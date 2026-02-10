https://sputnik-abkhazia.ru/20260210/novyy-zaezd-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-yanvar-1060942337.html

Новый "заезд": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь

Новый "заезд": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь

10.02.2026

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии выписали 155 протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения в январе, на пять случаев больше, чем в декабре.В первый день нового года инспекторы подпортили праздничное настроение трем нетрезвым автомобилистам в Сухуме и Гагре. В традиционный абхазский праздник Ажьырныхуа, который ежегодно отмечается в ночь с 13 на 14 января, аналогичным санкциям подверглись семь человек в столице Абхазии, Очамчыре и Гале. Второй месяц подряд Сухум демонстрирует стабильность. И в декабре, и в январе там оштрафовали за "пьянку" по 60 автолюбителей. Таким образом столица снова на первом месте в нашей статистике. Вторую позицию в этот раз заняла Гудаута. 36 выпивших "весельчаков" помогли ей сместить Гагру – в самом западном районе Абхазии было выявлено 29 случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии. Остальные районы Абхазии в течение января "сообразили" на всех 27 штрафов за аналогичное правонарушение. Как всегда, самым "трезвым" районом стал Ткуарчалский – всего один штраф. В возрастной категории произошли некоторые изменения. Несовершеннолетних лихачей в январе обнаружено не было, как и тех, кому от 18 до 20 лет. Самому молодому нетрезвому нарушителю был 21 год, а самому старшему – 74. Юный поклонник горячительных напитков был из Галского района, а его старший "единомышленник" из Гудауты. Кроме того, в январе чаще всех нетрезвыми садились за руль своих автомобилей мужчины в возрасте от 35 до 40 лет, чем заслужили "золото". Впервые за несколько последних месяцев они сумели на корпус обогнать тех, кому 30-35 лет. "Бронза" снова уходит водителям в возрасте от 40 до 45 лет. Среди общего количества нарушителей, севших за руль навеселе, было 12 гостей из Российской Федерации. Что интересно, 90% из них остановили в Гудаутском районе. Также на "радары" блюстителей правопорядка попались три представительницы прекрасной половины человечества – две жительницы Абхазии и одна из Липецкой области.

