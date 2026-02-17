Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Непростые переговоры в Женеве и перспективы СВО
Непростые переговоры в Женеве и перспективы СВО
Трехсторонние переговоры в Женеве 17 – 18 февраля о завершении украинского конфликта прорыва не обещают. Изначально прокси-война с Россией была инициирована... 17.02.2026, Sputnik Абхазия
Трехсторонние переговоры в Женеве 17 – 18 февраля о завершении украинского конфликта прорыва не обещают. Изначально прокси-война с Россией была инициирована США и НАТО – без учета интересов и общественного мнения Украины. SputnikСледовательно, для мирного урегулирования необходимо лишь обратное решение Вашингтона и Брюсселя. Западу сложно признать стратегическое поражение, прекратить маниакальное финансирование киевского режима и уничтожающие ВСУ поставки оружия. Однако, Украина давно утратила государственный суверенитет, присутствие этого "инструмента" прокси-войны за столом переговоров необязательно, неконструктивно. Третий – лишний.Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прилетела в Женеву утром 17 февраля. Новый раунд переговоров России, США и Украины в закрытом формате запланирован на два дня.Американскую сторону в переговорах представляют спецпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.Состав украинской делегации принципиального значения не имеет – накануне нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать войну, если условия мирного соглашения окажутся "неприемлемыми". Таковыми он считает вывод украинских войск из Донбасса и российский статус Запорожской АЭС.Американская администрация декларациями и полумерами пытается достичь невозможного. Президент США Дональд Трамп считает Женевские переговоры по украинскому урегулированию "простыми", но факты – упрямая вещь. ЕС готов финансировать боевые действия еще два года, и одобрил кредит на 90 млрд евро. Британия отдельно гарантирует Киеву дальнейшее финансирование войны. Женевского прорыва в Западной Европе никто не ждет. Бандеровская Украина – американский проект, но закрыть его "в духе Анкориджа" непросто.Мятежный "пианист" Зеленский 16 февраля еще раз потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – до заключения мирного договора (под которым вряд ли будет стоять "нелегитимная" подпись). Трамп понимает, что последовательность событий "гарантии безопасности – мирный договор – президентские выборы и референдум по территориям" является ловушкой, ведет к новой войне. В которой прямое участие США будет обусловлено подписанными гарантиями.Когда слепцам безумцы вожакиДля формирования общеевропейской безопасности целесообразно и необходимо закрыть "украинский проект", решительно убрать с "шахматной доски" прокси-фигуру Зеленского – без мелкого шантажа и суетных арестов его коррумпированного окружения. Увы, многие лидеры США и Евросоюза пребывают в мире иллюзий, надеются так или иначе "дожать" Россию на украинском поле боя.Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер 15 февраля призвал дать Украине больше оружия, активнее преследовать "теневой флот", ужесточить антироссийские санкции: "Союзники должны действовать сообща, чтобы Украина могла победить".Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях Мюнхенской конференции подчеркнул: Североатлантический альянс сегодня сильнее, чем когда-либо со времен окончания холодной войны, и отметил важность продолжения военной поддержки Украины.Наиболее откровенными оказались "бывшие". В Мюнхене экс-заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил: "Наша цель – через любой процесс, будь то окончание войны, прекращение огня или переговоры, – добиться такого исхода, который в максимальной степени лишит Россию возможности победить". Американский экс-посол в РФ Майкл Макфол считает, что Киеву необходимо передать оружие, способное нанести "зеркальный" урон России. Макфол не понимает, что на прилет "Томагавков" Москва способна "зеркально" отреагировать по территории США. Впрочем, имеются и трезвомыслящие американцы.Известный американский военный аналитик Андрей Мартьянов заметил, что Запад "решил подразнить медведя, а медведь просто проснулся" и более того: "Все европейские лидеры некомпетентны, следовательно, Украина обречена… Они до сих пор не понимают, что Россия все еще не воюет. Если русские начнут воевать, Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить".Старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна и Либертарианского института, автор 13 книг Тед Гален Карпентер в начале февраля констатировал: "Система, основанная на правилах, которую создали США и их западные союзники, всегда была мошеннической и корыстной… Несмотря на их благочестивые, идеалистические заявления на протяжении десятилетий, лидеры США и их союзников вели многочисленные агрессивные войны,.. грабили земли и другие ресурсы у неблагополучных стран и придерживались вопиющих двойных стандартов в отношении международного права… Результаты западных военных интервенций в Ираке, Ливии и Сирии оказались катастрофическими".В упомянутый выше список можно смело добавить Украину, катастрофа которой находится в развитии. Европейские и американские "ястребы" стремятся всеми возможными способами саботировать мирное урегулирование. Они надеются поставить подножку Трампу в ходе промежуточных выборов в конгресс США, и продолжить прокси-войну "после Трампа". Пятая весна СВО обещает быть горячей.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
Непростые переговоры в Женеве и перспективы СВО

