Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 февраля
Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления с теплыми массами...
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В четверг, 19 февраля, в Абхазии ожидается ухудшение погоды, понижение температуры в дневное время, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Завтра будет облачная погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман. В горах – дождь со снегом, переходящий в мокрый снег.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем +6°С до +11°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления с теплыми массами воздуха ночью, днем ожидается обширный антициклон с центром над ЕТР с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В четверг, 19 февраля, в Абхазии ожидается ухудшение погоды, понижение температуры в дневное время, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Завтра будет облачная погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман. В горах – дождь со снегом, переходящий в мокрый снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем +6°С до +11°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +9°С, днем +11°С.
Гагра - ночью +9°С, днем +11°С.
Пицунда - ночью 8°С, днем +10°С.
Гудаута- ночью +9°С, днем +11°С.
Новый Афон - ночью +9°С, днем +11°С.
Очамчыра - ночью +8°С, днем +9°С.
Гал - ночью 8°С, днем +10°С.
Ткуарчал - +6°С, днем +9°С.