Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать фронтальная зона. 24.02.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В среду, 25 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, со второй половины дня, ближе к вечеру, дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:

