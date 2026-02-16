https://sputnik-abkhazia.ru/20260216/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-17-fevralya-1061097424.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 февраля
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Во вторник, 17 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии републики.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метра в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
2026
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Во вторник, 17 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии републики.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метра в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +12°С, днем +16°С
Гагра – ночью +13°С, днем +17°С.
Пицунда – ночью +12°С, днем +16°С.
Гудаута – ночью +12°С, днем +16°С.
Новый Афон – ночью +13°С, днем +17°С.
Очамчыра – ночью +11°С, днем +15°С.
Гал – ночью +10°С, днем +15°С.
Ткуарчал – ночью +7°С, днем +13°С.