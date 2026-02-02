https://sputnik-abkhazia.ru/20260202/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-3-fevralya-1060789949.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 февраля

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт с юга. 02.02.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Во вторник, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой, местами возможен дождь со снегом, туман.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +9°С.Волнение моря умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

