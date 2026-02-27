Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 февраля и 1 марта

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Зылшарақәа ԥку рыԥсҭазаара аиӷьтәра: Изольда Ҳагбеи Алиса Хәарааи рыҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Асоциал-економикатә ҿиара астратегиақәа иалацәажәеит аҵарауаа: аихшьаалақәа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Галский район: водоснабжение, сельхозработы, туризм
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Креативная экономика – долгоиграющая история, выгодная бизнесу и государству
14:33
24 мин
Инструкция по применению
Как избавиться от муравьев в квартире?
14:57
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Амармалташьтә пты "аԥылара" аҽазыҟаҵара: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
18:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭаацәара қәыԥш ирзырхоу аицлабра рылаҳәоуп: аԥҟарақәа еилаҳкаауеит
18:17
11 мин
Арубрика "Ашьхардац"
Аԥшьрахәшә
18:28
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Итоги коллегии Генпрокуратуры: интервью с Алексеем Ломия
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Амармалташьтә пты "аԥылара" аҽазыҟаҵара: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
21:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭаацәара қәыԥш ирзырхоу аицлабра рылаҳәоуп: аԥҟарақәа еилаҳкаауеит
21:17
11 мин
Арубрика "Ашьхардац"
Аԥшьрахәшә
21:28
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Итоги коллегии Генпрокуратуры: интервью с Алексеем Ломия
21:34
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны амассатә информациа ахархәагақәа рымш: Руслан Ҳашыг иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ирыланаҳәеит аицлабрақәа: ахантәаҩы ихҳәаа
13:33
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақьачақьцәеи алафҳәаҩцәеи рклуб аиҭаира: "Амҩақәҵаҩцәа" алига актәи ахәмарра ахҳәаа
13:49
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Наладить и развивать: сотрудничество Общественной палаты Абхазии с регионами России
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Информационно-аналитическая система. Зачем она нужна Абхазии: интервью с Георгием Гулиа
14:34
15 мин
Дополнительное время
Старт футбольного сезона. Разговор с тренером ФК "Бзыбь"
14:48
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны амассатә информациа ахархәагақәа рымш: Руслан Ҳашыг иҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Наладить и развивать: сотрудничество Общественной палаты Абхазии с регионами России
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны амассатә информациа ахархәагақәа рымш: Руслан Ҳашыг иҿцәажәара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Наладить и развивать: сотрудничество Общественной палаты Абхазии с регионами России
21:34
25 мин
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. В выходные, 28 февраля и 1 марта, в Абхазии ожидается неустойчивая погода, облачно с прояснениями, в отдельные часы дождь разной интенсивности и продолжительности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
Погоду на черноморском побережье Абхазии будут формировать холодные массы воздуха и барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. В выходные, 28 февраля и 1 марта, в Абхазии ожидается неустойчивая погода, облачно с прояснениями, в отдельные часы дождь разной интенсивности и продолжительности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +8°С
Гагра – ночью +6°С, днем +9°С.
Пицунда – ночью +5°С, днем +8°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +8°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +9°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +7°С.
Гал – ночью +5°С, днем +7°С.
Ткуарчал – ночью +2°С, днем +5°С.
