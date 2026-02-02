Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 февраля

Абхазия
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ахԥатәи амодуль аҟынтә лкаақәак
13:33
27 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
В АГУ проложат экологическую тропу. Цели и маршрут
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Правовая культура абхазского общества: о чем говорят социологические исследования?
14:34
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ельчин Аӡынԥҳаи ҳуаажәларреи реиԥылара: Владимир Занҭариа ихҳәаа
18:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥснытәи адизаинерцәа I Атомтә амода амчыбжь аҿы: алахәыла лыҿцәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Готовь телегу зимой: как обеспечивают сельхозтехникой районы?
18:34
20 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии в феврале: проноз климатолога
18:54
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ельчин Аӡынԥҳаи ҳуаажәларреи реиԥылара: Владимир Занҭариа ихҳәаа
21:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥснытәи адизаинерцәа I Атомтә амода амчыбжь аҿы: алахәыла лыҿцәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Готовь телегу зимой: как обеспечивают сельхозтехникой районы?
21:34
20 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии в феврале: проноз климатолога
21:54
5 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Во вторник, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой, местами возможен дождь со снегом, туман.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +9°С.Волнение моря умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 февраля

18:30 02.02.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень встретила дождем
Осень встретила дождем - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт с юга.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Во вторник, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой, местами возможен дождь со снегом, туман.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение моря умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +7°С, днем +10°С,
Гагра – ночью +8°С, днем +11°С,
Пицунда – ночью +7°С, днем +10°С,
Гудаута – ночью +7°С, днем +10°С,
Новый Афон – ночью +8°С, днем +11°С,
Очамчыра – ночью +5°С, днем +9°С,
Гал – ночью +5°С, днем +8°С,
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +6°С
0