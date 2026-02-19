Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20260219/peregovory-raskololi-bandu-zelenskogo-na-dva-lagerya-odin-poumnee-1061151724.html
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря: один поумнее
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря: один поумнее
Sputnik Абхазия
Очередной раунд переговоров завершен. Еще один раунд анонсирован (пока — без указания места и времени). 19.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-19T12:05+0300
2026-02-19T12:14+0300
военная спецоперация рф в донбассе
мнение
аналитика
россия
украина
нато
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037776033_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_633a712f12ccfcba2d125bb925114c21.jpg
Представители всех трех участвовавших сторон — России, Украины и США — скупы на комментарии и не велят ждать прорыва, но в одном у Москвы и Киева согласье точно есть — им тяжело друг с другом, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский назвал встречу "тяжелой, но деловой", а глава офиса президента Украины Кирилл Буданов "непростой, но важной". Осталось доказать то, что она действительно была важной, так как начальник Буданова — Владимир Зеленский — демонстрирует обратное. На фоне переговоров он в очередной раз заявил, что "народ" его не поймет и не простит, если ВСУ без боя сдадут Донбасс, значит, такого не будет.Следовательно, мирного договора тоже не будет. Без деоккупации российского Донбасса мирные переговоры будут ходить вокруг да около, но не придут к цели. А вот российская армия к цели рано или поздно придет. Окончание военного конфликта будет связано скорее с этим, чем с дипломатическим прорывом. По крайней мере, при нынешнем киевском режиме.Правда, как утверждают многие, этот режим больше не един. Даже переговорная группа Украины, по сведениям британского издания The Economist, расколота, а Буданов — неформальный лидер той ее части, которая хочет договориться ценой уступок, пока американцы предлагают, потому что потом еще хуже будет. Те же, кто связан с предшественником и аппаратным врагом Буданова — Андреем Ермаком, решили затягивать процесс и не уступать России в главном. То есть представляют Зеленского в большей степени, чем глава его собственной администрации.Сведения британцев стоили бы недорого (британской прессе вообще нельзя доверять), но о Буданове давно говорят как об украинце, который убедился — надо прекращать конфликт, чтоб уберечь хоть что-то. Он ни в коем случае не "партия мира", но — партия трезвого осознания собственных сил. Для Украины и — особенно — для ее руководства такое редкость, а Буданова профессия обязывает.До офиса Зеленского он возглавлял ГУР, военную разведку Украины. И по специальности тоже — кадровый разведчик, участник диверсий, кровный и опытный враг России, несмотря на возраст в 40 лет и кличку Мамкин Пирожок. Это радикал, террорист, экстремист, но не кэвээнщик, как Зеленский, не кинопродюсер, как Ермак, и не специалист по креативному ведению социальных сетей, как нынешний министр обороны Украины Михаил Федоров, отвечавший в избирательном штабе Зеленского за SMM.Пять лет назад Украина оказалась под полным исполнительным контролем людей, твердо убежденных, будто любую проблему можно решить за счет пиара, рекламы или — и того меньше — шуточками, а деньги берутся из тумбочки, куда их спонсор кладет.Природная наглость и интеллектуальная ограниченность усугублялись наркотиками. Параллельно практиковалась черная магия, которая сама по себе не работает, но добавляет дури. Бывшая помощница Ермака рассказывала о гастролях иностранных шаманов, колдунстве на смытой с трупа воде и сборе кукол для ритуала вуду. В подтверждение ее слов у теперь уже бывшего главы офиса Зеленского при обыске нашли оккультные предметы.Черт не помог Ермаку отворотить следователей, которых прислали американцы, и избежать отставки под их давлением, но Зеленский держался за своего "зеленого кардинала" до упора, благо тот являлся реальным руководителем выстроенной на Украине системы власти. Буданов же, как считалось, в этой системе был единственным, кому дозволялось в обход Ермака доносить до шефа неприятную правду. Наряду с террором именно она — его профиль, а не выстраивание иной, более комфортной реальности — информационной, виртуальной или гормональной. Тот, кто всю свою карьеру анализировал преимущества и уязвимости противника, смиряется с неизбежностью поражения быстрее, чем тот, кто привык ломать комедию.