Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260301/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-2-marta-1061349547.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 марта
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будут формировать холодные массы воздуха при барическом поле повышенного давления. 01.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-01T18:30+0300
2026-03-01T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507848_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_5749ad8b61c393a608e4873f0bcdc61e.jpg
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В понедельник, 2 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507848_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_c012ac8099f340ea103eab97dd9ea5e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 марта

18:30 01.03.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень встретила дождем
Осень встретила дождем - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду черноморского побережья Абхазии будут формировать холодные массы воздуха при барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В понедельник, 2 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +6°С, днем +9°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +10°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +9°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +10°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +10°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +9°С.
Гал – ночью +5°С, днем +7°С.
Ткуарчал – +2°С, днем +5°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0