https://sputnik-abkhazia.ru/20260301/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-2-marta-1061349547.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 марта

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будут формировать холодные массы воздуха при барическом поле повышенного давления. 01.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-01T18:30+0300

2026-03-01T18:30+0300

2026-03-01T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507848_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_5749ad8b61c393a608e4873f0bcdc61e.jpg

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В понедельник, 2 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия