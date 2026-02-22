https://sputnik-abkhazia.ru/20260222/sputnik-nedeli-zasedanie-prokurorov-mediashkola-rt-i-strelba-v-sukhume-1061217770.html

Sputnik недели: заседание прокуроров, Медиашкола RT и стрельба в Сухуме

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 16 по 22 февраля. 22.02.2026, Sputnik Абхазия

О том, как президент Абхазии Бадра Гунба оценил работу прокуратур страны, сколько было совершено преступлений в 2025 году и произошло ДТП, кого ранили во время стрельбы в Сухуме и какие в связи с этим дал поручения глава государства, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.Заседание прокуроровВ минувшую среду прошло заседание коллегии Генпрокуратуры Абхазии, в котором принял участие президент Бадра Гунба.Как, в частности уточнил в своем отчете генпрокурор Адгур Агрба, в 2025 году в республике было зарегистрировано 630 преступлений. Это на 50 случаев больше, чем в позапрошлом, уточнил он на коллегии Генкпрокуратуры."Лидером" стал Сухум. Там произошло 175 преступлений, на 19 больше, чем за аналогичный период 2024 года.Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 8, всего к этому виду относятся 213 случаев из общего числа. Их раскрываемость составила 83,1%.С отчетами также выступили все прокуроры городов и районов Абхазии, а также военный, экологический и транспортный прокурор.По итогам заседания выступил Бадра Гунба. Он отметил, что раскрываемость тяжких преступлений в Абхазии заслуживает положительной оценки.Он также добавил, что борьба с преступностью — это не только реагирование на преступления, но и профилактическая работа. И важную роль играет взаимодействие органов прокуратуры с МВД, СГБ, судами.Отдельно президент выделил противодействие коррупции и поручил правоохранителям акцентировать внимание на этом.Стрельба в апацхеЭкс-генпрокурор Абхазии Эшсоу Какалия получил огнестрельное ранение и телесные повреждения во время стрельбы в одном из ресторанов национальной кухни в Сухуме в субботу, 21 февраля. Он был доставлен в больницу.Пресс-служба президента Абхазии распространила заявление о том, что Бадра Гунба держит на личном контроле ход расследования по факту ранения Эшсоуа Какалия и поручил правоохранительным органам провести все необходимые следственные мероприятия.Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел оперативное совещание по факту стрельбы.Оперсостав столичного УВД был поднят по тревоге, объявлен план-перехват.Оперативники проводят первичный сбор материала, осмотр места происшествия и установление всех обстоятельств случившегося."Требую от вас объективного расследования данного дела и скорейшего выяснения всех обстоятельств", — подчеркнул Киут.Позже стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нанесения тяжкого вреда здоровью Какалия, совершенного группой лиц общеопасным способом, а также незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.22 февраля стало известно о задержании правоохранителями подозреваемого в стрельбе А.А. Гургулия.Сессия ПарламентаВ прошлый четверг в Народном собрании Абхазии прошло заседание. По решению парламентариев полномочия погибшего во время стрельбы в стенах Парламента депутата Вахтанга Голандзия были досрочно прекращены.Согласно законодательству, ЦИК в течение двух недель должен утвердить назначение новых выборов в округе №30 (Кутолский).Также досрочно прекращены были полномочия депутата Германа Качарава в связи с его назначение на пост и.о. главы администрации Ткуарчалского района.Кроме того, депутаты Народного собрания проголосовали за исключение бывших санаториев МВО и ПВО в Сухуме из списка мест дислокации российской военной базы.Соответствующие изменения депутаты Парламента внесли в закон о ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение об объединенной российской военной базе в Абхазии.В перечень мест дислокации включается узел связи, который расположен на той же территории. Это участок площадью около двух соток.Братский визитДелегация МИД Абхазии во главе с руководителем ведомства Олегом Барциц с рабочим визитом посетила Южную Осетию.В Цхинвале прошла встреча президента Алана Гаглоева и Олега Барциц, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Абхазии.Гаглоев отметил, что обе республики вместе прошли непростой путь становления.Барциц подчеркнул, что позиции Абхазии и Южной Осетии по ключевым вопросам полностью совпадают, а взаимодействие опирается на прочный фундамент межгосударственных соглашений.Президент Алана Гаглоев наградил Олега Барциц орденом Дружбы Южной Осетии. Замминистра Одиссей Бигвава и начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Джемал Бганба были награждены медалями "В ознаменование 35-летия Республики Южная Осетия", сообщила пресс-служба МИД Абхазии.17 февраля главы МИД Абхазии и Южной Осетии Олег Барциц и Ахсар Джиоев подписали План консультаций на 2026–2027 годы.