https://sputnik-abkhazia.ru/20260225/selo-kak-chast-razvitoy-ekonomiki-o-chem-diskutirovali-na-meropriyatii-obschestvennoy-palaty-1061297005.html

Село как часть развитой экономики: о чем дискутировали на мероприятии Общественной палаты

Село как часть развитой экономики: о чем дискутировали на мероприятии Общественной палаты

Sputnik Абхазия

Панельная дискуссия "Территория роста: стратегии социально-экономического развития" прошла в рамках подготовки к гражданскому форуму "Диалог. Согласие... 25.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-25T18:46+0300

2026-02-25T18:46+0300

2026-02-25T18:49+0300

в абхазии

абхазия

общественная палата абхазии

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039890212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a36b8a49bda65642cbfae98173b9aeb2.jpg

SputnikО том, что мешает развитию сел и почему люди их покидают, какие механизмы необходимо внедрить для повышения уровня жизни в селах, как минимизировать отток населения и по какому вопросу участники не сошлись во мнении, читайте в материале Sputnik.Стратегия ростаВторое мероприятие в рамках подготовки к гражданскому форуму "Диалог. Согласие. Развитие", который организует Общественная палата Абхазии, прошло сегодня в Сухуме. Модератором выступил председатель Комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Даут Агрба.Участники панельной дискуссии "Территория роста: стратегии социально-экономического развития" выступили с докладами и обсудили проблемы социально-экономического развития страны, в особенности вопросы развития сел.Старший преподаватель кафедры национальной экономики экономического факультета АГУ, старший научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава выразила мнение о том, территориальное развитие сел - стратегическое направление для Абхазии. Она пояснила, что традиционные абхазские ценности сохраняются именно в селах."Национальная идеология не может родиться в городе. И село сегодня нельзя рассматривать исключительно как подсобное хозяйство. Село в Абхазии – это наша комплексная безопасность, демографическая, экологическая, продовольственная, военная", – пояснила она.В форуме приняли участие гости из России, в частности, председатель Комиссии по развитию институтов гражданского общества Общественной палаты Омской области Ирина Сербина. Она подчеркнула важность доступности качественной социальной среды для развития сел в современных условиях.Сербина предложила, основываясь на примере России, чаще привлекать глав муниципалитетов и сел в грантовые государственные проекты. По ее мнению, это позволит перевести вопрос развития сел из разряда дотационной проблемы в форму устойчивого и экономически выгодного нацпроекта.Технологии и защита рынкаПо мнению ректора СОИ Валерия Кварчия, развитие технологий и синхронизация сельского хозяйства могут привести к сокращению рабочих мест. Но есть возможности избежать этого сценария."Сельхоззанятость – это объективный процесс, но село не обречено при условии диверсификации сельской экономики, когда высвобождаемые из аграрного производства люди не становятся городскими мигрантами, а находят рабочие места у себя дома и в других отраслях", - пояснил он.Кварчия добавил, что именно такую стратегию реализуют многие государства.По его словам, в политике существуют три основных способа роста занятости сельского населения. Один из них связан с расширением спектра производства самих сельхозпроизводителей. Второй включает развитие несельскохозяйственных отраслей, например, агропромышленных комплексов, переработки продукции. Третий способ включает открытие в селах предприятий городского типа.Своим виденьем путей развития сел Абхазии поделился общественный деятель, экс-глава администрации Галского района Тимур Надарая. Он считает, что аграрный сектор и система государственного управления нуждаются в реформах.Надарая подчеркнул отсутствие механизмов защиты внутреннего рынка и то, что абхазские предприниматели находятся в невыгодных условиях по сравнению с импортерами. В пример он привел своего знакомого, который занимается выращиванием бахчевых культур. Часть его урожая ежегодно портится из-за отсутствия рынка сбыта.Депутат Ткуарчалского районного Собрания Лорена Джинджолия отметила, что Абхазии необходима долгосрочная стратегия для развития села.Она пояснила, что нужно решить три задачи — вернуть молодежь в села, создать рабочие места и условия для экспорта продукции."Необходим комплексный подход, который должен не просто остановить отток населения, а сделает абхазское село центром экономического роста, инноваций и возможностей для нашей молодежи", — уточнила Джинджолия.Депутат Собрания Гудаутского района Херсон Симония считает, что неправильно возлагать всю ответственность за развитие сел, сохранение языка, культуры и традиций только их сельских жителей."