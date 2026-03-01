https://sputnik-abkhazia.ru/20260301/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-2-marta-1061349547.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 марта
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В понедельник, 2 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В понедельник, 2 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +6°С, днем +9°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +10°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +9°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +10°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +10°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +9°С.
Гал – ночью +5°С, днем +7°С.
Ткуарчал – +2°С, днем +5°С.