То, что на смену Ермаку пришел его злейший враг Буданов, более всего напоминало попытку Зеленского обезопасить свое кресло. Даже по подсчетам придворной украинской социологии бывший глава ГУР более популярен, чем самозваный президент, и выигрывает у него президентские выборы во втором туре. Известный своей паранойей криворожец явно видел плюсы в том, чтобы обеспечить лояльность Буданова и держать поближе к себе, хотя он пришлый человек для их команды КВН, притона и ковена.Помимо Буданова, из числа участников украинской переговорной группы во фракцию реалистов наверняка входит Давид Арахамия, лидер пропрезиденских депутатов в Верховной раде. Он тоже русофоб, но никогда не казался особенно воинственным, а теперь испытывает давление снизу — ряд депутатов к бунту против Зеленского готовы уже давно и устали на это намекать.Что же касается ведущих фигур "партии войны", помимо самого Зеленского, это секретарь СНБО Рустем Умеров. Он же — наиболее вероятный претендент на то, чтобы стать следующей жертвой следователей из НАБУ, которые прервали блестящую карьеру Ермака. Есть основания полагать, что в данный момент следственными действиями руководят напрямую из Вашингтона. Поэтому тушка Умерова — это своего рода индикатор давления США на Украину.Проблема практической дипломатии в том, что идти за Умеровым — значит делать крюк. Приходить нужно сразу за Зеленским. Если Буданов и впрямь пытался переубедить его насчет вывода ВСУ из Донбасса, то явно не преуспел — и вряд ли преуспеет. Они в своей ненависти к России едины, но пекутся о разном.В силу той же специальности, которая не позволяет отрицать надвигающийся крах, бывший глава ГУР может выбирать из более или менее приемлемых для себя вариантов будущего. Долго объяснять, как это работает, но это работает: ответственности в свое время избежал даже глава гитлеровской разведки Вальтер Шелленберг наряду с куда менее зловещими коллегами из других стран и эпох.А вот для Зеленского хороших вариантов не осталось. Если отпустит Донбасс, поднимут на вилы бандеровцы. Если не отпустит, сгинет под обломками Украины. И даже в том случае, если успеет бежать, скупой остаток проживет "на иголках" — как тот, кто слишком часто ошибался, слишком многое знает и слишком многим подпортил жизнь.
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря: один поумнее

12:05 19.02.2026 (обновлено: 12:14 19.02.2026)
Очередной раунд переговоров завершен. Еще один раунд анонсирован (пока — без указания места и времени).
Представители всех трех участвовавших сторон — России, Украины и США — скупы на комментарии и не велят ждать прорыва, но в одном у Москвы и Киева согласье точно есть — им тяжело друг с другом, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.
Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский назвал встречу "тяжелой, но деловой", а глава офиса президента Украины Кирилл Буданов "непростой, но важной". Осталось доказать то, что она действительно была важной, так как начальник Буданова — Владимир Зеленский — демонстрирует обратное. На фоне переговоров он в очередной раз заявил, что "народ" его не поймет и не простит, если ВСУ без боя сдадут Донбасс, значит, такого не будет.
Следовательно, мирного договора тоже не будет. Без деоккупации российского Донбасса мирные переговоры будут ходить вокруг да около, но не придут к цели. А вот российская армия к цели рано или поздно придет. Окончание военного конфликта будет связано скорее с этим, чем с дипломатическим прорывом. По крайней мере, при нынешнем киевском режиме.
Правда, как утверждают многие, этот режим больше не един. Даже переговорная группа Украины, по сведениям британского издания The Economist, расколота, а Буданов — неформальный лидер той ее части, которая хочет договориться ценой уступок, пока американцы предлагают, потому что потом еще хуже будет. Те же, кто связан с предшественником и аппаратным врагом Буданова — Андреем Ермаком, решили затягивать процесс и не уступать России в главном. То есть представляют Зеленского в большей степени, чем глава его собственной администрации.
Сведения британцев стоили бы недорого (британской прессе вообще нельзя доверять), но о Буданове давно говорят как об украинце, который убедился — надо прекращать конфликт, чтоб уберечь хоть что-то. Он ни в коем случае не "партия мира", но — партия трезвого осознания собственных сил. Для Украины и — особенно — для ее руководства такое редкость, а Буданова профессия обязывает.
Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина, Аляска - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
29 января, 12:20
До офиса Зеленского он возглавлял ГУР, военную разведку Украины. И по специальности тоже — кадровый разведчик, участник диверсий, кровный и опытный враг России, несмотря на возраст в 40 лет и кличку Мамкин Пирожок. Это радикал, террорист, экстремист, но не кэвээнщик, как Зеленский, не кинопродюсер, как Ермак, и не специалист по креативному ведению социальных сетей, как нынешний министр обороны Украины Михаил Федоров, отвечавший в избирательном штабе Зеленского за SMM.
Пять лет назад Украина оказалась под полным исполнительным контролем людей, твердо убежденных, будто любую проблему можно решить за счет пиара, рекламы или — и того меньше — шуточками, а деньги берутся из тумбочки, куда их спонсор кладет.
Природная наглость и интеллектуальная ограниченность усугублялись наркотиками. Параллельно практиковалась черная магия, которая сама по себе не работает, но добавляет дури. Бывшая помощница Ермака рассказывала о гастролях иностранных шаманов, колдунстве на смытой с трупа воде и сборе кукол для ритуала вуду. В подтверждение ее слов у теперь уже бывшего главы офиса Зеленского при обыске нашли оккультные предметы.
Черт не помог Ермаку отворотить следователей, которых прислали американцы, и избежать отставки под их давлением, но Зеленский держался за своего "зеленого кардинала" до упора, благо тот являлся реальным руководителем выстроенной на Украине системы власти. Буданов же, как считалось, в этой системе был единственным, кому дозволялось в обход Ермака доносить до шефа неприятную правду.
Наряду с террором именно она — его профиль, а не выстраивание иной, более комфортной реальности — информационной, виртуальной или гормональной. Тот, кто всю свою карьеру анализировал преимущества и уязвимости противника, смиряется с неизбежностью поражения быстрее, чем тот, кто привык ломать комедию.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2026
Дружба России с Сербией спасена, но дорогой ценой
25 января, 17:40
То, что на смену Ермаку пришел его злейший враг Буданов, более всего напоминало попытку Зеленского обезопасить свое кресло. Даже по подсчетам придворной украинской социологии бывший глава ГУР более популярен, чем самозваный президент, и выигрывает у него президентские выборы во втором туре. Известный своей паранойей криворожец явно видел плюсы в том, чтобы обеспечить лояльность Буданова и держать поближе к себе, хотя он пришлый человек для их команды КВН, притона и ковена.
Помимо Буданова, из числа участников украинской переговорной группы во фракцию реалистов наверняка входит Давид Арахамия, лидер пропрезиденских депутатов в Верховной раде. Он тоже русофоб, но никогда не казался особенно воинственным, а теперь испытывает давление снизу — ряд депутатов к бунту против Зеленского готовы уже давно и устали на это намекать.
Что же касается ведущих фигур "партии войны", помимо самого Зеленского, это секретарь СНБО Рустем Умеров. Он же — наиболее вероятный претендент на то, чтобы стать следующей жертвой следователей из НАБУ, которые прервали блестящую карьеру Ермака. Есть основания полагать, что в данный момент следственными действиями руководят напрямую из Вашингтона. Поэтому тушка Умерова — это своего рода индикатор давления США на Украину.
Проблема практической дипломатии в том, что идти за Умеровым — значит делать крюк. Приходить нужно сразу за Зеленским. Если Буданов и впрямь пытался переубедить его насчет вывода ВСУ из Донбасса, то явно не преуспел — и вряд ли преуспеет. Они в своей ненависти к России едины, но пекутся о разном.
В силу той же специальности, которая не позволяет отрицать надвигающийся крах, бывший глава ГУР может выбирать из более или менее приемлемых для себя вариантов будущего. Долго объяснять, как это работает, но это работает: ответственности в свое время избежал даже глава гитлеровской разведки Вальтер Шелленберг наряду с куда менее зловещими коллегами из других стран и эпох.
А вот для Зеленского хороших вариантов не осталось. Если отпустит Донбасс, поднимут на вилы бандеровцы. Если не отпустит, сгинет под обломками Украины. И даже в том случае, если успеет бежать, скупой остаток проживет "на иголках" — как тот, кто слишком часто ошибался, слишком многое знает и слишком многим подпортил жизнь.
Зарубежные страны. Германия. Берлин - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2025
Канцлер Германии проговорился о будущем Украины
15 декабря 2025, 10:02
