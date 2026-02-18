https://sputnik-abkhazia.ru/20260218/v-teorii-i-na-praktike-chemu-uchili-v-shkole-rt-v-abkhazii-1061144073.html

В теории и на практике: чему учили в школе RT в Абхазии

В теории и на практике: чему учили в школе RT в Абхазии

Sputnik Абхазия

17-18 февраля в Абхазии впервые прошла Медиашкола RT, в ней приняли участие около 200 человек. 18.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-18T21:45+0300

2026-02-18T21:45+0300

2026-02-18T21:47+0300

в абхазии

абхазия

новости

rt

журналистика

сми

маргарита симоньян

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/12/1061140958_24:0:1256:693_1920x0_80_0_0_f8d50417c518564904f6549a6b0e0959.jpg

Эксперты международного телеканала поделились своим опытом работы, рассказали об особенностях создания новостей в постоянно меняющихся условиях и встретились со специальным гостем.Асмат Цвижба, SputnikДва дня интенсива от международного телеканала, лекции от ведущих экспертов – все это ждало абхазских блогеров и журналистов на Медиашколе RT.Проект впервые прошел в Абхазии, хотя его география огромна – регионы России, Китай, страны Африки. И теперь – бесплатные курсы в Абхазии.Медиашкола заинтересовала большое количество блогеров и журналистов страны. Более 200 из них подали заявки, уже в первый день интенсива в Сухуме мастер-классы посетили около 150 человек.Это одно из самых масштабных мероприятий, которые уже были проведены, отметила руководитель службы образовательных проектов RT Анна Ковтунова.Такую заинтересованность в улучшении профессиональных навыков жителей такой небольшой страны, как Абхазия, эксперт назвала уникальной.От новостей до докфильмовМария Зелеранская, руководитель службы выпуска RT International ответила на вопросы о том, зачем нужны новости, как писать новостной текст и какими навыками обладают те, кто работает в ньюсруме.По ее словам, в эпоху информационной перегруженности главная задача журналиста – захватить и удержать внимание читателя. Часто в этой работе универсальным языком выступают эмоции."Человеческие эмоции – то, что нас всех объединяет на 100%. Поэтому чтобы заинтересовать зрителя вашей историей, эмоции нужны как универсальный язык. Тогда мы со зрителем говорим на одном языке", – пояснила Зелеранская.Старший корреспондент RT International Мурад Газдиев зарядил абхазских блогеров и журналистов своей энергией и рассказал о работе военного корреспондента.Темой обсуждения стала работа "в поле" и создание уникальных репортажей. Дискуссию и даже спор вызвали вопросы соблюдения этики во время работы.Старший корреспондент RT также рассказал о том, как сделать интересным даже репортаж со скучных мероприятий. И главное здесь, по мнению Газдиева, самодисциплина.Об авторских правах и о том, как их случайно не нарушить рассказала руководитель службы правового сопровождения вещания RT Елизавета Худякова.Завершил первый день интенсива лекция Натальи Кадыровой, режиссера документальных фильмов. Она поведала о работе с лентой от задумки до воплощения. "Идти за жизнью, не ломая ее под себя", – главный принцип в документалистике, – отметила Кадырова."Если ты начинаешь эту жизнь ломать под себя, то ничего не получается, ни документальный фильм, ни просто фильм. Зрители каким-то образом чувствуют фальшь. Поэтому и профессия этого не прощает. Если ты начинаешь с ней играть, то перестаешь нормально снимать", – пояснила эксперт.День дваВторой день Медиашколы начался с лекции оператора RT Максима Сиротина.Он подробно рассказал о том, как использовать мобильный телефон для съемок, правильно настраивать кадры, качество, свет. Показал, как сделать так, чтобы гаджет в руке не трясся, а картинка была четкой, и в каких случаях камера мобильного может заменить профессиональную.Многие участники школы признались, что именно технические "фишки" работы с камерой стали для них наиболее интересной темой.Лекции продолжились в Гагре. Первым там выступил руководитель службы стратегических коммуникаций и продвижения в социальных сетях Антон Арасланов. Что такое Telegram-канал и как заставить его работать, как сделать новость кликабельной, набрать подписчиков и избавиться от ботов? Обо всем этом и не только шла речь на лекции.Участников интересовало, в какое время лучше публиковать посты и сколько новостей можно выпустить в день, чтобы не перегрузить читателя.Арасланов поделился и профессиональными секретами. К примеру, он рассказал, что очень популярными могут стать посты про рейтинговые списки абхазских Telegram-каналов.Блогер Вартан Мумджян отметил, что за два дня спикеры медиашколы смогли рассказать, как правильно снимать, готовить и публиковать тексты, на что делать акценты."Такие проекты точно интересны, в любом случае каждый найдет что-нибудь для себя интересное, и такое нужно чаще проводить", - уверен он.Участниками Медиашколы стали как студенты и начинающие журналисты, так и уже опытные специалисты. Ведущая утренней программы на Абхазском телевидении Кама Адлейба отметила, что несмотря на то, что многие темы ей уже знакомы, опыт коллег всегда полезен."Я считаю, что тут недовольных не осталось, каждый нашел нужный ответ на свой вопрос. Я очень рада и получила много интересной важной информации", - добавила она.Ответы от главредаСпециальным гостем школы стала главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Встреча с ней прошла в формате вопрос - ответ. Участникам было интересно то, был ли опыт корреспондентской работы полезен Симоньян на руководящей позиции.Журналистам местного телевидения было интересно узнать мнение Симоньян о репортажах, которые рассказывают очевидные проблемы страны. На такие сюжеты часто жалуются чиновники, обвиняя СМИ том, что они освещают лишь негативные моменты."…перекосов не надо. Если, знаете, просто говорить гадости ради того, чтобы говорить гадости, то это антигосударственная и не патриотическая пропаганда. А если показывать проблемы с целью их решения, то вы - патриот своей страны и помогаете Абхазии быть еще более процветающей, чем она есть. Середину всегда надо держать золотой",- объяснила Симоньян.Были и личные вопросы. К примеру, главред поделилась своими любимыми книгами, среди которых "Сто лет одиночества" Маркеса и "Тихий Дон" Шолохова."С сотрудниками я на "вы", - уверяет Симоньян. По ее убеждению, в большом коллективе быть друзьями со всеми подчиненными невозможно, а если выделять кого-то одного, у других возникает ревность и повод для интриг.А еще Симоньян выразила уверенность в том, что профессионального выгорания не бывает.Беседа в главредом длилась час, Симоньян отвечала на вопросы различного характера , от того, как строить телевизионный репортаж, до того, какого носить неофициальное звание "главного пропагандиста" России.На этом программа второго дня Медиашколы завершилась. По итогам участникам выдали сертификаты и презенты, а пятерке самых активных в соцсетях, среди которых и сотрудник Sputnik Абхазия Марианна Кубрава, выдали доступ к курсам "ТВ- и онлайн-журналистика" школы RT.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260218/pokazat-iznanku-voyny-murad-gazdiev-o-rabote-voenkora-na-peredovoy-1061143040.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251125/1059292595.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, rt, журналистика, сми, маргарита симоньян