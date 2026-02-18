https://sputnik-abkhazia.ru/20260218/shtaty-budut-bit-po-rossii-i-kitayu-cherez-iran-1061122458.html

Штаты будут бить по России и Китаю через Иран

18.02.2026

В последние дни медийное поле вокруг Ирана несколько остыло, но связано это исключительно с временным отсутствием зажигательных заявлений из Вашингтона, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.В реальности же ведется достаточно активная кулуарная работа, где стороны прощупывают взаимные позиции. Reuters пишет, что Тегеран обсуждает с Соединенными Штатами варианты возможных сделок в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых и авиастроении. Интересно, что перечисленные направления идеально точно совпадают с теми, что Bloomberg буквально пару дней назад приписывал Москве: якобы Кремль готов пойти на эти и ряд других уступок в рамках подписания мирного соглашения по Украине.Пока политики напускают привычный туман, наружу прорываются весьма интересные заявления от лиц, обладающих изрядным влиянием, но не скованных при этом узами цехового молчания. Дэн Айвасин, ведущий директор американского инвестиционного гиганта PIMCO, под управлением которого находятся активы на два с лишним триллиона долларов, выступая на полях финансового форума, в лоб заявил, что взятие под контроль иранской нефтедобывающей отрасли вернет Соединенные Штаты в золотой век их истории. Айвасин добавляет, что иранскую нефть можно получать быстрее и в больших объемах по сравнению с Венесуэлой и тем самым выбить козыри из рук Москвы, что станет для России сильнейшим ударом. Далее упоминается невероятное процветание, которое ждет иранцев сразу же после того, как их нефтяная отрасль перейдет под мудрое управление Вашингтона, но тратить время на обсуждение сказок для людей с задержками умственного развития мы не будем.Данная утечка, осознанная или случайная, очень интересна и полностью укладывается в модель неоколониализма, которую в масштабах глобуса пытаются создать Штаты.Его очертания на днях европейским партнерам донес госсекретарь Марко Рубио, выступивший на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Европейцам предлагается активно помогать США строить новую глобальную империю доминирования с прицелом на подавление амбиций Глобального Юга, который вообразил, что время западной цивилизации подошло к концу. Рубио отдельно подчеркнул, что политика переноса производств за рубеж изначально была пагубной, враги и противники западного мира получили контроль над критически важными поставками, равно как ошибочной была энергетическая политика, продиктованная борьбой с изменением климата.Все это нужно срочно исправить.Вашингтон полностью подмял по себя Венесуэлу, где формально даже сохранилась власть чавистов, но исключение из уравнения Николаса Мадуро сделало временную команду максимально сговорчивой — и сегодня Каракас не торгует собственной нефтью, полностью передав ее в распоряжение Соединенных Штатов. Повторить финт с похищением первого лица государства в Иране вряд ли получится, потому персов будут обкладывать и душить со всех сторон. Цель — получить контроль над добычей иранской нефти и природного газа, который в своей речи Дэн Айвасин упоминает отдельно.Мы не просто так упомянули Венесуэлу: оба случая имеют схожие исторические предпосылки и далекоидущие планы.Как и в ситуации с боливарианской республикой, США некогда активно добывали углеводороды в Иране. В 1953 году был даже создан консорциум, куда вошли компании Gulf Oil, Socal, Esso, Socony-Vacuum и Texaco. До конца 70-х, когда в Иране случилась исламская революция, американцы формально не имели монополии, но фактически зарабатывали на добыче местной нефти и газа огромные деньги, а также использовали имевшиеся в их распоряжении ресурсы в качестве геополитического рычага. К 1979 году местная нефтяная промышленность добывала шесть миллионов баррелей в сутки, и по этому показателю Иран входил в первую мировую пятерку, уступая лишь США, СССР и Саудовской Аравии, так что рычаг был золотым и весьма увесистым.Затем, как и в Венесуэле, случилась смена власти, отрасль была национализирована и американских нефтепромышленников попросили вон, из-за чего у Вашингтона до сих пор наблюдаются фантомные боли, а Дональд Трамп искренне считает американской нефть двух независимых стран с разных континентов.На начало 2026-го Иран, по различным оценкам, добывает 3,2-4,2 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, 45 процентов из которых приходится на тяжелые сорта, объединенные названием Iran Heavy, соответственно, остальная часть — это нефть легкая, Iran Light. К этому всему добавляется 250-260 миллиардов кубометров природного газа, правда, он практически без остатка направляется на внутренние нужды, на экспорт, в Ирак и Турцию, уходят очень незначительные объемы.А вот с нефтью все сложнее, и потому именно этот сектор больше всего интересует Вашингтон.Текущее производство в районе четырех миллионов баррелей сырой нефти — это максимум за последние 40 лет, причем персы нарастили добычу и экспорт за последние три года, пока бывшая и текущая администрации в Вашингтоне были заняты внутренней грызней и распилом денег на Украине. Многие западные аналитики считают, что именно Иран если не придумал, то поставил на широкую трансокеанскую ногу феномен теневого флота. В результате комплекса событий выросла как добыча, так и экспорт — в первую очередь в Китай, куда, по данным Kpler, ежесуточно отправляется 1,38 миллиона баррелей (что эквивалентно 13 процентам всего нефтеимпорта КНР).Вот это и есть основная цель, о которой упоминал Рубио. Штаты не стремятся вторгаться и оккупировать Иран, ибо это сопряжено с потерями и политическими рисками. Они стремятся сесть на потоки или, если хотите, заполучить в руки вентиль, поворот которого будет включать дождь из золотых монет и при необходимости душить всех неугодных.В случае с Китаем схема более глубокая, чем просто контроль над экспортным маршрутом. Между Пекином и Тегераном заключено соглашение о партнерстве, и по его условиям в горизонте 25 лет КНР должна инвестировать 280 миллиардов долларов в иранский нефтегаз и нефтехимию, а также еще 120 миллиардов в различную производственную и транспортную инфраструктуру. Если этот проект удастся, это не только усилит Иран и сделает его кратно менее зависимым от внешнего давления. Китай накрепко обоснуется в Персии, как он это сделал ранее в странах Африки, что гарантирует бесперебойные поставки энергоресурсов и работу западного товарного маршрута в рамках "Нового шелкового пути". В мае прошлого года из китайского Сианя в логистический хаб Априн, севернее Тегерана, прибыл первый железнодорожный состав с китайскими товарами, из-за чего в Вашингтоне случилась форменная истерика.Что касается России, то, исходя из слов Дэна Айвасина и венесуэльского опыта, Штаты явно не против нарастить добычу нефти в Иране на потенциально возможные два миллиона баррелей, чтобы за их счет начать вытеснение российской нефти из структуры китайских закупок. По замыслу авторов плана, это позволит одновременно повысить зависимость КНР от иранского импорта, хорошенько на этом заработать и лишить заработка Россию, попутно ослабив ее связи с Поднебесной.Насколько это удастся, во многом будет зависеть от твердости иранской позиции на грядущих переговорах.

