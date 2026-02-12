ФСБ предотвратила теракт в Удмуртии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
13:11
19 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар аҭҵаарадырраҿы: аспирантцәа рыҿцәажәара
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как Абхазия оказалась в составе Грузии в 1931 году? Историк о фактах и последствиях
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
18:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
18:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
21:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
21:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
21:41
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Абызшәеи аҵареи рырҿиаразы акомиссиа алкаақәа: алахәыла лцәажәара
13:17
2 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа аполиклиникаҿы аусурақәа цоит: Агәабзиарахьчара аусбарҭа аиҳабы лыҿцәажәара
13:43
3 мин
Аиҿцәажәара
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы: арежиссиор ицәажәара
13:46
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Главный четверг
On air
14:17
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Экспорт абхазских фруктов в Россию: интервью
14:49
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/fsb-predotvratila-terakt-v-udmurtii-1061000993.html
ФСБ предотвратила теракт в Удмуртии
ФСБ предотвратила теракт в Удмуртии
Sputnik Абхазия
Подозреваемый планировал нападение на отдел МВД. 12.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-12T11:13+0300
2026-02-12T11:33+0300
россия
удмуртия
теракт
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102267/24/1022672446_0:204:2917:1845_1920x0_80_0_0_087910f367536221e3cafc1788067767.jpg
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. ФСБ предотвратила теракт в Удмуртии, сообщили в ведомстве.В Можге задержан 58-летний гражданин России, ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера.Мужчина планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД РФ "Можгинский".Он приобрел все необходимое для изготовления средств поражения. В гараже подозреваемого обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, а также другие компоненты для совершения теракта. Возбуждено уголовное дело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260211/1060986046.html
россия
удмуртия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102267/24/1022672446_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_5c446e79c89f107c040cb6ab7ef41552.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, удмуртия, теракт, новости
россия, удмуртия, теракт, новости

ФСБ предотвратила теракт в Удмуртии

11:13 12.02.2026 (обновлено: 11:33 12.02.2026)
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВзрыв в аэропорту "Домодедово"
Взрыв в аэропорту Домодедово - Sputnik Абхазия, 1920, 12.02.2026
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Подозреваемый планировал нападение на отдел МВД.
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. ФСБ предотвратила теракт в Удмуртии, сообщили в ведомстве.

В Можге задержан 58-летний гражданин России, ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера.

Мужчина планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД РФ "Можгинский".
Он приобрел все необходимое для изготовления средств поражения. В гараже подозреваемого обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, а также другие компоненты для совершения теракта.
Возбуждено уголовное дело.
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2026
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе
Вчера, 15:26
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0