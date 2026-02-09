Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 февраля

Абхазия
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Во вторник, 10 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, дождь со снегом, днем без осадков, местами возможен туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Во вторник, 10 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, дождь со снегом, днем без осадков, местами возможен туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +3°С, днем +8°С
Гагра – ночью +4°С, днем +9°С.
Пицунда – ночью +2°С, днем +7°С.
Гудаута – ночью +3°С, днем +8°С.
Новый Афон – ночью +4°С, днем +9°С.
Очамчыра – ночью +2°С, днем +7°С.
Гал – ночью +2°С, днем +7°С.
Ткуарчал – ночью -2°С, днем +4°С.
