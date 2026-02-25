https://sputnik-abkhazia.ru/20260225/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-26-fevralya-1061287380.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 февраля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать фронтальная зона. 25.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-25T18:30+0300
2026-02-25T18:30+0300
2026-02-25T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050517622_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fcc71454c1a8946e85a7ca99ebef8632.jpg
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. В четверг, 26 февраля, в Абхазии ожидается ухудшение погоды, пасмурно, дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050517622_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_184fa873dc9bd13681ad612180f2cfbb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать фронтальная зона.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. В четверг, 26 февраля, в Абхазии ожидается ухудшение погоды, пасмурно, дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +6°С, днем +8°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +9°С.
Пицунда – ночью 6°С, днем +8°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +8°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +9°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +7°С.
Гал – ночью +5°С, днем +7°С.
Ткуарчал – +2°С, днем +5°С.