Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 февраля

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ахԥатәи амодуль аҟынтә лкаақәак
13:33
27 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
В АГУ проложат экологическую тропу. Цели и маршрут
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Правовая культура абхазского общества: о чем говорят социологические исследования?
14:34
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ельчин Аӡынԥҳаи ҳуаажәларреи реиԥылара: Владимир Занҭариа ихҳәаа
18:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥснытәи адизаинерцәа I Атомтә амода амчыбжь аҿы: алахәыла лыҿцәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Готовь телегу зимой: как обеспечивают сельхозтехникой районы?
18:34
20 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии в феврале: прогноз климатолога
18:54
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ельчин Аӡынԥҳаи ҳуаажәларреи реиԥылара: Владимир Занҭариа ихҳәаа
21:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥснытәи адизаинерцәа I Атомтә амода амчыбжь аҿы: алахәыла лыҿцәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Готовь телегу зимой: как обеспечивают сельхозтехникой районы?
21:34
20 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии в феврале: прогноз климатолога
21:54
5 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ауаажәларратә палата азы азакәан аԥсахрақәа алагалоуп: алахәыла ицәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Амимоза сынтәатәи ашәҭра зеиԥшроу: аспециалист иҿцәажәара
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Алабораториа "Сандро" алҵшәақәа: актиор, арежиссиор ицәажәара
13:34
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны алахәхоит Аҿар рфестиваль апрограмма: Аҳәынҭеилакы ахаҭарнак лцәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
80 лет назад началась добыча угля в Ткуарчале: вспоминаем как это было
14:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа бызшәа азҵааразы Аԥсны ахада иҿы аиԥылара:  Владимир Занҭариа ицәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Амимоза сынтәатәи ашәҭра зеиԥшроу: аспециалист иҿцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Прием заявок в Молодежный парламент Абхазии завершился: итоги
18:34
2 мин
On air
18:35
2 мин
Радио
Вся нужная информация для турсферы: разговор с туроператором абхазского направления
18:37
23 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа бызшәа азҵааразы Аԥсны ахада иҿы аиԥылара:  Владимир Занҭариа ицәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Амимоза сынтәатәи ашәҭра зеиԥшроу: аспециалист иҿцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Прием заявок в Молодежный парламент Абхазии завершился: итоги
21:34
2 мин
On air
21:35
2 мин
Радио
Вся нужная информация для турсферы: разговор с туроператором абхазского направления
21:37
23 мин
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 февраля
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт. 03.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-03T18:30+0300
2026-02-03T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054455507_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_696c188ecf63a8f3f3eb087b1250c6e1.jpg
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В среду, 4 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности и продолжительности, в предгорьях дождь со снегом, гроза.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение моря умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 февраля

18:30 03.02.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЗарисовка весеннего города
Зарисовка весеннего города - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В среду, 4 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности и продолжительности, в предгорьях дождь со снегом, гроза.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение моря умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +8°С,
Гагра – ночью +6°С, днем +8°С,
Пицунда – ночью +5°С, днем +7°С,
Гудаута – ночью +7°С, днем +10°С,
Новый Афон – ночью +6°С, днем +10°С,
Очамчыра – ночью +5°С, днем +10°С,
Гал – ночью +4°С, днем +8°С,
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +8°С
