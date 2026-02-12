https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/fsb-predotvratila-terakt-v-udmurtii-1061000993.html

ФСБ предотвратила теракт в Удмуртии

ФСБ предотвратила теракт в Удмуртии

12.02.2026

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. ФСБ предотвратила теракт в Удмуртии, сообщили в ведомстве.В Можге задержан 58-летний гражданин России, ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера.Мужчина планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД РФ "Можгинский".Он приобрел все необходимое для изготовления средств поражения. В гараже подозреваемого обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, а также другие компоненты для совершения теракта. Возбуждено уголовное дело.

