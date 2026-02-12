Для чего США поставили Армении дроны типа "пепелац"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
13:11
19 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар аҭҵаарадырраҿы: аспирантцәа рыҿцәажәара
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как Абхазия оказалась в составе Грузии в 1931 году? Историк о фактах и последствиях
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
18:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
18:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
21:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
21:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
21:41
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Абызшәеи аҵареи рырҿиаразы акомиссиа алкаақәа: аиԥылара алахәыла лцәажәара
13:05
17 мин
Аиҿцәажәара
Екатеринбург имҩаԥгахо Аҿар рфестиваль Аԥсны алахәхоит: Аҳәынҭеилакы ахаҭарнак лцәажәара
13:22
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа аполиклиникаҿы аусурақәа цоит: Агәабзиарахьчара аусбарҭа аиҳабы лыҿцәажәара
13:33
17 мин
Аиҿцәажәара
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы: арежиссиор ицәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Водоснабжение, утилизация бытовых отходов в Гагре: интервью с заместителем главы
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Экспорт абхазских фруктов в Россию: интервью с бизнесменом
14:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
On air
18:05
3 мин
Аиҿцәажәара
Екатеринбург имҩаԥгахо Аҿар рфестиваль Аԥсны алахәхоит: Аҳәынҭеилакы ахаҭарнак лцәажәара
18:07
8 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Такие обстоятельства
В Гулрыпшском районе проходит сбор мимозы: интервью замглавы
18:52
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/dlya-chego-ssha-postavili-armenii-drony-tipa-pepelats-1061016415.html
Для чего США поставили Армении дроны типа "пепелац"
Для чего США поставили Армении дроны типа "пепелац"
Sputnik Абхазия
Повышенное внимание Вашингтона к странам Южного Кавказа не обещает Армении и Азербайджану ничего хорошего – "бойтесь данайцев, дары приносящих". 12.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-12T14:45+0300
2026-02-12T14:45+0300
мнение
аналитика
армения
россия
сша
колумнисты
нато
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0b/1045204340_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_90c2de88b16eb3d1a24577f851604b46.jpg
Если точнее: от американской любви к постсоветским республикам до войны с Россией – один шаг. Грузия и Украина это проходили, однако история никого ничему не учит, пишет военный обозреватель Александр Хроленко на своем канале в Telegram.Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил визиты в Армению и Азербайджан, и 11 февраля вылетел из Баку в Вашингтон. Несмотря на краткость пребывания Вэнса на Южном Кавказе, достигнуты впечатляющие результаты.В Ереване 9 февраля обсуждалось "расширение стратегического партнерства между Арменией и США", подписано соглашение об энергетическом сотрудничестве в области малых модульных реакторов. Которыми США пока не располагают, зато обещают выделить 9 млрд долларов на помощь Армении в "переходе от российских энергоносителей". Кроме того, Ереван получил беспилотники Shield AI MQ-35A V-BAT вертикального взлета и посадки, внешне напоминающие "пепелац" из фильма Георгия Данелии "Кин-дза-дза" (к дронам мы еще вернемся).В Баку 10 февраля Азербайджан и США подписали хартию стратегического партнерства. При этом Вэнс не скрывал приоритетов партнерства: "Азербайджанцы последними покинули Афганистан. Они оказали огромную поддержку в глобальной борьбе с терроризмом. Они сражались плечом к плечу с морскими пехотинцами США в Афганистане и, по сути, заслужили репутацию одних из самых боеспособных и отважных войск в мире". Неслучайно Вэнс пообещал Азербайджану новые катера для "защиты территориальных вод", которым никто не угрожает.Вашингтон очень рассчитывает на проект Зангезурского коридора, или "Путь Трампа к миру и процветанию" (74% акций компании-коридора будут переданы США). Мы видим, как "доктрина Монро" трансформируется в "доктрину Донро" с приоритетом интересов США во всех полушариях, без учета национальных интересов России на Южном Кавказе.Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 февраля заметил: "Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации Дональда Трампа эта борьба за подавление конкурентов стала особенно явной". В этой эпохальной битве за ресурсы планеты союзники и противники Вашингтона иногда меняются местами, а некоторые – исчезают."