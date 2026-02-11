https://sputnik-abkhazia.ru/20260211/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-12-fevralya-1060977382.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 11.02.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В четверг, 12 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +2°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Погода в городах и районах Абхазии:

