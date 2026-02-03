https://sputnik-abkhazia.ru/20260203/okolo-1500-sazhentsev-samshita-gotovy-k-posadke-v-abkhazii-1060803127.html
Около 1500 саженцев самшита подготовили к посадке в Абхазии
Около 1500 саженцев самшита подготовили к посадке в Абхазии
Sputnik Абхазия
Работы проводятся с целью возрождения этого вида растения после его тотальной гибели из-за паразита. 03.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-03T12:23+0300
2026-02-03T12:23+0300
2026-02-03T12:42+0300
в абхазии
абхазия: благоустройство районов и городов
экология
саженцы
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/04/1031223032_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30470f7b5146b9cc379596451fb941fe.jpg
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Около 1500 саженцев самшита готовы к посадке, рассказал Sputnik директор АбНИЛОС Виталий Лейба.По словам Лейба, питомник был заложен чуть больше пяти лет назад. За это время методом сбора семян и укоренения черенков вырастили примерно 7000 деревьев.Работы проводятся вместе с общественной экологической организацией "Апсабара" с целью возрождения этого вида растения после его тотальной гибели из-за паразита-огневки.В основном самшит приобретают Рицинский реликтовый национальный парк и Пицунда-Мюссерский заповедник. Стоимость одного саженца составляет 300 рублей.Лейба добавил, что в АбНИЛОС также выращивают каштаны. Эти деревья передают пчеловодам Абхазии для увеличения объемов собираемого меда. За прошлый год им передали 800 саженцев каштана."Каштан, конечно же, растет гораздо быстрее самшита. Своих стандартов он достигает за два года — от 40 до 50 сантиметров. В Абхазии осталось не так много каштана, и эта проблема остро стоит по всему миру", — рассказал он.Погибать эти деревья начали около 70 лет назад от так называемого рака коры. Несколько лет назад появилась еще одна серьезная угроза — вредитель каштановая орехотворка.Виталий Лейба также рассказал о том, что в АбНИЛОС продолжают выращивать метасеквойю — род хвойных деревьев семейства Кипарисовые. Они были доставлены в республику из Китая в 1961 году в качестве лесных пород.В высоту эти деревья могут достигать 50 метров. Сегодня на территории станции растут 48-метровые метасеквойи. Готовы к посадке сейчас 300 деревьев. Их стоимость составляет от 400 до 700 рублей в зависимости от высоты."Они очень красивые и часто используются в ландшафтном дизайне, озеленении территорий. Растут в три-четыре раза быстрее, чем наши местные деревья. Также их древесина используется в промышленности, но для их вырубки должно пройти 60 лет", — объяснил Лейба.Директор АбНИЛОС подчеркнул, что метасеквойи комфортно чувствуют себя на высоте 500 метров над уровнем моря, а климат Абхазии в этой зоне им подходит идеально.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251222/teplolyubivaya-ekzotika-kak-v-abkhazii-vyraschivayut-tropicheskie-frukty-i-chego-im-ne-khvataet-1059804322.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260203/1060797159.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/04/1031223032_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_e83d30d2fd25d3b70c0050574c0f427f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия: благоустройство районов и городов, экология, саженцы, новости
абхазия: благоустройство районов и городов, экология, саженцы, новости
Около 1500 саженцев самшита подготовили к посадке в Абхазии
12:23 03.02.2026 (обновлено: 12:42 03.02.2026)
Работы проводятся с целью возрождения этого вида растения после его тотальной гибели из-за паразита.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Около 1500 саженцев самшита готовы к посадке, рассказал Sputnik директор АбНИЛОС Виталий Лейба.
"В этом году мы посадили два парника площадью 15 квадратных метров на укоренение черенков и посеяли также два парника. Сегодня под эту задачу у нас занято восемь парников, и сейчас есть около 1500 выращенных саженцев высотой около 30 сантиметров", — отметил он.
По словам Лейба, питомник был заложен чуть больше пяти лет назад. За это время методом сбора семян и укоренения черенков вырастили примерно 7000 деревьев.
Работы проводятся вместе с общественной экологической организацией "Апсабара" с целью возрождения этого вида растения после его тотальной гибели из-за паразита-огневки.
В основном самшит приобретают Рицинский реликтовый национальный парк и Пицунда-Мюссерский заповедник. Стоимость одного саженца составляет 300 рублей.
Лейба добавил, что в АбНИЛОС также выращивают каштаны. Эти деревья передают пчеловодам Абхазии для увеличения объемов собираемого меда. За прошлый год им передали 800 саженцев каштана.
"Каштан, конечно же, растет гораздо быстрее самшита. Своих стандартов он достигает за два года — от 40 до 50 сантиметров. В Абхазии осталось не так много каштана, и эта проблема остро стоит по всему миру", — рассказал он.
Погибать эти деревья начали около 70 лет назад от так называемого рака коры. Несколько лет назад появилась еще одна серьезная угроза — вредитель каштановая орехотворка.
"Если не предпринимать меры по восстановлению насаждений и их сохранению, Абхазия может вовсе остаться без каштана. Нужно увеличивать объемы выращенных саженцев. Учитывая площадь нашей станции, мы можем выращивать до 2000 этих деревьев в год, если будет спрос", — уточнил Лейба.
Виталий Лейба также рассказал о том, что в АбНИЛОС продолжают выращивать метасеквойю — род хвойных деревьев семейства Кипарисовые. Они были доставлены в республику из Китая в 1961 году в качестве лесных пород.
В высоту эти деревья могут достигать 50 метров. Сегодня на территории станции растут 48-метровые метасеквойи. Готовы к посадке сейчас 300 деревьев. Их стоимость составляет от 400 до 700 рублей в зависимости от высоты.
"Они очень красивые и часто используются в ландшафтном дизайне, озеленении территорий. Растут в три-четыре раза быстрее, чем наши местные деревья. Также их древесина используется в промышленности, но для их вырубки должно пройти 60 лет", — объяснил Лейба.
Директор АбНИЛОС подчеркнул, что метасеквойи комфортно чувствуют себя на высоте 500 метров над уровнем моря, а климат Абхазии в этой зоне им подходит идеально.