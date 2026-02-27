https://sputnik-abkhazia.ru/20260227/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-28-fevralya-i-1-marta-1061348092.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 февраля и 1 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 февраля и 1 марта
Погоду на черноморском побережье Абхазии будут формировать холодные массы воздуха и барическое поле повышенного давления.
Погоду на черноморском побережье Абхазии будут формировать холодные массы воздуха и барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. В выходные, 28 февраля и 1 марта, в Абхазии ожидается неустойчивая погода, облачно с прояснениями, в отдельные часы дождь разной интенсивности и продолжительности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +8°С
Гагра – ночью +6°С, днем +9°С.
Пицунда – ночью +5°С, днем +8°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +8°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +9°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +7°С.
Гал – ночью +5°С, днем +7°С.
Ткуарчал – ночью +2°С, днем +5°С.