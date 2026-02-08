https://sputnik-abkhazia.ru/20260208/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-9-fevralya-1060891677.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В понедельник, 9 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гроза.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +3°С, днем +9°С
Гагра – ночью +5°С, днем +10°С.
Пицунда – ночью +3°С, днем +9°С.
Гудаута – ночью +3°С, днем +10°С.
Новый Афон – ночью +3°С, днем +10°С.
Очамчыра – ночью +3°С, днем +10°С.
Гал – ночью +3°С, днем +8°С.
Ткуарчал – ночью 0°С, днем +7°С.