https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/ot-imeni-abkhazskogo-naroda-pismo-sta-tridtsati-1049392307.html

От имени абхазского народа: "Письмо ста тридцати"

От имени абхазского народа: "Письмо ста тридцати"

Ровно 46 лет назад, 10 декабря 1977 года по инициативе абхазских активистов, представителей интеллигенции было составлено "письмо ста тридцати". 10.12.2023, Sputnik Абхазия

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Письмо имело серьезные последствия для культурно-экономического развития советской Абхазии. Историю его написания и обнародования читайте в материале Sputnik.SputnikСитуация в Абхазии в 70-х годах прошлого века была сложной из-за действий грузинских властей, ставивших абхазский народ под угрозу, вспоминал в интервью Sputnik профессор Абхазского государственного университета, доктор исторических наук Алексей Папаскир.Появление исторического документа, "письма ста тридцати" связано с принятием конституции СССР в 1977 году. Верховный Совет ЦК КПСС принимал Конституцию автономных республик.Тогда гагрские активисты Борис Кяхир-ипа, Хараз Чамагуа и многие другие инкогнито собрали молодежь и рассказали о том, что хотят написать письмо, в котором содержались бы чаяния народа по поводу Конституции Абхазии. Они хотели, чтобы в Конституцию республики внесли пункт о возможности Абхазии добровольно перейти в состав другой советской республики.Составление письма поручили юристу-правоведу Михаилу Есианову, который проживал в Донецке. Ему гагрские активисты передали вырезки из газет и документы с фактами искажения истории Абхазии.На основании полученных материалов Есианов составил знаменитое "письмо ста тридцати" в двух вариантах. Первоначально не планировали собирать подписи под письмом, но посоветовавшись они решили собрать их по всей республике.В Сухуме они передали копию письма ученому Артуру Аншба, который вместе с Владимиром Цвинария и Романом Ачба отредактировал первоначальную версию. Ученые дополнили обращение в ЦК КПСС более яркими и вопиющими фактами нарушения конституционных прав Абхазии.После редакции Аншба, Цвинария и Ачба, письмо попало в руки Олега Дамения, который и довел его до логического конца."Многие читали, вносили правки в текст, помогали нам, давали нужную информацию. Работали мы секретно, на написание письма ушло по меньшей мере около полугода", - рассказывал в интервью Sputnik сам Дамения.Среди вопросов, которые поднимались в письме, были особенно наболевшие для абхазского общества."Письмо нужно было составить таким образом, чтобы в нем отражались интересы народа Абхазии и чтобы текст давал понимание необходимости изменений в республике, что нам и удалось сделать в итоге", - сказал он.10 декабря 1977 года "письмо ста тридцати" было представлено в конечном варианте. К этому времени активисты уже успели собрать подписи по районам Абхазии. Всего получилось 130 человек.После письмо послали в ЦК КПСС и было оно адресовано VIII сессии Верховного Совета СССР.В нем говорилось, что Абхазия уже не может находиться на правах автономии в составе Грузии. Авторы ставили вопрос о выходе Абхазии из состава Грузии.В Москве, на сессии ЦК партии не рассмотрели письмо. Оно попало к руководству Грузии, которое приказало наказать авторов письма.Вопрос обсуждался 18 марта 1978 года на собрании партийного актива Абхазии, и материалы его были опубликованы в местной периодической печати. На собрании актива коллективное письмо было несправедливо оценено как "аполитичное", "клеветническое".После жесткой критики "письма ста тридцати" в республике начинаются массовые волнения и собрания. Люди, несогласные с руководством грузинского обкома партии, в знак протеста стали выходить на площади с требованием принять пункты, изложенные в письме.ЦК КП Грузии вынуждено было в своем Постановлении от 25 апреля 1978 года признать, что в развитии экономики и культуры Абхазской АССР были существенные недостатки и просчеты.В июне 1978 года было принято постановление ЦК КПСС и союзного правительства "О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР". В постановлении также был пункт об открытии Абхазского университета и обеспечении выпуска телевизионных передач на абхазском языке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/vopreki-vole-naroda-kak-abkhaziya-lishilas-prava-vyyti-iz-sostava-gruzii-v-1978-godu-1039417575.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/istoriya-uspekha-kak-abkhaziya-sozdala-sovremennoe-nezavisimoe-gosudarstvo-1048313345.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/pervoe-gosudarstvennoe-abkhazskomu-televideniyu-45-let-1048948068.html

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