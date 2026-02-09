https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-10-fevralya-1060934364.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 февраля
09.02.2026
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Во вторник, 10 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, дождь со снегом, днем без осадков, местами возможен туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