Больше чем школаМедиашкола RT прошла в Абхазии 17 и 18 февраля. Первая часть лекций прошла в Сухуме. Оператор Максим Сиротин рассказал, как правильно снимать на мобильный телефон "в поле", как сделать кадр интересным и динамичным, и сможет ли смартфон полностью заменить профессиональную камеру.Затем лекции продолжились в Гагре, где руководитель службы стратегических коммуникаций и продвижения в социальных сетях Антон Арасланов выступил с лекцией об особенностях работы в Telegram для привлечения аудитории.Специальным гостем школы стала главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Встреча с ней прошла в формате "вопрос — ответ".Симоньян рассказала, как работа корреспондентом помогла быть руководителем, почему важны не только позитивные новости, как журналисты помогают решать проблемы в стране, как меняется медийный язык и для чего нужно читать русскую классику.По итогам школы участникам выдали сертификаты и подарки.Семинар для молодых ученыхСеминар-совещание Совета молодых ученых при президенте Абхазии прошел в Сухуме 17 февраля.В рамках круглого стола "Развитие научного сообщества: вызовы, кадры, платформенные инструменты" прозвучали доклады ученых и экспертов Абхазии и России."В целом произошла хорошая коммуникация, намечены различные планы, появились новые идеи – они были зафиксированы. Я думаю, что в ближайшее время мы будем возвращаться с частично реализованными, либо новыми идеями, которые нужно будет реализовать", — сказал гендиректор "Команды Абхазии" Георгий Габуния.Встреча была организована АНО "Команда Абхазии", платформой "Россия – страна возможностей" Мастерской управления "Сенеж".Паломнический туризмСоглашение о развитии паломнического туризма подписали в Абхазии, сообщили в Минтуризма.Подписи под документом поставили министр туризма Астамур Логуа, глава АПЦ, иерей Виссарион, председатель фонда "Православная гуманитарная миссия" Павел Карпухин.Он направлен на развитие паломнических маршрутов, проведение мероприятий, призванных популяризировать Абхазию как центр религиозного туризма.Бизнес-миссияДвухдневная бизнес-миссия предпринимателей из Адыгеи прошла в Абхазии.В состав делегации вошли представители фабрик, производящих специи и мясные изделия, деревянные двери, современную мебель.Они обсудили особенности местного рынка и законодательства с торгпредом России Залиной Кобесовой, провели 12 выездов на абхазские профильные предприятия и отметили хорошие перспективы заключения контрактов.Встреча глав ТППВопросы поддержки и проблемы предпринимательства обсудили президенты торгово-промышленных палат Абхазии и России на встрече в Москве.Инар Ладария и Сергей Катырин затронули вопросы содействия абхазским компаниям в выходе на внешние рынки, наметили планы и проекты, включая проведение совместных мероприятий на территории Абхазии, а также участие республики в международных форумах при поддержке ТПП России, сообщила пресс-служба ТПП Абхазии.Удар с моряВ ночь с 18 на 19 февраля на Абхазию обрушился сильный ветер и шторм. Непогода повалила деревья в городах и районах страны, оборвала линии электропередач и большие волны нанесли ущерб коммерческим объектам на набережной Гагры.Из-за подмыва железнодорожного полотна в Гагрском районе было остановлено движение поездов. Восстановить железнодорожное сообщение удалось к вечеру 20 февраля.Оплата в пару кликовМобильное приложение для оплаты электричества запущено в Абхазии.Приложение уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Ru Store, сообщает Минэнерго республики.Для его использования необходимо зарегистрироваться и добавить лицевой счет. Оплачивать электроэнергию можно с российских банковских карт или через кошелек А-мобайл.Сервис пока работает там, где внедрена система биллинга — в Сухуме, Сухумском районе, Гудауте.Ранее начальник управления сбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба в интервью Sputnik сказал, что в ближайшем будущем ее внедрят в Гагре, а постепенно — и в других районах страны."Гостеприимная Абхазия"Постмодульная программа конкурса "Гостеприимная Абхазия" началась в Абхазии. Участники и эксперты акселератора посетили зимние виноградники в селе Лабра, этнопарк "Апсны" и Моквский собор, где им рассказали о рисках на старте, стратегиях развития в агро- и гастротуризме, создании точек притяжения международного уровня.Постмодульный выезд стал логичным продолжением работы на первых двух модулях, которые прошли в декабре 2025 года и январе текущего, и возможностью посмотреть на свои проекты через призму уже реализованных решений.Итоговая часть программы пройдет в формате групповой работы: мини-команды вместе с отраслевыми экспертами будут искать точки сотрудничества и комбинированные маршруты.

