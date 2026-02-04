https://sputnik-abkhazia.ru/20260204/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-5-fevralya-1060831825.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 февраля

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле. 04.02.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. В четверг, 5 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение моря умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:

