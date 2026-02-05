https://sputnik-abkhazia.ru/20260205/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-6-fevralya-1060862162.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 февраля

05.02.2026

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. В пятницу, 6 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами возможен туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение моря умеренное и значительное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Погода в городах и районах Абхазии:

