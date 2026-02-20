https://sputnik-abkhazia.ru/20260220/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-21-i-22-fevralya-1061191021.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 февраля
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать антициклон с юго-запада. 20.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-20T18:30+0300
2026-02-20T18:30+0300
2026-02-20T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050518057_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_fc503c366832d1ab50060635439449c8.jpg
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В выходные, 21 и 22 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье из-за перепадов атмосферного давления с полудня, ближе к вечеру местами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050518057_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_320b9c61794815baefcce56fe5c7a2ef.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 февраля
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать антициклон с юго-запада.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В выходные, 21 и 22 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье из-за перепадов атмосферного давления с полудня, ближе к вечеру местами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +6°С, днем +13°С
Гагра – ночью +7°С, днем +14°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +13°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +13°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +14°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +13°С.
Гал – ночью +5°С, днем +13°С.
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +11°С.