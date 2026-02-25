https://sputnik-abkhazia.ru/20260225/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-26-fevralya-1061287380.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 февраля

25.02.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 фев – Sputnik. В четверг, 26 февраля, в Абхазии ожидается ухудшение погоды, пасмурно, дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:

