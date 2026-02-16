https://sputnik-abkhazia.ru/20260216/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-17-fevralya-1061097424.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 февраля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 16.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-16T19:26+0300

2026-02-16T19:26+0300

2026-02-16T19:26+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051888469_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_1bf3a0117b12ff914654790dda9e9709.jpg

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Во вторник, 17 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии републики.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метра в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия