Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 14 и 15 февраля

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 13.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-13T18:30+0300

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. В выходные, 14 и 15 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу и в воскресенье до полудня временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:

