https://sputnik-abkhazia.ru/20260211/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-12-fevralya-1060977382.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 февраля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 11.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-11T18:30+0300
2026-02-11T18:30+0300
2026-02-11T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0a/1053700525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1352e63e3b701ecccfd3df93c1dee0f3.jpg
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В четверг, 12 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +2°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0a/1053700525_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83699333f9d77a84ed4c956dd7652850.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В четверг, 12 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +2°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью -1°С, днем +15°С
Гагра – ночью +1°С, днем +16°С.
Пицунда – ночью -1°С, днем +15°С.
Гудаута – ночью -1°С, днем +15°С.
Новый Афон – ночью +1°С, днем +16°С.
Очамчыра – ночью +1°С, днем +15°С.
Гал – ночью -1°С, днем +14°С.
Ткуарчал – ночью -1°С, днем +13°С.