Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 февраля

г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В среду, 25 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, со второй половины дня, ближе к вечеру, дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В среду, 25 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, со второй половины дня, ближе к вечеру, дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +6°С, днем +12°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +12°С.
Пицунда – ночью 6°С, днем +11°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +11°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +12°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +10°С.
Гал – ночью +5°С, днем +10°С.
Ткуарчал – +2°С, днем +6°С.
