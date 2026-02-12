Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 февраля

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В пятницу, 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, местами возможен туман.Атмосферное давление низкое.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В пятницу, 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, местами возможен туман.
Атмосферное давление низкое.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью 9°С, днем +16°С
Гагра – ночью +10°С, днем +17°С.
Пицунда – ночью 9°С, днем +16°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +16°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +17°С.
Очамчыра – ночью +8°С, днем +15°С.
Гал – ночью +7°С, днем +15°С.
Ткуарчал – ночью +5°С, днем +13°С.
0