 800 украинских боевиков. Здесь Россия не остановится. Неслучайно командование ВСУ активно перебрасывает на Харьковское направление резервы – подразделения ГУР, 169-ю механизированную бригаду, инженерные части. Расширяя полосу безопасности в Сумской области, группировка войск "Север" за месяц освободила четыре населенных пункта. В Середино-Будском районе комплексным огневым поражением уничтожен командный пункт 5-го пограничного отряда ГПСУ. В Сумском районе штурмовые группы продвинулись на семи участках, а в Глуховском районе – на трех. Ранее российские войска освободили Комаровку в Сумской области. Украинское командование теряется в определении направления главного удара, не исключает наступления ВС России в Черниговской области, где многократно возросла активность Воздушно-космических сил и войск БПЛА. Между тем, не снижается интенсивность "прилетов" по объектам противника в Киеве, Одессе, на территории Западной Украины. Нефтехранилища и другие инфраструктурные объекты госкомпании "Нафтогаз" в январе получили 15 сокрушительных ударов.Роль США в динамике конфликтаВ Белом доме заявили: Украина должна согласиться на мир с Россией – с передачей территории – для получения американских гарантий безопасности. Здесь скрыто некое лукавство. Американцы подталкивают Киев к выводу войск из Донбасса (как того требует Москва), потому что понимают: Российская армия все равно освободит территорию ДНР и ЛНР, а ресурсы Запада сгорят впустую. С другой стороны, Вашингтон стремится к завершению прокси-войны с Россией на относительно выгодных для США условиях – с оружейными поставками и другими (неприемлемыми) "гарантиями безопасности" для Украины. В ходе мирных переговоров ВСУ без проблем используют американскую систему связи Starlink, разведывательную информацию Пентагона, РСЗО M142 HIMARS, и только с помощью этих ресурсов бандеровцы способны наносить удары по целям в глубине территории РФ. Столь компромиссное "миротворчество" Вашингтона объективно поддерживает температуру конфликта. Поэтому переговоры пока безрезультатны. На всех участках фронта российские войска наступают, а украинские кладбища постоянно расширяются. При этом Киев не скрывает намерения продолжать войну в ближайшие два года, если европейские страны НАТО помогут деньгами и оружием. Проблема Старого Света в том, что ресурсов для продолжения прокси-войны нет. Выйдут или не выйдут ВСУ из Донбасса, сокрушительное военное поражение неизбежно. Киевские марионетки и их западные хозяева надеются лишь на "смену власти" в США, и возвращение на украинский ТВД ресурсов Пентагона. Возможно ли? Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее подчеркнул ключевую роль российских ядерных сил в сдерживании Запада от прямого военного конфликта с Москвой. Бауэр заявил, что ядерный арсенал России – центральный фактор, отличающий ее от талибов в Афганистане: "Если бы у русских не было ядерного оружия, мы уже были бы на Украине и выгнали их". Натовские стратеги и сегодня разделяют такую позицию. Постпред США при ООН Майкл Уолтц 27 января объяснил стремление аннексировать Гренландию просто: "Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки". И не только Арктики. Армия США 28 января подтвердила размещение танков "Абрамс" вдоль западной границы Украины. Соединенные Штаты готовы к расширению "совместного использования ядерного оружия" с большим количеством союзников. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ранее заявил: "С военной точки зрения, расширение участия союзников по НАТО в миссии ядерного сдерживания в той или иной форме повысит гибкость, живучесть и военный потенциал". Сегодня ядерное сотрудничество США налажено с Бельгией, Нидерландами, Германией, Италией и Турцией. Новейшая система разведывательных спутников Пентагона на геостационарных орбитах будет введена в эксплуатацию в 2030 году. "Инопланетяне" живут в Америке. Стремясь к избавлению от украинского прокси-конфликта, США готовятся к новым войнам. "Не верь тигру, нюхающему цветы. Он готовится к прыжку".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнения автора может не совпадать с позицией редакции.
СВО: до Славянска осталось 15 км, до Запорожья – 12, Доброполье – в четырех

19:25 28.01.2026
Подписаться
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Российская армия владеет стратегической инициативой, наступает на всех участках фронта, приближая полное освобождение Донбасса, Запорожья и Херсонской области.
Суровые зимние условия не мешают российским войскам планомерно и методично освобождать от бандеровцев новые рубежи, территории и населенные пункты, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.
По информации Генштаба ВС России, за 27 дней января освобождены 17 населенных пунктов и более 500 квадратных километров территории.
На Западе Донбасса российские подразделения штурмуют Константиновку, ведут наступательные бои в 4 км от города Доброполье, и в 15 км восточнее города Славянска. Части 20-й гвардейской армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое (это участок фронта около 15 км) – под контролем уже более 90 процентов жилой застройки. Продвижение российской армии к Славянско-Краматорской агломерации необратимо.