Лучшие в мире" технологииВоенно-техническое сотрудничество Америки с Арменией зримо укрепила партия американских разведывательно-ударных беспилотников Shield AI MQ-35A V-BAT на сумму 11 млн долларов. Исходя из ориентировочной цены до 600 тысяч долларов за единицу, Ереван получит около 20 дронов. Вэнс подчеркнул, что американские дроны с элементами ИИ послужат укреплению "долговременного мира" между Арменией и Азербайджаном. Средство укрепления мира неоднозначное.Фирма производитель отмечает, что ее "пепелац" V-BAT – "логистически и тактически самый простой БПЛА в мире", обеспечивает "проверенную в боевых условиях разведку, наблюдение и целеуказание на стратегическом и тактическом уровнях, осуществляемые в рамках экспедиционных операций". Размах крыла – 3,8 метра, максимальная взлетная масса – 73 кг, полезная нагрузка – до 11 кг. Прямая связь обеспечивает V-Bat радиус действия до 100 км. Может применять кинетические боеприпасы. Умный дрон поставлялся ВСУ для опытной эксплуатации, и заметных подвигов на украинском ТВД не совершил. Трехметровый V-BAT – легкая мишень для современной ПВО, легко обнаружить и уничтожить. Пентагон не спешит массово заказывать этот аппарат. Кроме Армении, приобрели – только Индия, Греция и Япония.В Баку вице-президент Джей Ди Вэнс не уточнил, какие конкретно катера будут поставлены Азербайджану, и все же президент Ильхам Алиев горячо поблагодарил американского гостя: "Для нас большая честь быть стратегическим партнером Соединенных Штатов, самой могущественной страны в мире". Не касаясь предназначения и боеспособности плавсредств, которые могут сильно разочаровать, поговорим о главном. Статус стратегического партнера США никому не гарантирует мира и безопасности.Однажды в июле 2012 года Вашингтон объявил Афганистан главным, привилегированным, стратегическим союзником США, не входящим в НАТО – наряду с Израилем и Японией. Соглашение о стратегическом партнерстве с Кабулом на "долгие годы" утратило актуальность уже летом 2021-го, когда американским войскам и "демократическому правительству" Афганистана пришлось бежать от талибов. Президент США Джо Байден в сентябре 2022 года официально лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО.Об этом "стратегическом партнерстве" важно помнить лидерам республик Южного Кавказа, которые сегодня пытаются играть в большую политику и стратегию с Соединенными Штатами (как мышка с кошкой). История нас учит: там, где появляется американское оружие, раньше или позже исчезает мир.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/chto-proiskhodit-v-pribaltike-amerikanskie-abrams-i-himars-razvernuty-u-granits-rossii-1060937691.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260205/nais-i-drontekh-2026-moskva--stolitsa-bespilotnoy-revolyutsii-1060864618.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260120/sudbu-grenlandii-opredelyaet-amerikanskiy-spg-a-ne-nato-1060509867.html
армения
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0b/1045204340_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_aa959adb501b72bbbc89e0623226a5b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, аналитика, армения, россия, сша, колумнисты, нато
мнение, аналитика, армения, россия, сша, колумнисты, нато

Для чего США поставили Армении дроны типа "пепелац"

14:45 12.02.2026
© Sputnik / Антон ДенисовФлаг у здания посольства США в Российской Федерации на площади Донецкой Народной Республики в Москве
Флаг у здания посольства США в Российской Федерации на площади Донецкой Народной Республики в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 12.02.2026
© Sputnik / Антон Денисов
Подписаться
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Повышенное внимание Вашингтона к странам Южного Кавказа не обещает Армении и Азербайджану ничего хорошего – "бойтесь данайцев, дары приносящих".
Если точнее: от американской любви к постсоветским республикам до войны с Россией – один шаг. Грузия и Украина это проходили, однако история никого ничему не учит, пишет военный обозреватель Александр Хроленко на своем канале в Telegram.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил визиты в Армению и Азербайджан, и 11 февраля вылетел из Баку в Вашингтон. Несмотря на краткость пребывания Вэнса на Южном Кавказе, достигнуты впечатляющие результаты.
В Ереване 9 февраля обсуждалось "расширение стратегического партнерства между Арменией и США", подписано соглашение об энергетическом сотрудничестве в области малых модульных реакторов. Которыми США пока не располагают, зато обещают выделить 9 млрд долларов на помощь Армении в "переходе от российских энергоносителей". Кроме того, Ереван получил беспилотники Shield AI MQ-35A V-BAT вертикального взлета и посадки, внешне напоминающие "пепелац" из фильма Георгия Данелии "Кин-дза-дза" (к дронам мы еще вернемся).
