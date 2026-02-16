https://sputnik-abkhazia.ru/20260216/prognoz-pogody-v-abkhazii-s-16-po-22-fevralya-1061097791.html

Прогноз погоды в Абхазии с 16 по 22 февраля

Прогноз погоды в Абхазии с 16 по 22 февраля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 16.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-16T20:00+0300

2026-02-16T20:00+0300

2026-02-16T20:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102937/85/1029378531_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_53cc5328aaad3de2288d4048d5ea7224.jpg

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 16 по 22 февраля, погода Черноморского побережья Абхазии неустойчива, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Со второй половины недели, влияние оказывает юго-западная периферия антициклона. Облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, в виде дождя, дождя со снегом, местами возможны гроза, туман. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.Атмосферное давление нестабильное.Ветер, слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Температура морской воды от +9°С.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия