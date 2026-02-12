https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-13-fevralya-1061015927.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 февраля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 12.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-12T18:30+0300

2026-02-12T18:30+0300

2026-02-12T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/1d/1033301837_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_51b8df68e3963f2a7a626582d0f438ca.jpg

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В пятницу, 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, местами возможен туман.Атмосферное давление низкое.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия