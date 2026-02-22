https://sputnik-abkhazia.ru/20260222/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-23-fevralya-1061191577.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 февраля

2026-02-22T18:30+0300

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. В понедельник, 23 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +4°С до +9°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:

