https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/olimpiytsy-abkhazii-pobediteli-i-prizery-glavnykh-sportivnykh-sorevnovaniy-1055499228.html

Олимпийцы Абхазии: победители и призеры главных спортивных соревнований

Олимпийцы Абхазии: победители и призеры главных спортивных соревнований

Sputnik Абхазия

23 июня мировое спортивное сообщество отмечает Международный Олимпийский день. 23.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-23T16:51+0300

2025-06-23T16:51+0300

2025-06-23T17:24+0300

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Праздник учредили по инициативе Международного олимпийского комитета в 1948 году, после 42-й сессии в швейцарском городе Санкт-Морице.SputnikВ истории абхазского спорта много выдающихся личностей. Некоторые из них добились признания на самом высоком уровне – Олимпийских играх. Спортсмены из Абхазии удостаивались как победы на играх, так и медалей за вторые и третьи места.Станислав ЛюгайлоСтанислав Люгайло родился 1 января 1938 года в Сухуме. Отличную техническую и тактическую подготовку мастерства в волейболе он освоил в сухумской детско-юношеской спортивной школе у знаменитого тренера Роберта Диленяна.Талантливый нападающий вскоре вошел в состав сборной Абхазии, участвовал во Всесоюзной спартакиаде школьников. Тренеры команды "Радиотехник" из Риги, одной из лучших команд в стране, пригласили Станислава играть в их коллективе.С 1964 по 1970 год он регулярно выходил на площадку в основном составе, демонстрируя игру высшего класса. Лучший нападающий советского волейбола в 1964 году был включен в состав национальной команды для участия в XVIII Олимпийских играх в Токио.Советские волейболисты уверено провели весь олимпийский турнир, одержали победу и получили право именоваться олимпийскими чемпионами.За годы тренерской работы Станислав Люгайло подготовил более 20 мастеров спорта. Он ушел из жизни 11 апреля 2021 года.Виктор СанеевВиктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуме. Он – единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в 1968, 1972 и 1976 годах, серебряный призер Олимпиады-80, чемпион Европы 1969 и 1974 годов, шестикратный чемпион Европы в помещениях, восьмикратный чемпион СССР.Спортсмен трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке. Стаж выступлений Виктора Санеева насчитывал всего год, когда он попал на свою первую Олимпиаду в Мехико. Его тренерами были заслуженный тренер СССР Акоп Керселян и заслуженный тренер СССР Витольд Креер.На Олимпиаде в Мехико в 1968 году уже на этапе квалификации итальянский атлет Джузеппе Джентилле установил мировой рекорд в 17,10 метра. В первом раунде финала он же улучшает свой рекорд до 17,22 метра.В третьем раунде финала Санеев превышает этот результат на сантиметр.В пятом раунде мировой рекорд опять обновляется бразильским атлетом – он вырос до 17,27 метра. И только в последней, шестой попытке, не долетев до планки более 20 сантиметров, Виктор Санеев ставит победную точку — 17,39 метра.Виктор Санеев награжден высшей государственной наградой СССР – орденом Ленина. В 1983 году он награжден серебряным орденом Международного олимпийского комитета за вклад в развитие международного олимпийского движения.После распада СССР Виктор Санеев уехал в Австралию, работал учителем физкультуры в школе, затем тренером по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс. Жил в Сиднее и скончался 3 января 2022 года.Владимир ДороховВладимир Дорохов – заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр в Москве 1980 года, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка мира.Он родился 18 февраля 1954 года в городе Сухуме, его родители работали в Сухумском физико-техническом институте. Волейболом Дорохов начал заниматься в 13 лет, попав к заслуженному тренеру СССР Роберту Диленяну, подготовившему также Олимпийского чемпиона Станислава Люгайло.Как игрок Владимир Дорохов отличился сильной общей игрой, одинаково эффективно действуя как на линии атаки, так и на задней линии.