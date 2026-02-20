Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 февраля

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Ӡиӡариа ихьӡ зху апремиа: акомиссиа ахантәаҩы ицәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсышәала аиҭага абжьы ахаҵаны Яндекс аҿы ицәыргахоит: аҵарауаҩ лгәаанагара
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Ҩымштәи RT Амедиашкола Аԥсны: алахәыла лгәаанагара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Новый Афон: подготовка к турсезону, развитие инфраструктуры
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Можно ли научить юмору: интервью с организаторами игр КВН "Наставники"
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
18:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
18:20
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Дурипшский сход: борьбе против включения Абхазии в Грузию 95 лет
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
21:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҩқәа ирызку амилаҭтә еицлабра "Акаҷыҷ": аҩыҟаҵаҩцәа ирнаҭо азы агәаанагара
21:20
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Дурипшский сход: борьбе против включения Абхазии в Грузию 95 лет
21:34
26 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Уааԥсырала ҳхыԥхьаӡара аизырҳаразы иаҳԥырхагоузеи: Ҳакан Кочу иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәыԥ ашьхымзагәара аԥсшьаҩцәа аҭаауа иҟалоит: апроект аусушьа атәы анхаҩы иҿцәажәараҿы
13:33
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа драматә театр Владикавказ иҟан: Хьыбла Мықәԥҳа лыҿцәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Стратегический вопрос: демография Абхазии и опыт России
14:05
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Игра королей: в Абхазии неделя шахмат
14:33
13 мин
Дополнительное время
Чему научились абхазские теннисисты в Казани? Интервью с трененром сборной
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ашкол аушьҭымҭацәа рымҩақәҵара: Очамчыратәи ашкол – интернат аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәыԥ ашьхымзагәара аԥсшьаҩцәа аҭаауа иҟалоит: апроект аусушьа атәы анхаҩы иҿцәажәараҿы
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Стратегический вопрос: демография Абхазии и опыт России
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ашкол аушьҭымҭацәа рымҩақәҵара: Очамчыратәи ашкол – интернат аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәыԥ ашьхымзагәара аԥсшьаҩцәа аҭаауа иҟалоит: апроект аусушьа атәы анхаҩы иҿцәажәараҿы
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Стратегический вопрос: демография Абхазии и опыт России
21:34
26 мин
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 февраля
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В выходные, 21 и 22 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье из-за перепадов атмосферного давления с полудня, ближе к вечеру местами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать антициклон с юго-запада.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В выходные, 21 и 22 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье из-за перепадов атмосферного давления с полудня, ближе к вечеру местами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +6°С, днем +13°С
Гагра – ночью +7°С, днем +14°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +13°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +13°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +14°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +13°С.
Гал – ночью +5°С, днем +13°С.
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +11°С.
