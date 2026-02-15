https://sputnik-abkhazia.ru/20260215/sputnik-nedeli-intervyu-prezidenta-aktsii-na-granitse-i-smert-poeta-1061076188.html

Sputnik недели: интервью президента, акции на границе и смерть поэта

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 9 по 15 февраля. 15.02.2026

О том, на какие вопросы Бадра Гунба ответил журналистам АГТРК, почему водители большегрузов устроили акцию протеста, кого и как пытались убить в Галском районе, и какую потерю перенесла Абхазия на ушедшей неделе, читайте в материале Sputnik.SputnikДень дипработникаПрезидент Абхазии Бадра Гунба поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника 10 февраля."В непростых условиях глобальных трансформаций российские дипломаты на всех уровнях демонстрируют высокую принципиальность и ответственность, уверенно и последовательно защищая национальные интересы России и укрепляя ее позиции на мировой арене", — говорится в тексте.В тот же день Гунба посетил посольство России в Абхазии и поздравил российского посла Михаила Шургалина, работников дипмиссии/Он отметил ежедневную работу посольства по сохранению и развитию союзнических отношений между двумя странами.В Сухуме также почтили память российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги, которые трагически погибли в столице Абхазии в 2013 году.Представление глав и утверждениеПрезидент Бадра Гунба представил коллективам администраций нового и.о.главы Гудаутского района Астамура Аргун, а также и.о. руководителя Ткуарчалского района Германа Качарава во вторник, 10 февраля.Днем ранее глава государства подписал указы о назначениях глав местных администраций.Интервью президентаПрезидент Абхазии Бадра Гунба дал большое интервью "Абхазскому телевидению", которое вышло в эфир 13 февраля.Глава государства ответил на вопросы журналистов на абхазском и русском языках. В беседе затронули широкий круг тем, в том числе внутренней и внешней политики, социальных проблем, экономических успехах и планах по развития ряда отраслей.В частности, в интервью Гунба рассказал о планах обратиться к руководству России для возобновления процедуры выдачи российских внутренних паспортов на территории Абхазии, отметив, что эти паспорта граждане получали не по требованию, а по желанию. Вопросы энергетики стали отдельной темой беседы. Гунба сообщил, что объемов социального перетока из РФ Абхазии хватит до 25-26 февраля, а ИнгурГЭС начнет вырабатывать необходимое стране количество электричества только к концу марта."У нас проблема дефицита электроэнергии еще не решена. Я планирую очередную поездку в Москву, но, если быть откровенным, такого рода поддержка и помощь не может быть на постоянной основе", — отметил он.Абхазия должна планировать реальные шаги, которые позволят ей обеспечивать себя электричеством самостоятельно, считает глава государства.Гунба также рассказал о том, что действующая власть ведет диалог с представителями разных политических сил, в том числе и оппозиционных.Он пояснил, что переговоры проводятся в том числе и по вопросу расследования уголовного дела о происшествии в офисе газеты "Абхазский вестник".Он подчеркнул, что во время переговоров находятся точки соприкосновения, так как подавляющее большинство политических сил солидарны в ключевых вопросах.Забастовка на границеАкцию протеста водители большегрузов на границе по реке Псоу 12 февраля.Связано это было с тем, что таможенники для досмотра просили выгружать автомобили полностью, что замедляло и усложняло процедуру перехода границы.Перед отъездом в Москву, 13 февраля Бадра Гунба встретился с водителями. Президент дал указание службам не усложнять процедуры и организовать работу эффективнее, с увеличенным числом сотрудников.При этом он отметил важность строгой фиксации всех товаров и пояснил, что упрощение процедур не должно идти в ущерб интересам государства.Зоны особой охраныВопросы образования особо охраняемых территорий в восточной Абхазии обсудили в Кабмине.В этих районах сосредоточено немало уникальных природных комплексов, которым из-за развития туризма и роста антропогенной нагрузки нужно придать такой статус, сообщили вице-премьеру Вараздату Миносяну представители природоохранных ведомств.Сейчас предгорные и горные лесистые зоны входят в единый государственный фонд и находятся в ведении Госуправления лесного хозяйства.Миносян подчеркнул, что необходимо определить конкретные территории и их границы, подготовить научное обоснование придания им статуса особо охраняемых. И при этом лесохозяйственная отрасль должна продолжать развиваться там, где не наносит вреда окружающей среде.Ремонт поликлиникиПриступили к ремонту Сухумской поликлиники №2.В медучреждении работают 50 сотрудников, в том числе узкопрофильные специалисты. Они обслуживают около 13 тысяч человек — жителей Старого поселка, Нового района, Маяка, Кинопроката и Колоса.Помимо ремонта помещений, планируется благоустройство сквера перед поликлиникой. Обрезку деревьев, кустов и расчистку дорожек уже провели."Рогатые" перевозчикиПодаренный администрацией Санкт-Петербурга троллейбус запустили по маршруту Маяк — Каштак в Сухуме.Общественный транспорт не ездил по нему около трех лет из-за нехватки подвижного состава, проблем с подстанциями и сетями.Дополнительный общественный транспорт также появился на маршрутах Новый район — Рынок и Старый поселок — Рынок.Троллейбусы низкопольные, удобные для людей с ОВЗ и родителей с колясками. Каждый из них вмещает 100 пассажиров, 24 места — сидячие. Зимой троллейбусы ездят с 06:00 до 20:00, летом — до 21:00.По следам инцидента в "Абхазском вестнике"Сочинский суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шести граждан Абхазии.На сайте суда опубликована информация о рассмотрении материалов в порядке досудебного производства в отношении Алмасхана Ардзинба, Эшсоуа Какалия, Хыны Думаа, Ефрема Кварчия, Давида Накопия, действующего депутата Парламента Кана Кварчия.Ранее сообщалось об избрании аналогичной меры пресечения в отношении бывшего депутата Народного Собрания Гарри Кокая.Позднее решением Сухумского суда Гарри Кокая, Хына Думава и Алмасхан Ардзинба взяты под домашний арест.Кокая и Ардзинба разрешено покидать дом не более чем на час в сутки в период, установленный судом, Хыне Думава — не более чем на два часа в день.Предварительное расследование продолжается.Покушение цалдойПопытка убийства произошла в Галском районе, дело передано в суд. Жительница села Абаакыт Саломе Закарая во время ссоры около 10 раз раз ударила свою тетю Вардо Закарая цалдой по голове. Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в ЦРБ.Саломе Закарая задержали и поместили в Республиканский психоневрологический диспансер из-за ее психического расстройства.Дело направлено в суд 6 февраля для применения в отношении подсудимой принудительных медицинских мер.Смерть поэтаБольшую потерю перенесла Абхазия на уходящей неделе. Вечером в воскресенье стало известно о смерти абхазского поэта и прозаика Анатолия Лагулаа. Лагулаа - член Союзов писателей СССР, России и Абхазии, лауреат Государственной премии по литературе имени Дмитрия Гулиа и премии имени Таифа Аджба, Заслуженный деятель культуры. Он ушел из жизни в возрасте 64 лет.