Качественный прием подачи, цепкая и самоотверженная защита, неординарные решения, принимаемые в игровых эпизодах, коллективизм – отличительные черты характера Дорохова, которые делали его незаменимым игроком основного состава как в клубе, так и в сборной СССР.Владимир Дорохов стал серебряным призером Олимпийских игр в Монреале в 1976 году и олимпийским чемпионом на играх в Москве в 1980 году.Борис НикитинБорис Никитин родился 5 марта 1938 года в Гудауте. Азы плавания осваивал в гудаутской детско-юношеской спортивной школе. Никитин прошел путь через сборные юношеские команды Абхазии, Грузии, а затем перебрался в Москву, во Всесоюзный совет ДФСО "Динамо".В составе сборной команды СССР с 1956 по 1960 год Никитин выступал на крупнейших международных соревнованиях.Борис Никитин – чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр 1956 года, шестикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР.Никита СимонянНикита Симонян родился в Армавире в 1926 году, но его спортивная жизнь началась в Абхазии. В 30-е годы семья будущего олимпийского чемпиона перебралась в Сухум. В Абхазии он прожил 16 лет, играл за сухумское "Динамо".Никита Симонян выступал за команды "Крылья Советов" Москва (1946 — 1948), "Спартак" Москва (1949 — 1959). Он многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. Провел 20 матчей за сборную СССР и забил 10 голов. Чемпион Олимпийских игр 1956 года.Также Симонян – участник чемпионата мира 1958 года, кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1957), "Знак Почета" (1971), Дружбы (1995), За заслуги перед Отечеством IV степени (2011), награжден орденом ФИФА "За заслуги перед футболом" (2000) и Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги" (2007).Помимо того, что Никита Симонян — одна из ярчайших звезд советского футбола, он добился выдающихся результатов в качестве главного тренера "Спартака".Под его руководством "Спартак" дважды становился чемпионом СССР, в 1962 и 1969 годах, трижды — обладателем Кубка СССР – 1963, 1965, 1971 годы, дважды – серебряным, в 1963 и 1968 годах, и дважды бронзовым призером чемпионата СССР, в 1961 и 1970 годах, а в 1972 году был финалистом Кубка СССР.Саида ГунбаСаида Гунба родилась в 1959 году в селе Лыхны Гудаутского района. После переезда в Пицунду она начала заниматься легкой атлетикой, метанием копья, в Гагрской детско-юношеской спортивной школе. Саида Гунба – неоднократная чемпионка Абхазии и Грузинской ССР по метанию копья.В 1977 году Гунба стала чемпионкой СССР среди юниоров, а в 1978 году – чемпионкой СССР, с результатом 59,04 метра, затем победила в VII Спартакиаде народов СССР в 1979 году, с результатом 63,08 сантиметров, победительница Международных соревновании в 1980 году, где установила рекорд СССР 68,28 метров.Саида Гунба – серебряный призер Олимпийских игр в Москве 1980 года, серебряный призер VIII Спартакиады СССР в 1983 году.За выдающиеся спортивные достижения она награждена орденом "Знак Почета", а за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Абхазии в 1992-1993 годах, награждена медалью "За отвагу". Она кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.Саиды Гунба не стало 24 ноября 2018 года, она скончалась после продолжительной болезни.Денис ЦаргушДенис Царгуш родился в 1987 году в Гудауте. Он заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион и бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе, трехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира.Первым тренером Дениса был Нарчоу Лазба в 1994 году, а с 1995 года его тренировал Заслуженный тренер Абхазии Джарназ Бения.10 июля 2012 года Олимпийский комитет России принял решение включить Дениса в состав сборной России по вольной борьбе. Царгуш поехал на Олимпийские игры в Лондон и выиграл бронзовую медаль.За выдающиеся спортивные достижения и пропаганду физической культуры и спорта Денис Царгуш награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени.Сейчас Царгуш – президент Федерации спортивной борьбы Абхазии и старший тренер сборной России по младшим юношам.*В подготовке материала использованы данные Госкомспорта Абхазии.

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