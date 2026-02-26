https://sputnik-abkhazia.ru/20260226/nastoyaschie-ukraintsy-spasut-rossiyu-ot-vydumannykh-1061308169.html

Настоящие украинцы спасут Россию от выдуманных

Настоящие украинцы спасут Россию от выдуманных

26.02.2026

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

аналитика

россия

украина

колумнисты

Россия не остановится, пока для нее не наступят должные последствия, убеждала всех представительница Киева, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Но больше всего дипломата задело то, как предварил ее выступление наш постпред Владимир Небензя. Комментируя желание европейских стран обсудить на Совбезе вопрос "поддержания мира и безопасности Украины", он начал с того, что формально тоже является украинцем: "И у меня такая странная фамилия. Ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы: мы все одни. Миллионы украинцев — в России, миллионы русских — на Украине. И в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать сребреников".То есть и Бецу, и украинского постпреда в ООН Мельника обвинили в том, что они предатели собственного народа, веры предков, причем обвинил украинец. Нужно было ответить, что и сделала Беца: "Во-первых, господин Небензя, вы не украинец и не притворяйтесь им. Во-вторых, мы никогда не были одной нацией с Россией и никогда не будем одной нацией с Россией".То есть Небензя не украинец? Этнический украинец не является украинцем по гражданству — это да, но как отказывать ему в украинстве? А вот так, украинские власти считают украинцами собственных подданных, а не жителей России. И уж тем более не русских из России, с которыми украинцы никогда не были "одной нацией". Не будем спрашивать, почему же тогда даже жители входившей в состав Австро-Венгрии Галичины называли себя "руськими", "русинами", то есть они знали, что они одна нация с русскими, а теперь какая-то Беца делает их отдельным народом.Спорить с "политическими украинцами" бессмысленно, потому что у них есть одна задача: разорвать на части великий русский народ, состоящий из трех ветвей — великорусской, малоросской и белорусской. Причем разорвать так, чтобы никогда они не смогли воссоединиться. Что для этого нужно сделать? Отпилить украинскую часть дерева? Нет, потому что она снова отрастет из единого ствола. Нужно срубить само дерево, причем под корень. Объявив русских несуществующими — не просто врагами украинцев, а несуществующей, искусственной конструкцией. Москалями, смесью финно-угров с тюрками, дикими варварами — не в пример "настоящим наследникам Киевской Руси" украинского извода. У них есть Украина, которую нужно принять под защиту Европы, а всю эту агрессивную Россию-Московию просто деколонизировать, то есть разобрать на кусочки под руководством мирового сообщества. Вот тогда Украина и заживет!Понятно, что эта мечта не имеет вообще никакого отношения к интересам украинской ветви русского народа — это просто план борьбы с Россией как таковой и со всем большим русским народом. Уничтожение России приведет и к уничтожению украинцев, потому что исчезнет созданное ими государство. Нет смысла выискивать украинские корни у советских руководителей или современных российских министров и генералов — их настолько много, что и не сосчитаешь. Потому что мы действительно один народ, безумно и бездумно допустивший разделение 1991 года. После которого западная, украинская (по территории проживания) часть русского народа оказалась игрушкой в руках врагов России, что в итоге и привело к страшной трагедии междоусобной войны. Да, идущая сейчас война имеет и такое измерение: гражданская война двух государств одного народа. Но эта трагедия не исчерпывает ее характер, потому что это и война против европейских планов аннексии Украины, и война за восстановление нашего единства — территориального, национального. Украина и Россия — их народы будут снова едины. Русские и украинцы и сейчас едины в России, как были едины всю нашу многовековую историю. И таких, как отмечающий сегодня свой день рождения Василий Алексеевич Небензя, не миллионы, а десятки миллионов. Малороссы осваивали Сибирь и Дальний Восток, расширяли Россию во все стороны света, а сейчас наша общая колыбель — Киев оказался в плену предателей, стал игрушкой в руках врагов всего нашего народа. Временно. Потому что народное единство неизбежно восстановится.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

россия

украина

мнение, аналитика, россия, украина, колумнисты