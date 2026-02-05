Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Центр образования: как создавался Абхазский госуниверситет

15:29 05.02.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание АГУ
Здание АГУ - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
5 февраля 2026 года исполняется 47 лет со дня принятия Советом Министров СССР решения об открытии Абхазского государственного университета.
О том, как создавалось высшее учебное заведение и как оно работает сегодня, читайте в материале Sputnik.
Sputnik

Сначала был пединститут

История Абхазского государственного университета начинается с открытия в 1932 году Сухумского педагогического института имени А.М. Горького.
5 февраля 1979 года на базе пединститута создается Абхазский госуниверситет. Это стало возможным после знаменитого "Письма ста тридцати", в котором ставился вопрос о необходимости выхода Абхазии из состава Грузинской ССР.
Письмо абхазской интеллигенции вызвало переполох в Тбилиси и Москве. И тогда было издано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по развитию Абхазской АССР. Этот документ предполагал открытие Абхазского государственного университета, создание Абхазского телевидения, строительство морского порта, Дома печати.
И в дальнейшем история Абхазского государственного университета была неотделима от жизни страны.
VIII сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2023
От имени абхазского народа: "Письмо ста тридцати"
10 декабря 2023, 10:10
Раскол университета по национальному признаку в 1989 году, развал СССР в 1991-м, Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, послевоенная блокада и сопровождавшая ее ограниченность материальных и интеллектуальных ресурсов стали для университета тяжелым испытанием.
В это сложное время поддержку АГУ оказал Московский государственный университет имени Ломоносова и лично ректор Виктор Садовничий. Так МГУ стал первым российским вузом, заключившим договор об образовательном, научном и творческом сотрудничестве с Абхазским госуниверситетом.
В 2006 году АГУ получил статус автономного национального университета, функции учредителя которого выполняет президент страны.

Как живет АГУ сегодня

Сегодня в Абхазском государственном университете созданы комфортные условия для получения знаний. В 2017 году по Инвестиционной программе завершили капитальный ремонт корпусов и общежития.
В АГУ девять факультетов, на которых обучаются более двух тысяч студентов. Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 450 человек.
Общежитие для студентов и преподавателей может принять более двухсот человек. В пятиэтажном здании есть все необходимые удобства. На первом этаже находится комната отдыха, где студенты могут отвлечься от учебных будней. Созданы и условия для подготовки к учебным занятиям в читальном зале и библиотеке.
Более чем за сорок лет Абхазский государственный университет подготовил значительное количество политиков, государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса, сотрудников различных органов власти. АГУ – участник Евразийской ассоциации университетов, Оксфордского академического союза и других международных объединений.
Образовательное учреждение постоянно развивается, заключает договоры с российскими университетами. Так, в прошлом году в университете был открыт Центр науки и образования Московского государственного университета.
Также в 2025 году на базе АГУ торжественно открылось представительство Дирекции всемирного фестиваля молодежи в Абхазии. Мероприятие посетили президент Бадра Гунба и Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Представительство дирекции всемирного фестиваля молодежи в Республике Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2025
В Абхазии
Дмитрий Иванов: открытие ДВФМ в Абхазии — наглядный пример товарищеской работы
1 декабря 2025, 12:57
