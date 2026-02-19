https://sputnik-abkhazia.ru/20260219/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-20-fevralya-1061167376.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 февраля

19.02.2026

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В пятницу, 20 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Завтра будет облачная погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман. В горах – дождь со снегом, переходящий в мокрый снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем +11°С до +16°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.Погода по городам и районам Абхазии:

