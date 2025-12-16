СВО: Европа выталкивает Одессу в Россию

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ӡбашьас иамоузеи Аԥсны адемографиа азҵаара: Ауаажәларратә палата алахәылацәа ргәаанагара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Риҵа сыла ихнаҟьеит: ашәарҭадара аԥҟарақәа ртәы апарк аиҳабы ицәажәараҿы
13:33
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Акадастр азы азакәан аус замузеи: азиндырҩы иҿцәажәара
13:42
17 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги визита делегации Минсельхоза России в Абхазию: интервью с министром
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Абхазия на Парламентском Собрании Союза Беларуси и России: интервью с участником сессии
14:33
16 мин
Радио
Сохранение и продвижение: Абхазия на форуме русистов в Минске
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Афымцамч ахәшәаразы альготақәа ҿыц шьақәырӷәӷәахоит ашықәс нҵәаанӡа: ихьыԥшым агәаанагара
18:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Риҵа сыла ихнаҟьеит: ашәарҭадара аԥҟарақәа ртәы апарк аиҳабы ицәажәараҿы
18:20
8 мин
Ҳара ҳжәар
Ҳара ҳжәар
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Премьера спектакля "Эдит Пиаф" в РУСДРАМе: разговор с режиссером
18:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Афымцамч ахәшәаразы альготақәа ҿыц шьақәырӷәӷәахоит ашықәс нҵәаанӡа: ихьыԥшым агәаанагара
21:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Риҵа сыла ихнаҟьеит: ашәарҭадара аԥҟарақәа ртәы апарк аиҳабы ицәажәараҿы
21:20
8 мин
Ҳара ҳжәар
Ҳара ҳжәар
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Премьера спектакля "Эдит Пиаф" в РУСДРАМе: разговор с режиссером
21:33
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа рзы акурсқәа: "Артек" иҟоу ҳрыҿцәажәоит
13:05
10 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьӡқәа
Мураҭ Иаган ихаҭара иазкны Владимир Занҭариа иҿцәажәараҿы
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аицлабра "Адырра. Алектор" аихшьаала ҟаҵоуп: иалкаахаз иҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
13 мин
Турбаза
Зимний туризм, развитие глэмпингов и баз отдыха: разговор с экспертом
14:21
4 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
"Знание. Лектор": итоги конкурса в Абхазии с Георгием Будным
14:47
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251216/svo-evropa-vytalkivaet-odessu-v-rossiyu--1059752704.html
СВО: Европа выталкивает Одессу в Россию
СВО: Европа выталкивает Одессу в Россию
Sputnik Абхазия
Безрассудные поставки Киеву западных вооружений через одесские "зерновые" порты, спираль террористической эскалации ВСУ/СБУ в Черноморской акватории с... 16.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-16T10:13+0300
2025-12-16T10:13+0300
мнение
аналитика
украина
россия
спецоперация
нато
новости
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/03/1038458501_0:67:3405:1982_1920x0_80_0_0_57ac0ec5f95ab264c1c73c36f88e1c7c.jpg
Из-за этого у Одессы нет альтернатив, кроме возвращения в безопасную российскую гавань. Это ускорит достижение стратегических целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Российский огневой вал несколько суток подряд, методично прокатывается по одесским портам, объектам энергетики, логистики и инфраструктуры ВСУ в Северном Причерноморье. Высокоточные ракеты, корректируемые авиабомбы (КАБ) и ударные беспилотники методично "выносят" потайные (натовские) базы и позиции бандеровцев.Авиабомбы крупного калибра, ударные дроны "Герань" регулярно прилетают по железнодорожному мосту в Затоке, складам с британскими безэкипажными катерами (БЭК), пунктам временной дислокации украинских и иностранных подразделений. Уничтожены газокомпрессорная станция "Ананьев", подстанция "Арциз" 330 кВ, Одесская ТЭС, электрические подстанции и железнодорожные узлы.Бандеровцы в конце ноября и начале декабря четырежды атаковали в Черном море гражданские суда из западного списка "теневого флота". В четвертом эпизоде, 10 декабря поражен танкер Dashan под флагом Гамбии. При этом наводиться на сложную, движущуюся цель береговым операторам БЭК Sea Baby помогал британский самолет-разведчик RC-135W – из международного воздушного пространства на траверзе Судака.