Подразделения группировки "Днепр" 27 января решительными действиями освободили населенный пункт Новояковлевка, и сегодня российские войска находятся всего в 12 км от южных и юго-восточных окраин города Запорожье. "Восточный экспресс" 5-й гвардейской армии динамично продвигается в восточной части Запорожской области, там в январе освобождены четыре населенных пункта.
В ходе активных наступательных действий на Харьковском направлении группировка войск "Запад" 27 января освободила населенный пункт Купянск-Узловой, расположенный южнее города Купянска. Первая танковая армия уничтожает формирования противника, окруженные на левом берегу реки Оскол.
По данным российского Генштаба, в блокированном районе площадью около 24 квадратных километров остаются до 800 украинских боевиков. Здесь Россия не остановится. Неслучайно командование ВСУ активно перебрасывает на Харьковское направление резервы – подразделения ГУР, 169-ю механизированную бригаду, инженерные части.
Расширяя полосу безопасности в Сумской области, группировка войск "Север" за месяц освободила четыре населенных пункта. В Середино-Будском районе комплексным огневым поражением уничтожен командный пункт 5-го пограничного отряда ГПСУ. В Сумском районе штурмовые группы продвинулись на семи участках, а в Глуховском районе – на трех. Ранее российские войска освободили Комаровку в Сумской области.
Украинское командование теряется в определении направления главного удара, не исключает наступления ВС России в Черниговской области, где многократно возросла активность Воздушно-космических сил и войск БПЛА. Между тем, не снижается интенсивность "прилетов" по объектам противника в Киеве, Одессе, на территории Западной Украины. Нефтехранилища и другие инфраструктурные объекты госкомпании "Нафтогаз" в январе получили 15 сокрушительных ударов.
Роль США в динамике конфликта

В Белом доме заявили: Украина должна согласиться на мир с Россией – с передачей территории – для получения американских гарантий безопасности. Здесь скрыто некое лукавство. Американцы подталкивают Киев к выводу войск из Донбасса (как того требует Москва), потому что понимают: Российская армия все равно освободит территорию ДНР и ЛНР, а ресурсы Запада сгорят впустую.
С другой стороны, Вашингтон стремится к завершению прокси-войны с Россией на относительно выгодных для США условиях – с оружейными поставками и другими (неприемлемыми) "гарантиями безопасности" для Украины. В ходе мирных переговоров ВСУ без проблем используют американскую систему связи Starlink, разведывательную информацию Пентагона, РСЗО M142 HIMARS, и только с помощью этих ресурсов бандеровцы способны наносить удары по целям в глубине территории РФ.
Столь компромиссное "миротворчество" Вашингтона объективно поддерживает температуру конфликта. Поэтому переговоры пока безрезультатны. На всех участках фронта российские войска наступают, а украинские кладбища постоянно расширяются. При этом Киев не скрывает намерения продолжать войну в ближайшие два года, если европейские страны НАТО помогут деньгами и оружием.
Проблема Старого Света в том, что ресурсов для продолжения прокси-войны нет. Выйдут или не выйдут ВСУ из Донбасса, сокрушительное военное поражение неизбежно. Киевские марионетки и их западные хозяева надеются лишь на "смену власти" в США, и возвращение на украинский ТВД ресурсов Пентагона. Возможно ли?
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее подчеркнул ключевую роль российских ядерных сил в сдерживании Запада от прямого военного конфликта с Москвой. Бауэр заявил, что ядерный арсенал России – центральный фактор, отличающий ее от талибов в Афганистане: "Если бы у русских не было ядерного оружия, мы уже были бы на Украине и выгнали их".
Натовские стратеги и сегодня разделяют такую позицию. Постпред США при ООН Майкл Уолтц 27 января объяснил стремление аннексировать Гренландию просто: "Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки". И не только Арктики. Армия США 28 января подтвердила размещение танков "Абрамс" вдоль западной границы Украины.
Соединенные Штаты готовы к расширению "совместного использования ядерного оружия" с большим количеством союзников. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ранее заявил: "С военной точки зрения, расширение участия союзников по НАТО в миссии ядерного сдерживания в той или иной форме повысит гибкость, живучесть и военный потенциал". Сегодня ядерное сотрудничество США налажено с Бельгией, Нидерландами, Германией, Италией и Турцией.
Новейшая система разведывательных спутников Пентагона на геостационарных орбитах будет введена в эксплуатацию в 2030 году. "Инопланетяне" живут в Америке. Стремясь к избавлению от украинского прокси-конфликта, США готовятся к новым войнам. "Не верь тигру, нюхающему цветы. Он готовится к прыжку".
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
Мнения автора может не совпадать с позицией редакции.
0