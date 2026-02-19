Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 февраля

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анапҟазацәа ргәы иҵхо азҵаарақәа ӡырган: аиԥылара алахәала иҿцәажәара
13:05
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәалашәара лаша инамаданы
13:20
9 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҩыза изы ажәа: Анатоли Лагәлаа игәаларшәара
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭаацәара қәыԥш ирзырхоу аицлабра рылаҳәоуп: аԥҟарақәа еилаҳкаауеит
13:34
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Зачем нужны онлайн-кассы в Абхазии: разбираемся с экспертом
14:33
25 мин
Инструкция по применению
Как выбрать кондиционер
14:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра "Иҷыдоу Автонхамҩа" акоммерциатә обиектқәа ринвентаризациа мҩаԥнагоит: ахҳәаа
18:05
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
18:12
14 мин
Жәлар рдоуҳа
Абысҭеи ажәлар разгәаҭарақәеи
18:27
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Фестиваль национальной культуры пройдет летом в Абхазии: интервью с автором проекта
18:34
14 мин
Радио
Охрана уникальных зон: в Кабмине обсуждали вопросы создания новых природных территорий
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра "Иҷыдоу Автонхамҩа" акоммерциатә обиектқәа ринвентаризациа мҩаԥнагоит: ахҳәаа
21:05
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амедиашкола RT Аԥсны аусушьа ҳколлегацәа рыҿцәажәара
21:12
14 мин
Жәлар рдоуҳа
Абысҭеи ажәлар разгәаҭарақәеи
21:27
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Фестиваль национальной культуры пройдет летом в Абхазии: интервью с автором проекта
21:34
14 мин
Радио
Охрана уникальных зон: в Кабмине обсуждали вопросы создания новых природных территорий
21:49
11 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ӡиӡариа ихьӡ зху апремиа: акомиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсышәала аиҭага абжьы ахаҵаны Яндекс аҿы ицәыргахоит: аҵарауаҩ лгәаанагара
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Ҩымштәи RT Амедиашкола Аԥсны: алахәыла лгәаанагара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Новый Афон: подготовка к турсезону, развитие инфраструктуры
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Можно ли научить юмору: интервью с организаторами игр КВН "Наставники"
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
18:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
18:20
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Дурипшский сход: борьбе против включения Абхазии в Грузию 95 лет
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
21:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
21:20
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Дурипшский сход: борьбе против включения Абхазии в Грузию 95 лет
21:34
26 мин
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В пятницу, 20 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Завтра будет облачная погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман. В горах – дождь со снегом, переходящий в мокрый снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем +11°С до +16°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.Погода по городам и районам Абхазии:
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В пятницу, 20 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Завтра будет облачная погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман. В горах – дождь со снегом, переходящий в мокрый снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем +11°С до +16°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-80%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +4°С, днем +15°С.
Гагра – ночью +5°С, днем +16°С.
Пицунда – ночью 4°С, днем +15°С.
Гудаута – ночью +4°С, днем +15°С.
Новый Афон – ночью +5°С, днем +16°С.
Очамчыра – ночью +3°С, днем +13°С.
Гал – ночью +3°С, днем +13°С.
Ткуарчал – +1°С, днем +9°С.
0