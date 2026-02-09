https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/zaprosy-obschestva-podgotovku-k-grazhdanskomu-forumu-obsudili-v-obschestvennoy-palate-1060934171.html
Запросы общества: подготовку к гражданскому форуму обсудили в Общественной палате
Запросы общества: подготовку к гражданскому форуму обсудили в Общественной палате
Sputnik Абхазия
Прошла встреча в Общественной палате Абхазии в рамках подготовки к гражданскому форуму "Диалог. Согласие. Развитие", который пройдет 12 марта. 09.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-09T18:34+0300
2026-02-09T18:34+0300
2026-02-09T18:34+0300
в абхазии
абхазия
общественная палата абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/09/1060928028_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_35707e13f0942db938e79913391e19bf.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подготовку к гражданскому форуму обсудили сегодня в Общественной палате Абхазии с представителями Координационного союза организаций русских соотечественников.Темой одного из круглых столов, которые пройдут в преддверии форума, станет вопрос развития сельских территорий, рассказал член палаты Даут Агрба.Он пояснил, что сейчас органы местного самоуправления не могут принимать участие в развитии территорий из-за изменений в бюджетной системе."Это связано с тем, что мы перешли на другую систему бюджетирования: из трехуровневой перешли на двухуровневую, таким образом лишив села возможности формировать и распоряжаться собственными средствами", — подчеркнул Агрба.В продолжение член Общественной палаты отметил, что принимал участие в форуме в Омске, который был посвящен социальному предпринимательству."Обсуждались вопросы, в том числе развития территорий и участия жителей в этом процессе. Есть такой механизм, как инициативное бюджетирование, при котором сами местные жители через конкурсы и определенные проекты самостоятельно принимают решения о том, что им нужно на местах", — заметил Агрба.Такой механизм эффективно работает в Омской области, которая стала лидером в сфере социального предпринимательства, сказал он."Что-то подобное мы хотим обсудить и здесь: выступят эксперты. Есть конкретные наработки, связанные с тем, что роль местного самоуправления существенна в развитии территорий", — добавил Агрба.Секретарь ОП Гули Кичба, в свою очередь, отметила важность мероприятия."Общественная палата шестого созыва заканчивает свою работу, и по закону мы обязаны проводить такие форумы, чтобы еще раз проговорить о важных вопросах, которые волнуют весь народ Абхазии", — сказала она.Заместитель секретаря Изольда Хагба рассказала, что от имени палаты гражданский форум в Абхазии пройдет впервые. На форуме будет три основных направления — вопросы демографии, социально-экономического развития и политических реформ.Еще один круглый стол будет посвящен конституционно-правовой и политической реформе, отметил член палаты Тамаз Кецба."Все постсоветские государства, образованные на пространстве бывшего Советского Союза, в том числе РФ, за период прошедший со времени распада СССР неоднократно реформировали свои основные законы. Более 200 поправок было внесено в Конституцию России", — добавил он.Изменения Конституции, в том числе, касались взаимодействия между разными органами государственной власти, а также формирования и избрания депутатов Федерального Собрания, в частности Госдумы.В продолжение встречи председатель КСОРС Абхазии Олег Юрченко сказал, что организация готова принять участие в гражданском форуме и предложить свое видение проблем, которые будут обсуждаться в его рамках.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260116/1060425138.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260130/novye-funktsii-i-rychagi-kak-izmenitsya-obschestvennaya-palata-abkhazii-1060768019.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/1055260916.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/09/1060928028_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_5ade6f8947fd8457e5a8b028754bdc1b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, общественная палата абхазии, новости
абхазия, общественная палата абхазии, новости
Запросы общества: подготовку к гражданскому форуму обсудили в Общественной палате
Прошла встреча в Общественной палате Абхазии в рамках подготовки к гражданскому форуму "Диалог. Согласие. Развитие", который пройдет 12 марта.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подготовку к гражданскому форуму обсудили сегодня в Общественной палате Абхазии с представителями Координационного союза организаций русских соотечественников.
Темой одного из круглых столов, которые пройдут в преддверии форума, станет вопрос развития сельских территорий, рассказал член палаты Даут Агрба.
"Разговор пойдет о развитии наших территорий, то есть наших сел. Речь прежде всего идет об институциональном развитии — о роли местного самоуправления, о том, как местные жители так или иначе могут влиять на ситуацию в своем селе", — уточнил Агрба.
Он пояснил, что сейчас органы местного самоуправления не могут принимать участие в развитии территорий из-за изменений в бюджетной системе.
"Это связано с тем, что мы перешли на другую систему бюджетирования: из трехуровневой перешли на двухуровневую, таким образом лишив села возможности формировать и распоряжаться собственными средствами", — подчеркнул Агрба.
В продолжение член Общественной палаты отметил, что принимал участие в форуме в Омске, который был посвящен социальному предпринимательству.
"Обсуждались вопросы, в том числе развития территорий и участия жителей в этом процессе. Есть такой механизм, как инициативное бюджетирование, при котором сами местные жители через конкурсы и определенные проекты самостоятельно принимают решения о том, что им нужно на местах", — заметил Агрба.
Такой механизм эффективно работает в Омской области, которая стала лидером в сфере социального предпринимательства, сказал он.
"Что-то подобное мы хотим обсудить и здесь: выступят эксперты. Есть конкретные наработки, связанные с тем, что роль местного самоуправления существенна в развитии территорий", — добавил Агрба.
Секретарь ОП Гули Кичба, в свою очередь, отметила важность мероприятия.
"Общественная палата шестого созыва заканчивает свою работу, и по закону мы обязаны проводить такие форумы, чтобы еще раз проговорить о важных вопросах, которые волнуют весь народ Абхазии", — сказала она.
Заместитель секретаря Изольда Хагба рассказала, что от имени палаты гражданский форум в Абхазии пройдет впервые. На форуме будет три основных направления — вопросы демографии, социально-экономического развития и политических реформ.
Еще один круглый стол будет посвящен конституционно-правовой и политической реформе, отметил член палаты Тамаз Кецба.
"Все постсоветские государства, образованные на пространстве бывшего Советского Союза, в том числе РФ, за период прошедший со времени распада СССР неоднократно реформировали свои основные законы. Более 200 поправок было внесено в Конституцию России", — добавил он.
Изменения Конституции, в том числе, касались взаимодействия между разными органами государственной власти, а также формирования и избрания депутатов Федерального Собрания, в частности Госдумы.
"Мы внимательно изучаем опыт Российской Федерации и, несмотря на огромную асимметрию во многих вещах, все равно опыт чрезвычайно полезный. Россия несколько раз меняла избирательное законодательство: сначала было пропорционально-мажоритарное, потом пропорциональное, а сейчас снова смешанная система выборов", - сказал член ОП.
В продолжение встречи председатель КСОРС Абхазии Олег Юрченко сказал, что организация готова принять участие в гражданском форуме и предложить свое видение проблем, которые будут обсуждаться в его рамках.