В Баку 10 февраля Азербайджан и США подписали хартию стратегического партнерства. При этом Вэнс не скрывал приоритетов партнерства: "Азербайджанцы последними покинули Афганистан. Они оказали огромную поддержку в глобальной борьбе с терроризмом.
НАТО - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Что происходит в Прибалтике: американские Abrams и HIMARS развернуты у границ России
9 февраля, 19:12
Они сражались плечом к плечу с морскими пехотинцами США в Афганистане и, по сути, заслужили репутацию одних из самых боеспособных и отважных войск в мире". Неслучайно Вэнс пообещал Азербайджану новые катера для "защиты территориальных вод", которым никто не угрожает.
Вашингтон очень рассчитывает на проект Зангезурского коридора, или "Путь Трампа к миру и процветанию" (74% акций компании-коридора будут переданы США). Мы видим, как "доктрина Монро" трансформируется в "доктрину Донро" с приоритетом интересов США во всех полушариях, без учета национальных интересов России на Южном Кавказе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 февраля заметил: "Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации Дональда Трампа эта борьба за подавление конкурентов стала особенно явной". В этой эпохальной битве за ресурсы планеты союзники и противники Вашингтона иногда меняются местами, а некоторые – исчезают.

"Лучшие в мире" технологии

Военно-техническое сотрудничество Америки с Арменией зримо укрепила партия американских разведывательно-ударных беспилотников Shield AI MQ-35A V-BAT на сумму 11 млн долларов. Исходя из ориентировочной цены до 600 тысяч долларов за единицу, Ереван получит около 20 дронов. Вэнс подчеркнул, что американские дроны с элементами ИИ послужат укреплению "долговременного мира" между Арменией и Азербайджаном. Средство укрепления мира неоднозначное.
Фирма производитель отмечает, что ее "пепелац" V-BAT – "логистически и тактически самый простой БПЛА в мире", обеспечивает "проверенную в боевых условиях разведку, наблюдение и целеуказание на стратегическом и тактическом уровнях, осуществляемые в рамках экспедиционных операций". Размах крыла – 3,8 метра, максимальная взлетная масса – 73 кг, полезная нагрузка – до 11 кг. Прямая связь обеспечивает V-Bat радиус действия до 100 км.
НАИС и ДРОНТЕХ 2026: Москва – столица беспилотной революции - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2026
НАИС и ДРОНТЕХ 2026: Москва – столица "беспилотной революции"
5 февраля, 17:37
Может применять кинетические боеприпасы. Умный дрон поставлялся ВСУ для опытной эксплуатации, и заметных подвигов на украинском ТВД не совершил. Трехметровый V-BAT – легкая мишень для современной ПВО, легко обнаружить и уничтожить. Пентагон не спешит массово заказывать этот аппарат. Кроме Армении, приобрели – только Индия, Греция и Япония.
В Баку вице-президент Джей Ди Вэнс не уточнил, какие конкретно катера будут поставлены Азербайджану, и все же президент Ильхам Алиев горячо поблагодарил американского гостя: "Для нас большая честь быть стратегическим партнером Соединенных Штатов, самой могущественной страны в мире". Не касаясь предназначения и боеспособности плавсредств, которые могут сильно разочаровать, поговорим о главном. Статус стратегического партнера США никому не гарантирует мира и безопасности.
Однажды в июле 2012 года Вашингтон объявил Афганистан главным, привилегированным, стратегическим союзником США, не входящим в НАТО – наряду с Израилем и Японией. Соглашение о стратегическом партнерстве с Кабулом на "долгие годы" утратило актуальность уже летом 2021-го, когда американским войскам и "демократическому правительству" Афганистана пришлось бежать от талибов. Президент США Джо Байден в сентябре 2022 года официально лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО.
Об этом "стратегическом партнерстве" важно помнить лидерам республик Южного Кавказа, которые сегодня пытаются играть в большую политику и стратегию с Соединенными Штатами (как мышка с кошкой). История нас учит: там, где появляется американское оружие, раньше или позже исчезает мир.
Флаг у здания посольства США в Российской Федерации на площади Донецкой Народной Республики в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2026
Судьбу Гренландии определяет американский СПГ, а не НАТО
20 января, 20:30
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0