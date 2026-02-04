Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 февраля
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. В четверг, 5 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение моря умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +3°С, днем +12°С,
Гагра – ночью +5°С, днем +12°С,
Пицунда – ночью +4°С, днем +11°С,
Гудаута – ночью +4°С, днем +11°С,
Новый Афон – ночью +5°С, днем +12°С,
Очамчыра – ночью +4°С, днем +11°С,
Гал – ночью +3°С, днем +10°С,
Ткуарчал – ночью +1°С, днем +8°С