Прогноз погоды в Абхазии с 16 по 22 февраля
Sputnik Абхазия
2026-02-16T20:00+0300
в абхазии
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 16 по 22 февраля, погода Черноморского побережья Абхазии неустойчива, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Со второй половины недели, влияние оказывает юго-западная периферия антициклона. Облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, в виде дождя, дождя со снегом, местами возможны гроза, туман. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.Атмосферное давление нестабильное.Ветер, слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Температура морской воды от +9°С.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
