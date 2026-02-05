НАИС и ДРОНТЕХ 2026: Москва – столица "беспилотной революции"

https://sputnik-abkhazia.ru/20260205/nais-i-drontekh-2026-moskva--stolitsa-bespilotnoy-revolyutsii-1060864618.html

Авиасалон НАИС и форум ДРОНТЕХ, тематически объединенные на площадке "Крокус Экспо" в Москве, 4 – 5 февраля поставили рекорд по количеству участников и... 05.02.2026, Sputnik Абхазия

Это закономерно – беспилотное, роботизированное будущее с искусственным интеллектом стоит на пороге, и решительно стучится в нашу дверь, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Выставка НАИС и ДРОНТЕХ объединила более 200 компаний России, Беларуси, Китая, Ирана. Привлекла более 10 тысяч профессиональных посетителей авиационной отрасли, структур обороны и безопасности. Масштабная экспозиция охватила полный спектр технологических решений для авиационной инфраструктуры – от систем аэродромного оборудования до цифровых платформ, биометрических технологий, беспилотных авиационных систем и автономных робототехнических комплексов. Включая наземные и беспилотные средства обнаружения и отражения воздушных угроз.Общее впечатление от знакомства с выставкой: Россия быстро движется к созданию единой транспортно-логистической и оборонной системы, в которой воздушная, наземная и, возможно, морская составляющие перевозок людей и грузов будут неразрывно связаны – едиными центрами управления, критериями безопасности, операционными системами, искусственным интеллектом, и другими "сверхтехнологиями". Интеграция беспилотных авиационных систем в единое воздушное пространство и национальный проект "Эффективная транспортная система" – только начало.В рамках 13-го Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС) выставка ДРОНТЕХ состоялась впервые – разработчики и производители беспилотных авиационных систем, роботизированных и автономных решений получили уникальную площадку для развития, встреч с перспективными партнерами и инвесторами. Московский авиасалон стал "весами", которые позволяют точнее оценить скорость и перспективы "беспилотной революции", новые угрозы и новые системы безопасности.Основа технологического суверенитетаНе беспилотниками едиными жива авиапромышленность, которая по праву считается фундаментом технологического суверенитета, гарантом устойчивого развития российской экономики. Первый полностью российский легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 не затерялся на фоне БПЛА и средств борьбы с ними, стал звездой салона и центром притяжения специалистов, посетителей.Красивая, маневренная машина проста в пилотировании и обслуживании. С новейшим российским двигателем ВК-650В повышенной взлетной мощности, с отличными удельными характеристиками. Первый полет Ми-34М1 состоялся в конце 2025 года, отрадное событие в жизни отрасли.Центром беспилотного притяжения стали стенды компании ZALA. Разведывательные и ударные дроны – безусловные чемпионы мира в области уничтожения западной боевой техники. За время СВО неотразимые "Ланцеты" на поле боя и в тылу противника вывели из строя более 4270 целей – преимущественно средства ПВО и РЭБ, танки, бронетехнику, артиллерийские системы. Ущерб ВСУ и НАТО – на миллиарды долларов. А в 2025 году разведывательно-ударные "Ланцеты" значительно расширили тактические возможности и спектр поражаемых целей. Дроны с новой интеллектуальной системой поражают высокоманевренные морские БЭКи противника – на удалении свыше 100 км от точки запуска.Заслуженного внимания на выставке удостоено авторитетное семейство беспилотников SUPERCAM российской компании "Беспилотные системы". Широко известные высокотехнологичные изделия типа "летающее крыло" – S450, S350, S150, S100 – отлично зарекомендовали себя на поле боя и в гражданской сфере. Технологически интересны аппараты вертолетного типа Supercam X4, Supercam X6M2 и гибридные – Supercam SX300H, Supercam SX350 – перспективные для беспилотных войск и гражданской сферы применения.Безусловно интересна и оригинальна представленная на выставке линейка БПЛА "Одуванчик" нескольких модификаций. Аппараты вертолетного типа с соосной схемой несущих винтов и модулем спутниковой навигации предназначены для мониторинга земной или морской поверхности. Полезная нагрузка – до 3,8 кг. Автономность полета – более 40 минут. Горизонтальная скорость – до 100 км/час. Рабочие дистанции и высоты – 7000 м и 3000 м соответственно. Транспортно-пусковой контейнер позволяет развернуть аппарат за 3 – 5 минут. Основное предназначение "Одуванчиков" – охрана стратегических объектов. Необходимо заметить, эти БПЛА уже производятся серийно.Системы противодействияСреди представленных на авиасалоне беспилотников ПВО, наиболее эффективным и перспективным для широкого применения выглядит FPV-дрон "Булавка" российского концерна "Безопасная воздушная среда". Аппарат способен находиться в воздухе до 45 минут, и развивает скорость до 350 км/час. Дрон-перехватчик обеспечивает надежную защиту промышленных, энергетических, военных и других важных объектов в радиусе 15 км (дальность управляемого полета без ретрансляции).Беспилотный перехватчик самолетного типа "Аэроскоп-120" одноименной российской компании также предназначен для защиты объектов критической инфраструктуры. Маневренный "небесный страж" с размахом крыла 120 см способен нейтрализовать воздушную угрозу на скоростях свыше 300 км/час в радиусе 30 км и на высотах до 900 м.Среди наземных систем противодействия беспилотникам выделяется широкая линейка станций радиоэлектронной борьбы "Капюшон" липецкого научно-производственного объединения "Киловатт". Носимые (рюкзаки), возимые и стационарные станции генерируют купол помех – подавляют стандартные и нестандартные частоты каналов управления в радиусе до 200 м. В зоне СВО "Капюшоны" эффективно защищают личный состав, бронетанковую технику и автомобили. Стационарный вариант защиты от НПО "Киловатт": станция "Сигнал-М" автоматически обнаруживает дроны противника, а станция РЭБ "Ребус-4" подавляет (на 360 градусов). Разведывательные БПЛА – в радиусе до 5000 м, ударные – до 1000 м. Разумеется, это эффективная защита и для гражданских (промышленных) объектов.Министр промышленности РФ Антон Алиханов перед открытием авиасалона в Москве заявил: "Беспилотные авиационные системы – это революционный сегмент, трансформирующий целые отрасли". Министр транспорта РФ Андрей Никитин дополнил: "Безопасность – наш абсолютный и неизменный приоритет. Видим в беспилотных авиационных системах мощный ресурс для повышения безопасности и эффективности транспортных операций". Однако, обзор будет неполным без упоминания наземных мобильных беспилотных систем.Представленная на выставке НАИС и ДРОНТЕХ 2026 легкая роботизированная платформа "Кактус" с гусеничным движителем предназначена для дистанционного минирования местности, и может служить в приграничных регионах для защиты аэродромов или районов базирования авиации от ДРГ противника. Столь же полезна колесная роботизированная тележка К-6 (трал с генератором) "Тульского компрессорного завода", предназначенная для инженерной разведки и разминирования минных полей вращающимся цепным тралом. В мирной жизни подобные роботизированные платформы помогут упорядочить работу аэропортов, ускорить движение багажа, сократить простой авиапарка.Авиасалон привлек более 200 компаний авиационной отрасли, преимущественно российских. Даже с учетом активной работы предприятий Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, и одной иранской компании IRAN AIRCRAFT INDUSTRIES, на будущее хочется пожелать НАИС и ДРОНТЕХ взрывного роста зарубежных участников. Все же Москва – "столица беспилотной революции", не только в сфере боевого применения. Высокотехнологический опыт России будет полезен многим дружественным странам.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

