СВО: Европа выталкивает Одессу в Россию

Из-за этого у Одессы нет альтернатив, кроме возвращения в безопасную российскую гавань. Это ускорит достижение стратегических целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Российский огневой вал несколько суток подряд, методично прокатывается по одесским портам, объектам энергетики, логистики и инфраструктуры ВСУ в Северном Причерноморье. Высокоточные ракеты, корректируемые авиабомбы (КАБ) и ударные беспилотники методично "выносят" потайные (натовские) базы и позиции бандеровцев.Авиабомбы крупного калибра, ударные дроны "Герань" регулярно прилетают по железнодорожному мосту в Затоке, складам с британскими безэкипажными катерами (БЭК), пунктам временной дислокации украинских и иностранных подразделений. Уничтожены газокомпрессорная станция "Ананьев", подстанция "Арциз" 330 кВ, Одесская ТЭС, электрические подстанции и железнодорожные узлы.Бандеровцы в конце ноября и начале декабря четырежды атаковали в Черном море гражданские суда из западного списка "теневого флота". В четвертом эпизоде, 10 декабря поражен танкер Dashan под флагом Гамбии. При этом наводиться на сложную, движущуюся цель береговым операторам БЭК Sea Baby помогал британский самолет-разведчик RC-135W – из международного воздушного пространства на траверзе Судака.Россия адекватно ответила на рост эскалации, и теракты ВСУ, направленные против гражданского судоходства . Только в ночь на 13 декабря десятки "Калибров", "Ониксов", "Искандеров", "Кинжалов" поразили более 40 объектов инфраструктуры ВСУ в черноморских и дунайских портах (зафиксированы множественные детонации). В Николаеве ракетным ударом уничтожены цели в районе завода "Заря-Машпроект".В порту Черноморска 12 декабря высокоточным ударом уничтожено крупное судно турецкой компании Cenk Ro-Ro Group (под флагом Панамы) с грузом электрогенераторов для ВСУ – сгорели сотни контейнеров. Тактика "демилитаризации" контейнеровозов с западным оружием для ВСУ отработана еще осенью 2024 года.Темнее ночь перед рассветомРоссийские групповые удары "погасили" энергосистему во многих населенных пунктах Одесской и Николаевской областей для прекращения сборки БЭК и БПЛА в заводских цехах. Без электричества невозможна разгрузка западного вооружения. Глава одесской военной администрации Сергей Лысак не знает, когда в городе восстановят свет, тепло и водоснабжение. Однако, в такой сложной обстановке значительная часть одесситов искренне желает в соцсетях, чтобы "Жемчужина у моря" повторила путь Крыма. Здесь важно подчеркнуть: "территориальный камень преткновения" – акцент западной пропаганды. Возвращенные в Россию территории – не самоцель, а "побочный эффект" спецоперации, главными/неизменными целями которой изначально являются демилитаризация и денацификация Украины.Умные учатся на чужих ошибках, лидеры большинства европейских стран НАТО за три года и 10 месяцев СВО ничему не научились. Невзирая на потери и поражения в длительной прокси-войне, ЕС пытается украсть российские замороженные активы, и прокладывает новые маршруты для доставки военных грузов Киеву. Так, Румыния для устойчивости военной логистики расширяет пропускную способность русла Дуная, строит новые мосты в Молдову и на Украину.Вопреки взвешенной позиции США о нецелесообразности дальнейшей войны с РФ, лидеры Британии, Германии, Франции стремятся свести на нет мирные инициативы Вашингтона, призывают (финансово мотивируют) киевский режим к продолжению геноцида подконтрольного украинского населения. Поэтому на переговорах в Берлине с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером лицедей Зеленский смело требует невозможного и невероятного. Это украинский контроль над Запорожской АЭС и частью Донбасса, 800-тысячная бандеровская армия, особые гарантии безопасности США вне формального членства в НАТО.Реальную безопасность Украине способна гарантировать только Россия. На всякий случай, помощник российского президента Юрий Ушаков 14 декабря напомнил: Вашингтону известна позиция Москвы, и никакого "корейского сценария" с разделением по линии боевого соприкосновения не будет. Продолжение спирали эскалации на украинском ТВД делает возвращение в состав РФ Одесской и ряда других областей безальтернативным и необратимым. Политическая турбулентность в Европе и горячее желание украсть замороженные активы России – ускоряют распад бандеровской Украины. Неслучайно норвежский профессор Гленн Дизен констатировал: курс европейских стран по Украине ведет ко все более жестким территориальным решениям Москвы, и буквально выталкивает Одессу в Россию.Прокси-война не может завершиться прокси‐миром, возможна только капитуляция ВСУ и НАТО. Иначе неизбежны рецидивы боевых действий на украинском ТВД.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

