Олимпиада в Милане: праздник спорта или апофеоз двойных стандартов

Олимпиада в Милане: праздник спорта или апофеоз двойных стандартов

Алексей Ломия, Sputnik 11.02.2026

2026-02-11T18:49+0300

2026-02-11T18:49+0300

2026-02-11T18:50+0300

Алексей Ломия, SputnikС некоей опаской ожидал торжественного открытия зимних олимпийских игр в Милане. Почему? После того, что мы увидели в Париже и о чем даже страшно писать, нас, конечно, ничем не удивишь. Разве что можно усугубить фобии проникновения европейских "ценностей" в нашу обыденную жизнь. В Париже мы видели просто шабаш ведьм, бесовство и измывательство над христианством, над самой сутью олимпиад. Но, как сказано выше, не хочется углубляться в детали того "пиршества" извращенцев, дьяволиады, чтобы не навлечь беду. О таком лучше забыть, брезгливо перевернув страницу.В Италии, на удивление, все происходило достаточно сдержанно, даже консервативно. ЛГБТ* публика была разочарована. Никакого эпатажа или восхваления себе подобных. Разве что некоторые представители этих сообществ попытались использовать трибуны праздника для очередного пиара, посетовали на "притеснение" в последнее время в связи с приходом к власти в США республиканцев.И вроде все бы хорошо, ровно до того момента, как не началось шествие национальных команд. Торжественный проход под государственными флагами в руках выдающихся спортсменов под бурные аплодисменты публики. Это ли не праздник всей планеты? Торжества спорта, единоборств? Ведь если вспомнить историю проведения олимпийских игр, очевидно, что такие события мирового масштаба и были задуманы, чтобы в эти две-три недели, раз в четыре года, все проблемы мирного сосуществования наций, народов и государств отходили на второй план. По негласному закону все взоры, все усилия были устремлены на достижения спортсменов, на их рекорды вне зависимости от политических взглядов, вероисповеданий и расы участников. Уникальная возможность забыть все обиды и невзгоды, сделать шаг друг к другу, возможность через поединки на спортивных площадках избавиться от негатива, найти необходимые слова и помириться.Все это возможно, если существуют непоколебимые, непререкаемые стандарты поведения чиновников в спорте. Если они являются приверженцами именно спорта, а не идут на поводу у политиков. Но тут, увы, как всегда. Все в угоду одним и за счет ущемления интересов других.И тут не обойтись без экскурса в историю. К великому сожалению, еще в прошлом веке, по указке США многие страны бойкотировали Олимпиаду в Москве. В далеком 1980 году. Потом была ответная реакция, и политика прочно засела в спорте, что точно никогда не стоило делать. Эта тенденция, увы, только нарастала, и получила свое развитие после 2014 года. Мы впервые столкнулись с тем, что российские спортсмены, если даже и были допущены к соревнованиям, то только при условии выступления в нейтральном статусе. Очень неуместное в спорте, оскорбительное, подрывающее все стандарты и основы, явление.Дальше больше и хуже. Россию и Белоруссию вовсе не допустили на Олимпиаду в Париже. Все это результат проникновения "метастаз" политики в спорт. Но те, кто это спровоцировал, должны были понимать, что будут непредсказуемые последствия. И необязательно только в ущерб одной из сторон.Вернемся к шествию команд. Все было чинно, степенно, торжественно. До тех пор, пока не вышла сборная Израиля. И тут произошло то, чего не должно быть, то, о чем я писал выше. Бурное неодобрение, гул, свист, улюлюкание. В массе своей гости Олимпиады таким образом выражали свое несогласие с политикой еврейского государства. С тем произволом, который они позволяли и позволяют по сей день в отношении палестинского народа в секторе Газа. Ковровые, неизбирательные бомбардировки, снос под фундамент школ, мечетей и больниц. Неисчислимое количество жертв среди мирного населения, гибель тысяч детей, женщин и стариков. Такой злой оскал у нынешнего руководства Израиля. Никакой гуманности, никакой справедливости. Только надуманные фобии, экзистенциальные угрозы и захватнические инициативы. Все это не могло не встретить неприятие у думающей, справедливой части человечества. И если политики в массе своей несамостоятельные, всецело зависящие от США и их главного союзника Израиля, не рисковали даже перечить геноциду, творимому ЦАХАЛ, то простые люди откровенно высказывались против этого беспредела. Искренняя реакция трибун, выраженная негодованием, хоть и объективна, но неуместна во время проведения праздников спорта.До такой степени бурными были эмоции, что чиновникам Олимпиады пришлось через громкоговорители наводить порядок на трибунах. Собственно говоря, получилось ожидаемое. Вы сами за уши притянули в спорт геополитику, и вот он результат. Такой, который вам не хотелось бы услышать и увидеть, но уже поздно. Олимпийскому комитету пришлось разродиться лицемерным заявлением. Почти цитирую: "спортсмены не несут ответственности за неверные действия своего правительства". Вот так, оказывается? Да это же апофеоз двойных стандартов! Это как раз то, что мы, якобы заблуждаясь, не понимаем! Это опять то самое, которое совсем другое?!Тут истина одна, и она должна соблюдаться всеми – геополитике никоим образом нет места в спорте. И уж точно нанятым чиновникам в Олимпийском комитете не стоит лезть в такие дебри, как решать правомерность действий правительств или отдельных глав государств. Это не входит в их компетенцию. Они получают огромные субсидии и зарплаты для обеспечения комфортного и безопасного проведения олимпиад, для объективного судейства во имя торжества мира и спорта. И уж точно не им определять, кто достоин представлять своих спортсменов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

