Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 февраля и 1 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 февраля и 1 марта

27.02.2026

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. В выходные, 28 февраля и 1 марта, в Абхазии ожидается неустойчивая погода, облачно с прояснениями, в отдельные часы дождь разной интенсивности и продолжительности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

