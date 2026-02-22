Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 февраля
СУХУМ, 22 фев – Sputnik. В понедельник, 23 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +4°С до +9°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
18:30 22.02.2026
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать фронтальная зона.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik. В понедельник, 23 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +4°С до +9°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +6°С, днем +9°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +9°С.
Пицунда – ночью 6°С, днем +8°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +8°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +9°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +9°С.
Гал – ночью +7°С, днем +8°С.
Ткуарчал – +2°С, днем +6°С.
