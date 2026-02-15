https://sputnik-abkhazia.ru/20260215/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-16-fevralya-1061043030.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 февраля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 15.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-15T18:30+0300

2026-02-15T18:30+0300

2026-02-15T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102966/53/1029665301_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_e0a44bdbff1683577b5d6f493d93bebd.jpg

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В понедельник, 16 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в конце дня ближе к вечеру, возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия