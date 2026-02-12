https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-13-fevralya-1061015927.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 февраля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 12.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-12T18:30+0300
2026-02-12T18:30+0300
2026-02-12T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/1d/1033301837_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_51b8df68e3963f2a7a626582d0f438ca.jpg
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В пятницу, 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, местами возможен туман.Атмосферное давление низкое.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/1d/1033301837_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_421419026213b123d609a83623bcc144.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В пятницу, 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, местами возможен туман.
Атмосферное давление низкое.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью 9°С, днем +16°С
Гагра – ночью +10°С, днем +17°С.
Пицунда – ночью 9°С, днем +16°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +16°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +17°С.
Очамчыра – ночью +8°С, днем +15°С.
Гал – ночью +7°С, днем +15°С.
Ткуарчал – ночью +5°С, днем +13°С.