Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 февраля
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В среду, 4 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности и продолжительности, в предгорьях дождь со снегом, гроза.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение моря умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +8°С,
Гагра – ночью +6°С, днем +8°С,
Пицунда – ночью +5°С, днем +7°С,
Гудаута – ночью +7°С, днем +10°С,
Новый Афон – ночью +6°С, днем +10°С,
Очамчыра – ночью +5°С, днем +10°С,
Гал – ночью +4°С, днем +8°С,
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +8°С