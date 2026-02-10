https://sputnik-abkhazia.ru/20260210/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-11-fevralya-1060957094.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В среду, 11 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до -1°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Погода в городах и районах Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