Россия адекватно ответила на рост эскалации, и теракты ВСУ, направленные против гражданского судоходства . Только в ночь на 13 декабря десятки "Калибров", "Ониксов", "Искандеров", "Кинжалов" поразили более 40 объектов инфраструктуры ВСУ в черноморских и дунайских портах (зафиксированы множественные детонации). В Николаеве ракетным ударом уничтожены цели в районе завода "Заря-Машпроект".В порту Черноморска 12 декабря высокоточным ударом уничтожено крупное судно турецкой компании Cenk Ro-Ro Group (под флагом Панамы) с грузом электрогенераторов для ВСУ – сгорели сотни контейнеров. Тактика "демилитаризации" контейнеровозов с западным оружием для ВСУ отработана еще осенью 2024 года.Темнее ночь перед рассветомРоссийские групповые удары "погасили" энергосистему во многих населенных пунктах Одесской и Николаевской областей для прекращения сборки БЭК и БПЛА в заводских цехах. Без электричества невозможна разгрузка западного вооружения. Глава одесской военной администрации Сергей Лысак не знает, когда в городе восстановят свет, тепло и водоснабжение. Однако, в такой сложной обстановке значительная часть одесситов искренне желает в соцсетях, чтобы "Жемчужина у моря" повторила путь Крыма. Здесь важно подчеркнуть: "территориальный камень преткновения" – акцент западной пропаганды. Возвращенные в Россию территории – не самоцель, а "побочный эффект" спецоперации, главными/неизменными целями которой изначально являются демилитаризация и денацификация Украины.Умные учатся на чужих ошибках, лидеры большинства европейских стран НАТО за три года и 10 месяцев СВО ничему не научились. Невзирая на потери и поражения в длительной прокси-войне, ЕС пытается украсть российские замороженные активы, и прокладывает новые маршруты для доставки военных грузов Киеву. Так, Румыния для устойчивости военной логистики расширяет пропускную способность русла Дуная, строит новые мосты в Молдову и на Украину.Вопреки взвешенной позиции США о нецелесообразности дальнейшей войны с РФ, лидеры Британии, Германии, Франции стремятся свести на нет мирные инициативы Вашингтона, призывают (финансово мотивируют) киевский режим к продолжению геноцида подконтрольного украинского населения. Поэтому на переговорах в Берлине с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером лицедей Зеленский смело требует невозможного и невероятного. Это украинский контроль над Запорожской АЭС и частью Донбасса, 800-тысячная бандеровская армия, особые гарантии безопасности США вне формального членства в НАТО.Реальную безопасность Украине способна гарантировать только Россия. На всякий случай, помощник российского президента Юрий Ушаков 14 декабря напомнил: Вашингтону известна позиция Москвы, и никакого "корейского сценария" с разделением по линии боевого соприкосновения не будет. Продолжение спирали эскалации на украинском ТВД делает возвращение в состав РФ Одесской и ряда других областей безальтернативным и необратимым. Политическая турбулентность в Европе и горячее желание украсть замороженные активы России – ускоряют распад бандеровской Украины. Неслучайно норвежский профессор Гленн Дизен констатировал: курс европейских стран по Украине ведет ко все более жестким территориальным решениям Москвы, и буквально выталкивает Одессу в Россию.Прокси-война не может завершиться прокси‐миром, возможна только капитуляция ВСУ и НАТО. Иначе неизбежны рецидивы боевых действий на украинском ТВД.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
https://sputnik-abkhazia.ru/20251212/svo-chto-znachit-polnyy-ognevoy-kontrol-vs-rossii-nad-gulyaypolem-1059683493.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251211/svo-razgrom-severskoy-fortetsii-vsu-priblizhaet-osvobozhdenie-slavyanska-1059663067.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251209/svo-novodanilovka--klyuch-k-vorotam-orekhova-1059636223.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/03/1038458501_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_47070b1f681d5c89d7c5a2afb0d75cdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, аналитика, украина, россия, спецоперация, нато, новости, колумнисты
мнение, аналитика, украина, россия, спецоперация, нато, новости, колумнисты