Чтобы это можно было делать, у крестьян должны быть возможности. На одних лишь желаниях далеко не уйдешь", - уверен он.Глава Армянской общины Абхазии Самвел Карапетян выразил мнение о том, что нельзя руководствоваться исключительно экономическими аспектами в контексте развития села."Важно учитывать и культурную составляющую, язык, традиции, уклад жизни, который формировался годами", - сказал он и обратил внимание участников форума на важности доступа крестьян к современным технологиям.Еще одним эффективным способом развития села, по его мнению, может стать создание с российскими коллегами карты почв, что позволит перейти к более рациональному и научно-обоснованному земледелию.Формирование бюджетов и разность мненийДля реализации программы развития нужно понять, что из себя представляет абхазское село, из чего оно состоит и какими человеческими и природными ресурсами обладает, сказал депутат Парламента Абхазии Резо Зантария.Если в советское время жить в городе было дороже чем в селе, то сегодня складывается противоположная ситуация. Именно из-за этого многие покинули села и переехали в города, пояснил он.Депутат VI созыва Парламента Абхазии, общественный деятель Натали Смыр считает неэффективным действующий в стране механизм формирования бюджета.Она пояснила, что до 2014 года в республике применялась трехуровневая система –республиканский, районные и местные бюджеты. С тех лет в Абхазии была введена двухуровневая система бюджета – республиканский и местный.По ее мнению, этот переход лишил города и села возможности зарабатывать свои деньги и тратить на их свои нужды.С этим была согласна депутат Ткуарчалского районного собрания Лорена Джинджолия. Она пояснила, что местные депутаты видят проблемы, но не имеют средств для их оперативного решения. Помочь в этом, по ее мнению, может "закрепление" 15-30% налогов за селом или создание депутатских фондов развития округов.Этого же мнения придерживается и заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и приватизации администрации Ткуарчалского района Серафима Хеладзе. Выступая перед собравшимся, отметила, что район совершает стратегический разворот от индустриального прошлого в зеленой экономике и медицинскому туризму. Но угрозы дальнейшего развития остаются. Одна из них связана с оттоком населения."Мы предлагаем инициировать переход к трехуровневой модели, где село становится самостоятельным субъектом бюджетной и управленческой деятельности", - резюмировала Хеладзе и добавила, что такой подход даст жителям района самостоятельно решать проблемы и контролировать результаты работы.Юрист Тамаз Кецба назвал политической ошибкой переход к двухуровневой форме формирования бюджета."Я не знаю, чем руководствовался тогда президент, но это свело на "нет" все наше местное самоуправление, прежде всего сельское", - сказал он.Кроме того, такое нововведение лишило людей чувства того, что они хозяева на своей территории и могут принимать решения. Именно народовластие было заложено в Конституцию Абхазии, добавил Кецба.С такой постановкой вопроса не согласился министр финансов Абхазии Саид Губаз. В своем выступлении он обратил внимание на то, что на сегодня у сел нет возможности самообеспечения, так как там нет крупных предприятий.Что касается земельного налога, то его доля в общих доходах государства составляет всего 1,6%, этих средств не хватит для финансирования сельских администраций."При этом на содержание сел мы направляем не 1,6% от доли собственных доходов, а порядка 20%. По итогам 2025 года на содержание сел было направлено свыше 20 миллиардов рублей. Из них более 1,2 миллиарда рублей на ремонтно-восстановительные работы", - сообщил Губаз.Он также напомнил, что Минсельхоз реализует госпрограмму поддержки сельского хозяйства, на которую в этом году выделено 500 млн рублей, а Минэк — программу поддержки малого и среднего предпринимательства, в которой приоритет отдается проектам в сельских территориях.Еще одну программу разрабатывает Минпрос, она касается поддержки учителей сельских школ.Третий круглый стол, организованный Общественной палатой, пройдет 3 марта. Он будет посвящен реформе политической системы как залогу стабильного развития государства. По результатам круглых столов сформируют проект резолюции, в которой будут прописаны конкретные шаги. Форум "Диалог.Согласие.Развитие" пройдет 12 марта с приглашением представителей органов власти, местного самоуправления, активов городов и районов, общественных организаций, политических партий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260210/1060954174.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260206/1060872857.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251113/sokhranenie-i-razvitie-sela-razgovor-s-ekspertami-1059025369.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, общественная палата абхазии, новости