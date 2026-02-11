https://sputnik-abkhazia.ru/20260211/svo-rossiyskaya-armiya-voshla-v-krasnyy-liman-s-severa-1060979308.html

СВО: Российская армия вошла в Красный Лиман с севера

Формирование нового "котла" в районе города Красный Лиман и заметное продвижение российских войск к Славянско-Краматорской агломерации приближают полное и... 11.02.2026

Самое интенсивное наступление сейчас развивается в Красном Лимане, куда российские штурмовики прорвались с севера, и с боями расширяют зону контроля в районе улиц Героев Десантников, Подстепная, Казацкая, пишет на своем канале в Telegram военный обозреватель Александр Хроленко.Ранее российские войска группировок "Восток" и "Запад" зашли в город с востока и юга. "Клещи" сжимаются, обещая украинскому гарнизону полное окружение, и падение еще одной "фортеции" ВСУ.Красный Лиман – важный укрепрайон и логистический (железнодорожный) узел противника. Российская армия в начале 2026 года применила отработанную тактику флангового охвата, изоляции бандеровского гарнизона. С середины января основные автодороги в город находятся под огневым контролем, две бригады ВСУ фактически отрезаны от снабжения боеприпасами, резервами, топливом. Все доступные резервы украинский генштаб бросил в самоубийственную контратаку на Терноватовские высоты – на Запорожском участке фронта. Кстати, там, западнее Гуляйполя сегодня освобожден от бандеровцев поселок городского типа Зализничное. Стратегия "шпагатов" и "затыкания дыр" на фронте отрядами теробороны, пограничниками, "Альфой" СБУ – успехов Киеву не обещает.Российская армия методично перемалывает и сжигает оборону противника, лишает его важных ключевых опорных пунктов, выходит на оперативный простор. На горизонте – Славянск, до него остается менее 15 км. Одновременно развивается наступление на Святогорск, расположенный западнее, вдоль реки Северский Донец.Продолжаются массированные высокоточные удары ВС России по объектам военной промышленности, логистики и энергетики ВСУ. Так, во Львове, после поражения 8 февраля крупнейшей в Европе электроподстанции "Западноукраинская" начали самопроизвольно гореть менее значимые подстанции, регулирующие электроснабжение западных регионов Украины. Ракеты и беспилотники регулярно прилетают по целям в Киеве, Одессе, Днепропетровску, Сумам. Число ударов "Искандера" по военному аэродрому в Василькове 9 февраля совпало с числом укрытий (девять) – зафиксированы мощные взрывы. За неделю бандеровцы насчитали в "прилетах" более 2000 дронов, 1200 управляемых авиабомб и 116 ракет.Курс – на продолжение войныЗападные аналитики считают, что Москва окончательно изменила "украинскую стратегию", сняла с повестки дипломатию (компромиссы), сделала ставку на достижение целей СВО исключительно военными средствами: "Россия накапливает критическую массу войск для масштабного прорыва. Цель летней кампании – сокрушительный удар по Южному и Восточному фронтам с максимальным захватом ключевых территорий". Здесь заметно желание переложить ответственность с больной головы на здоровую.Москву вынуждают изменить стратегию по Украине, исключить из повестки дипломатию, ужесточить денацификацию и демилитаризацию – военными средствами. По итогам трехсторонних встреч в Абу-Даби российское руководство сделало определенные выводы о бодрости "духа Анкориджа" и уровне договороспособности киевского режима. Логика проста: если договор невозможен, война продолжится.Страны ЕС и НАТО маниакально настаивают на продолжении украинского конфликта. Европарламент 11 февраля "ускоренно" проголосует за военный кредит Украине в 90 млрд евро – средства будут привлечены на международном долговом рынке под гарантии долгосрочного бюджета Евросоюза. Портал L’AntiDiplomatico сообщил: генсек альянса Марк Рютте и польский премьер Дональд Туск 3 и 5 февраля совершили поездки в Киев, чтобы донести до "пианиста" Зеленского суровую необходимость продолжать боевые действия "даже ценой уничтожения украинского народа". Цена может оказаться иной, война объективно дрейфует на Запад.Народный депутат Верховной рады Руслан Горбенко сегодня выдал "военную тайну": мобилизационного ресурса на Украине осталось на полтора года, и это позволяет Киеву спокойно продолжать боевые действия. Горбенко заявил: "Сейчас стратегически планируется ведение и продолжение войны", поэтому "от бусификации общество никуда не денется". Действительно, зачем рабам дары свободы?!В условиях стратегического доминирования российских войск на всей линии фронта тактика главкома ВСУ Александра Сырского "ни шагу назад" приводит к большим, невосполнимым потерям. Американский журнал Military Watch ранее констатировал: "Суммарные потери ВСУ превысили 1,7 миллиона человек" и "650 000 украинских мужчин призывного возраста покинули Украину". И это еще не все.На фоне боевых поражений и потерь, количество дезертиров в украинской армии превысило 200 тысяч только в 2025 году, за все время войны подсчитать невозможно. В одном ритме с аборигенами "бандеростана" разбегаются из ВСУ иностранные "легионеры", которым совсем не нравится ужесточение боевых действий, и в особенности русский "Солнцепек". Генштаб ВСУ и здесь извлекает пользу – прячет фронтовые потери в списках самовольно оставивших части. Большая экономия бюджета. Однако "схема" разрушилась, когда Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, которых официально считали дезертирами.Трагический опыт украинского прокси-войска и нацистской псевдо-государственности моделирует ближайшее будущее многих стран Европы (НАТО) и даже Соединенных Штатов, если эти страны не научатся сосуществовать в многополярном мире равной и неделимой безопасности.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

