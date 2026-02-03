https://sputnik-abkhazia.ru/20260203/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-4-fevralya-1060809807.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 февраля

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт. 03.02.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В среду, 4 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности и продолжительности, в предгорьях дождь со снегом, гроза.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение моря умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

