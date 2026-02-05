Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 февраля
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать теплый сектор циклона с юга.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. В пятницу, 6 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами возможен туман.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение моря умеренное и значительное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +6°С, днем +14°С,
Гагра – ночью +7°С, днем +15°С,
Пицунда – ночью +5°С, днем +14°С,
Гудаута – ночью +6°С, днем +14°С,
Новый Афон – ночью +7°С, днем +15°С,
Очамчыра – ночью +4°С, днем +13°С,
Гал – ночью +4°С, днем +13°С,
Ткуарчал – ночью +2°С, днем +10°С