Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 7 и 8 февраля

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В выходные, 7 и 8 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу местами слабый дождь, в воскресенье погода ухудшится, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В выходные, 7 и 8 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу местами слабый дождь, в воскресенье погода ухудшится, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +3°С, днем +12°С
Гагра – ночью +5°С, днем +12°С.
Пицунда – ночью +4°С, днем +10°С.
Гудаута – ночью +4°С, днем +11°С.
Новый Афон – ночью +5°С, днем +12°С.
Очамчыра – ночью +4°С, днем +11°С.
Гал – ночью +3°С, днем +10°С.
Ткуарчал – ночью +1°С, днем +8°С.
