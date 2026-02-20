https://sputnik-abkhazia.ru/20260220/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-21-i-22-fevralya-1061191021.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 февраля

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать антициклон с юго-запада.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В выходные, 21 и 22 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье из-за перепадов атмосферного давления с полудня, ближе к вечеру местами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

