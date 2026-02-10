Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 февраля

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В среду, 11 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до -1°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Погода в городах и районах Абхазии:
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В среду, 11 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до -1°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +1°С, днем +9°С
Гагра – ночью +1°С, днем +10°С.
Пицунда – ночью -1°С, днем +10°С.
Гудаута – ночью +3°С, днем +8°С.
Новый Афон – ночью +1°С, днем +10°С.
Очамчыра – ночью +1°С, днем +10°С.
Гал – ночью -1°С, днем +8°С.
Ткуарчал – ночью -1°С, днем +7°С.
