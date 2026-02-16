Прогноз погоды в Абхазии с 16 по 22 февраля

Абхазия
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха арадио Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на радио Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха арадио Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на радио Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Атәыла ахада Аԥсуа телехәаԥшра иаиҭаз аинтервиу: адепутат ихҳәаа
13:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра зҭагылазаашьа уадаҩу ашколқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны араса аарыхразы алшарақәеи иахьатәи аҭагылазаашьеи: анаплакҩы, аарыхҩы иҿцәажәара
13:33
17 мин
Аиҿцәажәара
Акультура аминистрра агастрольтә план: аспециалист ицәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Интервью Бадры Гунба АТ: общественный деятель об основных тезисах
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Кому цветы не в радость? О сезонной аллергии и борьбе с ней в интервью с врачом
14:33
19 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
14:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәалашәара лаша инамаданы
18:04
11 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Атәыла ахада Аԥсуа телехәаԥшра иаиҭаз аинтервиу: адепутат ихҳәаа
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Интервью Президента Абхазии: разговор о главном с экспертом
18:34
21 мин
Радио
Окончание зимы в Абхазии: прогноз климатолога
18:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәалашәара лаша инамаданы
21:04
11 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Атәыла ахада Аԥсуа телехәаԥшра иаиҭаз аинтервиу: адепутат ихҳәаа
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Интервью Президента Абхазии: разговор о главном с экспертом
21:34
21 мин
Радио
Окончание зимы в Абхазии: прогноз климатолога
21:55
5 мин
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии с 16 по 22 февраля
Прогноз погоды в Абхазии с 16 по 22 февраля
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 16 по 22 февраля, погода Черноморского побережья Абхазии неустойчива, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Со второй половины недели, влияние оказывает юго-западная периферия антициклона. Облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, в виде дождя, дождя со снегом, местами возможны гроза, туман. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.Атмосферное давление нестабильное.Ветер, слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Температура морской воды от +9°С.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Прогноз погоды в Абхазии с 16 по 22 февраля

20:00 16.02.2026
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 16 по 22 февраля, погода Черноморского побережья Абхазии неустойчива, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Со второй половины недели, влияние оказывает юго-западная периферия антициклона. Облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, в виде дождя, дождя со снегом, местами возможны гроза, туман. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Температура морской воды от +9°С.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
