Около 1500 саженцев самшита подготовили к посадке в Абхазии

03.02.2026, Sputnik Абхазия

Работы проводятся с целью возрождения этого вида растения после его тотальной гибели из-за паразита.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Около 1500 саженцев самшита готовы к посадке, рассказал Sputnik директор АбНИЛОС Виталий Лейба.По словам Лейба, питомник был заложен чуть больше пяти лет назад. За это время методом сбора семян и укоренения черенков вырастили примерно 7000 деревьев.Работы проводятся вместе с общественной экологической организацией "Апсабара" с целью возрождения этого вида растения после его тотальной гибели из-за паразита-огневки.В основном самшит приобретают Рицинский реликтовый национальный парк и Пицунда-Мюссерский заповедник. Стоимость одного саженца составляет 300 рублей.Лейба добавил, что в АбНИЛОС также выращивают каштаны. Эти деревья передают пчеловодам Абхазии для увеличения объемов собираемого меда. За прошлый год им передали 800 саженцев каштана."Каштан, конечно же, растет гораздо быстрее самшита. Своих стандартов он достигает за два года — от 40 до 50 сантиметров. В Абхазии осталось не так много каштана, и эта проблема остро стоит по всему миру", — рассказал он.Погибать эти деревья начали около 70 лет назад от так называемого рака коры. Несколько лет назад появилась еще одна серьезная угроза — вредитель каштановая орехотворка.Виталий Лейба также рассказал о том, что в АбНИЛОС продолжают выращивать метасеквойю — род хвойных деревьев семейства Кипарисовые. Они были доставлены в республику из Китая в 1961 году в качестве лесных пород.В высоту эти деревья могут достигать 50 метров. Сегодня на территории станции растут 48-метровые метасеквойи. Готовы к посадке сейчас 300 деревьев. Их стоимость составляет от 400 до 700 рублей в зависимости от высоты."Они очень красивые и часто используются в ландшафтном дизайне, озеленении территорий. Растут в три-четыре раза быстрее, чем наши местные деревья. Также их древесина используется в промышленности, но для их вырубки должно пройти 60 лет", — объяснил Лейба.Директор АбНИЛОС подчеркнул, что метасеквойи комфортно чувствуют себя на высоте 500 метров над уровнем моря, а климат Абхазии в этой зоне им подходит идеально.

