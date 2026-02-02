Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 февраля
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт с юга.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Во вторник, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой, местами возможен дождь со снегом, туман.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение моря умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +7°С, днем +10°С,
Гагра – ночью +8°С, днем +11°С,
Пицунда – ночью +7°С, днем +10°С,
Гудаута – ночью +7°С, днем +10°С,
Новый Афон – ночью +8°С, днем +11°С,
Очамчыра – ночью +5°С, днем +9°С,
Гал – ночью +5°С, днем +8°С,
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +6°С