16:40 17.02.2026 (обновлено: 20:22 17.02.2026)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2026
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Трехсторонние переговоры в Женеве 17 – 18 февраля о завершении украинского конфликта прорыва не обещают. Изначально прокси-война с Россией была инициирована США и НАТО – без учета интересов и общественного мнения Украины.
Sputnik
Следовательно, для мирного урегулирования необходимо лишь обратное решение Вашингтона и Брюсселя. Западу сложно признать стратегическое поражение, прекратить маниакальное финансирование киевского режима и уничтожающие ВСУ поставки оружия. Однако, Украина давно утратила государственный суверенитет, присутствие этого "инструмента" прокси-войны за столом переговоров необязательно, неконструктивно. Третий – лишний.
Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прилетела в Женеву утром 17 февраля. Новый раунд переговоров России, США и Украины в закрытом формате запланирован на два дня.Американскую сторону в переговорах представляют спецпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
Состав украинской делегации принципиального значения не имеет – накануне нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать войну, если условия мирного соглашения окажутся "неприемлемыми". Таковыми он считает вывод украинских войск из Донбасса и российский статус Запорожской АЭС.
На этом архивном фото, сделанном 13 марта 2022 года, показаны противотанковые заграждения на одной из улиц Одессы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2025
СВО: Европа выталкивает Одессу в Россию
16 декабря 2025, 10:13
Американская администрация декларациями и полумерами пытается достичь невозможного. Президент США Дональд Трамп считает Женевские переговоры по украинскому урегулированию "простыми", но факты – упрямая вещь. ЕС готов финансировать боевые действия еще два года, и одобрил кредит на 90 млрд евро. Британия отдельно гарантирует Киеву дальнейшее финансирование войны. Женевского прорыва в Западной Европе никто не ждет. Бандеровская Украина – американский проект, но закрыть его "в духе Анкориджа" непросто.
Мятежный "пианист" Зеленский 16 февраля еще раз потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – до заключения мирного договора (под которым вряд ли будет стоять "нелегитимная" подпись). Трамп понимает, что последовательность событий "гарантии безопасности – мирный договор – президентские выборы и референдум по территориям" является ловушкой, ведет к новой войне. В которой прямое участие США будет обусловлено подписанными гарантиями.

Когда слепцам безумцы вожаки

Для формирования общеевропейской безопасности целесообразно и необходимо закрыть "украинский проект", решительно убрать с "шахматной доски" прокси-фигуру Зеленского – без мелкого шантажа и суетных арестов его коррумпированного окружения. Увы, многие лидеры США и Евросоюза пребывают в мире иллюзий, надеются так или иначе "дожать" Россию на украинском поле боя.
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер 15 февраля призвал дать Украине больше оружия, активнее преследовать "теневой флот", ужесточить антироссийские санкции: "Союзники должны действовать сообща, чтобы Украина могла победить".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях Мюнхенской конференции подчеркнул: Североатлантический альянс сегодня сильнее, чем когда-либо со времен окончания холодной войны, и отметил важность продолжения военной поддержки Украины.
НАТО - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Что происходит в Прибалтике: американские Abrams и HIMARS развернуты у границ России
9 февраля, 19:12
Наиболее откровенными оказались "бывшие". В Мюнхене экс-заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил: "Наша цель – через любой процесс, будь то окончание войны, прекращение огня или переговоры, – добиться такого исхода, который в максимальной степени лишит Россию возможности победить". Американский экс-посол в РФ Майкл Макфол считает, что Киеву необходимо передать оружие, способное нанести "зеркальный" урон России. Макфол не понимает, что на прилет "Томагавков" Москва способна "зеркально" отреагировать по территории США. Впрочем, имеются и трезвомыслящие американцы.
Известный американский военный аналитик Андрей Мартьянов заметил, что Запад "решил подразнить медведя, а медведь просто проснулся" и более того: "Все европейские лидеры некомпетентны, следовательно, Украина обречена… Они до сих пор не понимают, что Россия все еще не воюет. Если русские начнут воевать, Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить".
Старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна и Либертарианского института, автор 13 книг Тед Гален Карпентер в начале февраля констатировал: "Система, основанная на правилах, которую создали США и их западные союзники, всегда была мошеннической и корыстной… Несмотря на их благочестивые, идеалистические заявления на протяжении десятилетий, лидеры США и их союзников вели многочисленные агрессивные войны,.. грабили земли и другие ресурсы у неблагополучных стран и придерживались вопиющих двойных стандартов в отношении международного права… Результаты западных военных интервенций в Ираке, Ливии и Сирии оказались катастрофическими".
Мемориал Линкольна, монумент Вашингтону и Капитолий США на рассвете в день инаугурации в Вашингтоне - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2026
Иран – пороховая бочка Южного Кавказа и Центральной Азии
14 января, 18:40
В упомянутый выше список можно смело добавить Украину, катастрофа которой находится в развитии. Европейские и американские "ястребы" стремятся всеми возможными способами саботировать мирное урегулирование. Они надеются поставить подножку Трампу в ходе промежуточных выборов в конгресс США, и продолжить прокси-войну "после Трампа". Пятая весна СВО обещает быть горячей.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
