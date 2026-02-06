https://sputnik-abkhazia.ru/20260206/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-7-i-8-fevralya--1060891435.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 7 и 8 февраля
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле. 06.02.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В выходные, 7 и 8 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу местами слабый дождь, в воскресенье погода ухудшится, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
