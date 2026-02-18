https://sputnik-abkhazia.ru/20260218/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-19-fevralya-1061136172.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 февраля

Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления с теплыми массами... 18.02.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В четверг, 19 февраля, в Абхазии ожидается ухудшение погоды, понижение температуры в дневное время, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Завтра будет облачная погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман. В горах – дождь со снегом, переходящий в мокрый снег.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем +6°С до +11°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:

