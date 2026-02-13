Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 14 и 15 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 14 и 15 февраля
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. В выходные, 14 и 15 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу и в воскресенье до полудня временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:
18:30 13.02.2026
Пасмурная погода
Пасмурная погода - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. В выходные, 14 и 15 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу и в воскресенье до полудня временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +11°С, днем +15°С
Гагра – ночью +12°С, днем +16°С.
Пицунда – ночью +12°С, днем +15°С.
Гудаута – ночью +11°С, днем +15°С.
Новый Афон – ночью +12°С, днем +16°С.
Очамчыра – ночью +10°С, днем +15°С.
Гал – ночью +10°С, днем +14°С.
Ткуарчал – ночью +9°С, днем +13°С.
0