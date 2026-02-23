Абхазия
Это наши военные, солдаты и офицеры. Те, кто прямо сейчас — в лютый мороз и снежную бурю — делают все, отстаивая суверенитет нашей страны. Без них у нас просто ничего бы не было. Без них не было бы нас, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Это благодаря им линия украинского фронта неуклонно сдвигается на запад, поселяя в сердцах киевской клики тоскливый ужас. Это их успехи сделали так, что США сбросили Незалежную на баланс Европе, а европейцы пошарили по карманам и достали оттуда дулю с маслом. Денег киевским больше не дадут — только что Венгрия заблокировала им транш на 90 миллиардов евро.Это благодаря им страны мира вдохновились смелостью Москвы и теперь пытаются тоже бороться за свой суверенитет против мирового гегемона. Побежали прочь от бывшего хозяина даже старые вассалы. Возникают новые блоки, альянсы. Весь мир стронулся, начав новый цикл развития, — и сдвинул с места эту махину простой штурмовик нашей армии где-нибудь под Красноармейском.Стойкость и мужество наших бойцов сделали так, что весь наш огромный тыл работает как часы. Нас не напугали санкции, мы нашли обходные пути, наладили системы взаиморасчетов со своими друзьями и вырвались из многолетней зависимости от Запада. Страна осуществила неслыханный прорыв в экономике и вошла в число самых процветающих государств мира. Никогда в своей истории граждане России не жили так богато.И все это произошло в момент напряженного противостояния с самым могущественным военным альянсом в мире — блоком НАТО. Ничто не смогло напугать наших бойцов, они расколошматили тысячи единиц самой навороченной и дорогой западной техники. Точно так же, как их деды, они вмиг освоили новейшие военные технологии и щедро отсыпали на орехи вражеской армии, усиленной наемниками со всего мира.В результате НАТО разваливается и погрязает в бесконечных спорах. Украина продолжает терять территории. А в России люди спокойно идут на работу и гуляют в парках. Они ничего не боятся — они знают: наши герои защитят их от любого врага.Уже очень давно слова "День защитника Отечества" не имели такого веса, как сегодня. Наши пэвэошники защищают нас, горожан, от ударов киевских нацистов. Наши спецслужбисты отлавливают предателей и диверсантов, предупреждая сотни терактов. Силовики на транспорте предотвращают диверсии и катастрофы. Благодаря их ежедневному подвигу весь тыл сегодня работает слаженно, наши дети спокойно идут в школы, а их мамы — в офисы и на маникюр.А еще наши защитники делают нас лучше. Их подвиг учит нас скромности и самопожертвованию, терпению и добру. Очищается от идейной накипи страна, растет истинный статус наших мужчин. Женщины вновь начинают видеть в них богатырей — умных, добрых и непобедимых. Таких мужчин хочется целовать, обнимать и рожать от них детишек. Пусть сыновья смотрят на своих храбрых отцов и становятся еще лучше.Мы часто строим прогнозы относительно сложных переговоров с США. Но все хитропридуманные стратегии европейцев и американцев не стоят ломаного гроша. Решать все глобальные вопросы будут наши бойцы — ровно так же, как они делают это все четыре года. Только от них зависят сегодня судьбы мира. Они добились этого неустанным напряжением всех сил, своим мужеством, терпением и воинской смекалкой.Ну а наше дело — поддерживать наших защитников всем, чем можем. Чтобы они знали, что их любят и ждут. Что вся страна гордится ими и ждет с победой домой. Они принесут мир не только нам, но и всей планете.На выходных я была на премьере в Большом театре. Еще не заиграл оркестр, как прозвучало объявление: "Театр благодарит всех защитников Отечества, присутствующих на спектакле". И как же зааплодировал огромный зал! Хлопали дамы в вечерних платьях и студенты в вытянутых свитерах, важные завсегдатаи лож и скромные интеллигенты, просачивающиеся по контрамаркам, москвичи и туристы, пенсионеры и молодежь. Как будто весь прекрасный, сверкающий огнями театр хотел сказать российским воинам то же, что думают сегодня миллионы людей в стране: с праздником вас, родные!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Никифорова Виктория
Никифорова Виктория
Все материалы
Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
10:51
Служащие в зоне СВО поделились воспоминаниями о своих первых боевых наградах
12:52
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 12:53
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 12:53
0