СВО: Европа выталкивает Одессу в Россию

10:13 16.12.2025
© AFP 2023 / BULENT KILICНа этом архивном фото, сделанном 13 марта 2022 года, показаны противотанковые заграждения на одной из улиц Одессы
На этом архивном фото, сделанном 13 марта 2022 года, показаны противотанковые заграждения на одной из улиц Одессы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2025
© AFP 2023 / BULENT KILIC
Подписаться
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Безрассудные поставки Киеву западных вооружений через одесские "зерновые" порты, спираль террористической эскалации ВСУ/СБУ в Черноморской акватории с использованием технологического потенциала НАТО не оставляют Одессе иного исторического выбора.
Из-за этого у Одессы нет альтернатив, кроме возвращения в безопасную российскую гавань. Это ускорит достижение стратегических целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.
Российский огневой вал несколько суток подряд, методично прокатывается по одесским портам, объектам энергетики, логистики и инфраструктуры ВСУ в Северном Причерноморье. Высокоточные ракеты, корректируемые авиабомбы (КАБ) и ударные беспилотники методично "выносят" потайные (натовские) базы и позиции бандеровцев.
Авиабомбы крупного калибра, ударные дроны "Герань" регулярно прилетают по железнодорожному мосту в Затоке, складам с британскими безэкипажными катерами (БЭК), пунктам временной дислокации украинских и иностранных подразделений. Уничтожены газокомпрессорная станция "Ананьев", подстанция "Арциз" 330 кВ, Одесская ТЭС, электрические подстанции и железнодорожные узлы.
Бандеровцы в конце ноября и начале декабря четырежды атаковали в Черном море гражданские суда из западного списка "теневого флота". В четвертом эпизоде, 10 декабря поражен танкер Dashan под флагом Гамбии. При этом наводиться на сложную, движущуюся цель береговым операторам БЭК Sea Baby помогал британский самолет-разведчик RC-135W – из международного воздушного пространства на траверзе Судака.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: что значит полный огневой контроль ВС России над Гуляйполем
12 декабря, 09:00
Россия адекватно ответила на рост эскалации, и теракты ВСУ, направленные против гражданского судоходства . Только в ночь на 13 декабря десятки "Калибров", "Ониксов", "Искандеров", "Кинжалов" поразили более 40 объектов инфраструктуры ВСУ в черноморских и дунайских портах (зафиксированы множественные детонации). В Николаеве ракетным ударом уничтожены цели в районе завода "Заря-Машпроект".
В порту Черноморска 12 декабря высокоточным ударом уничтожено крупное судно турецкой компании Cenk Ro-Ro Group (под флагом Панамы) с грузом электрогенераторов для ВСУ – сгорели сотни контейнеров. Тактика "демилитаризации" контейнеровозов с западным оружием для ВСУ отработана еще осенью 2024 года.

Темнее ночь перед рассветом

Российские групповые удары "погасили" энергосистему во многих населенных пунктах Одесской и Николаевской областей для прекращения сборки БЭК и БПЛА в заводских цехах. Без электричества невозможна разгрузка западного вооружения. Глава одесской военной администрации Сергей Лысак не знает, когда в городе восстановят свет, тепло и водоснабжение.
Однако, в такой сложной обстановке значительная часть одесситов искренне желает в соцсетях, чтобы "Жемчужина у моря" повторила путь Крыма. Здесь важно подчеркнуть: "территориальный камень преткновения" – акцент западной пропаганды. Возвращенные в Россию территории – не самоцель, а "побочный эффект" спецоперации, главными/неизменными целями которой изначально являются демилитаризация и денацификация Украины.
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: разгром северской "фортеции" ВСУ приближает освобождение Славянска
11 декабря, 09:00
Умные учатся на чужих ошибках, лидеры большинства европейских стран НАТО за три года и 10 месяцев СВО ничему не научились. Невзирая на потери и поражения в длительной прокси-войне, ЕС пытается украсть российские замороженные активы, и прокладывает новые маршруты для доставки военных грузов Киеву. Так, Румыния для устойчивости военной логистики расширяет пропускную способность русла Дуная, строит новые мосты в Молдову и на Украину.
Вопреки взвешенной позиции США о нецелесообразности дальнейшей войны с РФ, лидеры Британии, Германии, Франции стремятся свести на нет мирные инициативы Вашингтона, призывают (финансово мотивируют) киевский режим к продолжению геноцида подконтрольного украинского населения. Поэтому на переговорах в Берлине с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером лицедей Зеленский смело требует невозможного и невероятного. Это украинский контроль над Запорожской АЭС и частью Донбасса, 800-тысячная бандеровская армия, особые гарантии безопасности США вне формального членства в НАТО.
Реальную безопасность Украине способна гарантировать только Россия. На всякий случай, помощник российского президента Юрий Ушаков 14 декабря напомнил: Вашингтону известна позиция Москвы, и никакого "корейского сценария" с разделением по линии боевого соприкосновения не будет.
Продолжение спирали эскалации на украинском ТВД делает возвращение в состав РФ Одесской и ряда других областей безальтернативным и необратимым. Политическая турбулентность в Европе и горячее желание украсть замороженные активы России – ускоряют распад бандеровской Украины. Неслучайно норвежский профессор Гленн Дизен констатировал: курс европейских стран по Украине ведет ко все более жестким территориальным решениям Москвы, и буквально выталкивает Одессу в Россию.
Прокси-война не может завершиться прокси‐миром, возможна только капитуляция ВСУ и НАТО. Иначе неизбежны рецидивы боевых действий на украинском ТВД.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
Боевое слаживание военнослужащих мотострелковой бригады группировки войск Север - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2025
СВО: Новоданиловка – ключ к воротам Орехова
9 декабря, 21:17
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0