Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 февраля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта. 08.02.2026

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В понедельник, 9 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

