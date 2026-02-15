Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 февраля
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В понедельник, 16 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в конце дня ближе к вечеру, возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 февраля

18:30 15.02.2026
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В понедельник, 16 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в конце дня ближе к вечеру, возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +10°С, днем +19°С
Гагра – ночью +10°С, днем +20°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +19°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +19°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +10°С, днем +18°С.
Гал – ночью +10°С, днем +18°С.
Ткуарчал – ночью 7°С, днем +15°С.
