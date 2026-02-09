https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/zaprosy-obschestva-podgotovku-k-grazhdanskomu-forumu-obsudili-v-obschestvennoy-palate-1060934171.html

Запросы общества: подготовку к гражданскому форуму обсудили в Общественной палате

09.02.2026

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подготовку к гражданскому форуму обсудили сегодня в Общественной палате Абхазии с представителями Координационного союза организаций русских соотечественников.Темой одного из круглых столов, которые пройдут в преддверии форума, станет вопрос развития сельских территорий, рассказал член палаты Даут Агрба.Он пояснил, что сейчас органы местного самоуправления не могут принимать участие в развитии территорий из-за изменений в бюджетной системе."Это связано с тем, что мы перешли на другую систему бюджетирования: из трехуровневой перешли на двухуровневую, таким образом лишив села возможности формировать и распоряжаться собственными средствами", — подчеркнул Агрба.В продолжение член Общественной палаты отметил, что принимал участие в форуме в Омске, который был посвящен социальному предпринимательству."Обсуждались вопросы, в том числе развития территорий и участия жителей в этом процессе. Есть такой механизм, как инициативное бюджетирование, при котором сами местные жители через конкурсы и определенные проекты самостоятельно принимают решения о том, что им нужно на местах", — заметил Агрба.Такой механизм эффективно работает в Омской области, которая стала лидером в сфере социального предпринимательства, сказал он."Что-то подобное мы хотим обсудить и здесь: выступят эксперты. Есть конкретные наработки, связанные с тем, что роль местного самоуправления существенна в развитии территорий", — добавил Агрба.Секретарь ОП Гули Кичба, в свою очередь, отметила важность мероприятия."Общественная палата шестого созыва заканчивает свою работу, и по закону мы обязаны проводить такие форумы, чтобы еще раз проговорить о важных вопросах, которые волнуют весь народ Абхазии", — сказала она.Заместитель секретаря Изольда Хагба рассказала, что от имени палаты гражданский форум в Абхазии пройдет впервые. На форуме будет три основных направления — вопросы демографии, социально-экономического развития и политических реформ.Еще один круглый стол будет посвящен конституционно-правовой и политической реформе, отметил член палаты Тамаз Кецба."Все постсоветские государства, образованные на пространстве бывшего Советского Союза, в том числе РФ, за период прошедший со времени распада СССР неоднократно реформировали свои основные законы. Более 200 поправок было внесено в Конституцию России", — добавил он.Изменения Конституции, в том числе, касались взаимодействия между разными органами государственной власти, а также формирования и избрания депутатов Федерального Собрания, в частности Госдумы.В продолжение встречи председатель КСОРС Абхазии Олег Юрченко сказал, что организация готова принять участие в гражданском форуме и предложить свое видение проблем, которые будут обсуждаться в его рамках.

