Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал

Победный ход нашей СВО имел непредвиденный эффект: не выдержав гибридного противостояния с Россией, коллективный Запад рассыпался на части, пишет Виктория... 14.02.2026, Sputnik Абхазия

Победный ход нашей СВО имел непредвиденный эффект: не выдержав гибридного противостояния с Россией, коллективный Запад рассыпался на части, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Ну что ж, это "сопутствующий ущерб", как говорят натовцы, ничего личного.Сегодня эти обломки прошлого собрались в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности — само название этого сборища звучит как издевка. Достопочтенный старый отель Bayerischer Hof живо напоминает "Воронью слободку" — все бранят друг дружку, плюются слюной, кричат, грозят какими-то карами...Нелегко даже перечислить все линии раскола и конфронтации, которые проявились в Мюнхене. В докладе Европейского совета по международным отношениям, приуроченном к саммиту, описаны аж шесть типов возможной европейской стратегии. Абсолютно все они противоречат друг другу. Доклад опирается на цифры специально проведенного опроса. И вот что мы видим.Евроястребы (их поддерживают 28% европейцев) нацелены на окончательный разрыв с США и усиленную милитаризацию Европы, невзирая на расходы. Евроголуби (21%) тоже побили все горшки с Вашингтоном, но наращивать траты на оборонку не хотят.Атлантисты (12%) пытаются сохранить отношения с американцами. Ренегаты (15%) не хотят ничего — ни сотрудничества с США, ни сохранения ЕС, ни роста оборонных расходов. Националисты (12%) выступают за оборонные расходы, но против США и ЕС. Наконец, трамписты (пять процентов) выступают против ЕС, но за дружбу с Трампом.Если сложить националистов, трампистов и ренегатов, получаем 32% европейцев, которые хотят развалить Евросоюз. Это практически треть населения. Интересный итог для столь перспективного объединения.К жестокому внутреннему расколу Европы добавляются ее безобразные отношения с Вашингтоном. Администрация Трампа делает ставку на правые силы в Европе, а текущий истеблишмент планирует сбросить с корабля современности.Эту линию будет гнуть госсекретарь Марко Рубио, возглавляющий делегацию США в Мюнхене в этом году. Специально для него на конференцию впервые пригласили представителей партии "Альтернатива для Германии", от которых обычно германский истеблишмент шарахается как черт от ладана.Но и это еще не все. В составе американской делегации присутствует целый десант от Демпартии США. Среди прочих там такой тяжеловес, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, и красотка-конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Демократы будут уговаривать европейцев потерпеть до ноября, а там они перехватят у республиканцев конгресс и загасят все трамповские инициативы.Стиль их уговоров, правда, довольно странный. "Выполнение всех хотелок Трампа делает вас жалкими", — обратился к европейцам в Давосе Гэвин Ньюсом и пообещал привезти им в подарок наколенники, чтобы им удобнее было ползать перед президентом США. Поистине "высокие, высокие отношения".О каком же единстве можно тут говорить? Вот президент Франции, страны — члена НАТО, призывает Европу проснуться, будит ее, как декабрист — Герцена, требует от нее стать сильной и самой заняться своей обороной. (Правда, тактично умалчивая, собирается ли он раскрыть над ней французский ядерный зонтик.)А на это ему саркастично отвечает Марк Рютте, генсек НАТО: "Если кто-то думает, что ЕС или единая Европа могут защитить себя без США, — ну что ж, продолжайте мечтать. Нет, вы не можете".Никакую безопасность эти раздерганные, разложившиеся изнутри страны обеспечить себе не могут. Причем это полностью их вина. Поставив все на гибридную войну с Россией, они проиграли собственные экономику, социальную стабильность и симпатии электората. Натурально, они ругаются между собой: это у победы много отцов, только поражение — сирота.А ведь их предупреждали. Девятнадцать лет назад, на этой самой Мюнхенской конференции президент Путин по полочкам разложил им их будущее. Ох как морщились тогда руководители стран НАТО, с какими кислыми физиономиями его слушали. Но ведь все сбылось как по писаному.Злоупотребление силой, расширение НАТО на восток, пренебрежение интересами России привело к кризису, который сегодня переживает Европа. Там бросили в топку противостояния с нашей страной свои богатства, свою стабильность, а теперь ожидается, что будут принесены в жертву и жизни сограждан.Всего этого можно было избежать — если прислушиваться к России. Вот что по-хорошему стоило бы обсуждать в отеле Bayerischer Hof. Взять стенограмму мюнхенской речи Путина и проштудировать ее, делая пометочки на полях. Впрочем, надежд на такое здравомыслие мало: пока власть в Европе не возьмут здоровые, национально ориентированные силы, Старый Свет обречен гнить в своем убожестве, представляя опасность для всего мира.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

