https://sputnik-abkhazia.ru/20260224/defitsit-obscheniya--glavnoe-zlo-1061259095.html

Дефицит общения – главное зло

Дефицит общения – главное зло

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 24.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-24T19:02+0300

2026-02-24T19:02+0300

2026-02-24T19:02+0300

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045356959_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2389c000702117b5ba45e67e3738aabc.jpg

Алексей Ломия, SputnikТак получилось, что в далеком 1928 году именно 14 февраля родился мой отец Кумф Ломия. В те времена знать не знали и даже не предполагали, что к концу века эта дата будет связана с каким-то чуждым нам праздником влюбленных. И я получил такое, без ложной скромности, фундаментальное, пусть даже немного консервативное воспитание, что и для меня это новое явление неприемлемо. Не только потому, что так внушили мне родители и такой была среда, в которой я рос, а еще и потому, что немного глубже знаю, с чем связана эта дата для приверженцев таких традиций и почему они возвели 14 февраля в ранг некоего праздника.Именно в связи с вышеизложенным каждый год 14 февраля я немного нервничаю и даже, наверное, злюсь, когда продавцы цветов заговорщически заглядывают в глаза и спрашивают, для чего мне букет цветов. Странно, конечно, что это их должно интересовать, но приходится с неким раздражением отвечать, что букет предназначен для кладбища. Несколько раз в году я прихожу на Пантеон, чтобы условно побыть рядом с родителями, помянуть их, поблагодарить за все. В том числе за то, что ненавязчиво, но настойчиво и терпеливо прививали нам истинные ценности. Научили любить прекрасное, научили отличать черное от белого, любить Родину, чтить и уважать обычаи.И это не просто пафосные слова. Нашему поколению пришлось пройти через многие испытания. Это и сложности развала могучего Советского Союза, неопределенность момента, парад суверенитетов, кровопролитная война за свободу, голод и разруха во времена блокады, становление молодого независимого государства, пугающая потрясениями геополитика вокруг, много-много различных невзгод современного мира. Все это пережить, не отчаявшись, не впадая в депрессию, смотреть с надеждой на хорошее будущее помогло по большей части воспитание родителей.Рискну предположить, что в наше суетливое время, в век информационных технологий ощущается острый дефицит общения. Нарушилась связка между поколениями. Может, это как-то связано с всеобъемлющей победой цифрового пространства над простым, человеческим общением и взаимодействием, не знаю. Но разрыв происходит однозначно. И старшее поколение с лихвой восполняет "пробелы" своей молодости, окунувшись с головой в виртуальное пространство. В наши времена просто не было всего этого многообразия способов общения друг с другом, кроме как прямого, с глазу на глаз, в кругу семьи, друзей, соратников. Нынешнее поколение, вообще, напрочь зависает в интернете, залипает в гаджетах.Может, я слишком драматизирую, пусть будет так, но, скорее всего, эти нездоровые тенденции нанесли непоправимый ущерб всем нам. Даже не знаю как, но срочно, здесь и сейчас необходимы практически революционные коррективы в алгоритм повседневной жизни. Маленький, но очень показательный пример могу привести.Мне довелось организовать небольшой праздничный стол для друзей дочери, в честь ее юбилея. После всех вступительных речей и тостов, чтобы дать им возможность комфортно пообщаться друг с другом, я решил удалиться. Но предварительно я прошелся с корзинкой и собрал у всех телефоны. Весь этот "урожай" смартфонов я поместил в сейф администратора заведения. Пожелал собравшимся отлично провести время и ушел. И знаете, сколько было потом благодарности от всех друзей дочери за мой неординарный поступок с временной экспроприацией гаджетов? Они здорово провели время, с шутками, анекдотами, воспоминаниями. Только так, видимо, можно заставить вернуться к правильному человеческому общению.Но это всего лишь частный случай, и про молодежь, а проблема носит фундаментальный характер. К этому надо отнестись со всей серьезностью. Расписать конкретные шаги, вдумчиво определить, как и каким способом можно будет восполнять дефицит общения, чтобы вернуть мостик между поколениями. Нам есть что рассказать молодым. И не через социальные сети. Чтобы была возможность правильно расставить акценты. Чтобы просто выражением лица показать неприемлемость некоторых новых тенденций. Чтобы через искренние эмоции подчеркнуть что-то очень важное.Мы же должны отчетливо понимать, что вакуум – это такое пространство, которое имеет свойство быстро заполняться. И надо быть готовым к тому, что если не мы будем воспитывать молодежь в прямом общении, то это сделает кто-то другой, более изощренно. А какие у него цели и задачи, сложно предсказать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/abkhazstroy-zavershil-remontnye-raboty-v-panteone-v-sukhume-1045755052.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/vlyublennyy-v-rodinu-pamyati-kumfa-lomia-1037574647.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

мнение, авторы, колумнисты