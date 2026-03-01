https://sputnik-abkhazia.ru/20260301/sputnik-nedeli-vysokie-gosti-zakrytie-granitsy-i-padenie-bespilotnika-1061380191.html

Sputnik недели: высокие гости, закрытие границы и падение беспилотника

Sputnik недели: высокие гости, закрытие границы и падение беспилотника

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 23 февраля по 1 марта. 01.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-01T21:00+0300

2026-03-01T21:00+0300

2026-03-01T21:24+0300

в абхазии

новости

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/1c/1061359287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9c20a591ba0b27abb5e36401e1b8ffd.jpg

О том, как прошли визиты главы Татарстана Рустама Минниханова и министра экономического развития России Максима Решетников, какие объекты они осмотрели и о чем договорились с руководством республики, почему в течение недели КПП "Псоу" трижды закрывали и что обнаружили на горе Мамзыщха, читайте в материале Sputnik.SputnikПоздравление с Днем защитника ОтечестваБадра Гунба поздравил Владимира Путина с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба главы абхазского государства.Президент Абхазии отметил, что этот общий национальный праздник имеет глубокие духовные и исторические корни."Мужество, стойкость и самоотверженность защитников Отечества на протяжении веков являлись прочной основой государственности, источником силы и единства народа. Сегодня Вооруженные Силы Российской Федерации с честью продолжают славные исторические традиции, демонстрируя высокий профессионализм, отвагу и решимость, надежно отстаивая интересы Отчизны и обеспечивая безопасность государства", — говорится в тексте поздравления.Гунба также подчеркнул, что Абхазия высоко ценит союзнические отношения с Россией, основанные на прочном фундаменте доверия, взаимной поддержки и стратегического партнерства, и отметил личный вклад Владимира Путина в укрепление двусторонних связей и развитие всестороннего сотрудничества.Приезд главы ТатарстанаРаис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с рабочим визитом 24 февраля. На границе его встретил президент Бадра Гунба.Гунба и Минниханов посетили набережную Сухума. Они ознакомились с ходом восстановительных работ на участке, который реконструируется за счет средств российского региона. Его длина — более километра.Реконструкция началась в прошлом году. Набережную поделили на участки, ремонт финансируется Татарстаном, Башкортостаном, сухумским аэропортом и абхазскими бизнесменами, работающими в России.Решетников в АбхазииДелегация Минэкономразвития России во главе с министром Максимом Решетниковым с однодневным визитом приехала в Абхазию 28 февраля.Гостей в Сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба встретил президент Бадра Гунба. В рамках визита они посетили молочный завод в селе Лабра.Он построен в рамках абхазо-российской программы льготного кредитования, его площадь — около 3 тысяч квадратных метров.Директор завода Батал Дзяпшба рассказал, что планируется производство молока, сметаны, кефира, сыров, творога, масла. Уже заключен контракт на поставки сухого молока из Беларуси, а цельное молоко для производства масла будут закупать у местных фермеров.Стороны также обсудили вопросы абхазо-российского сотрудничества в сфере экономики. Гунба отметил, что взаимодействие между государствами выстраивается на высоком уровне. Вместе с делегацией Минэкономразвития он посетил объекты, строительство которых финансируется за счет совместных абхазо-российских программ.Решетников подчеркнул, что Абхазия в последние годы показывает очень высокий темп экономического развития."Это видно по собственным доходам республики, которые увеличиваются. Ну и, конечно, такая динамика — это результат плотного взаимодействия наших стран", — подчеркнул министр экономразвития России на встрече с президентом Бадрой Гунба.В частности он выразил уверенность в том, что в республику необходимо активнее привлекать туристов. Для этого нужны инвестиции и поддержка среднего и малого бизнеса, и в этом Россия готова оказать помощь.По итогам совещания Гунба и Решетников вышли к журналистам и рассказали о том, что в апреле в Сухуме пройдет инвестиционный форум, который даст дополнительный импульс для привлечения в страну инвестиций и обсуждения вопросов развития экономики.Кроме того, Абхазия и Россия запустят три программы для развития экономики республики. Первая будет направлена на организацию льготного кредитования, вторая будет связана с поддержкой малого и среднего бизнеса, и третья программа затронет развитие туротрасли и поддержку предпринимателей, строящих модульные гостиницы.Также вопросы развития туристической отрасли в Абхазии обсудили премьер-министр Владимир Делба и глава Минэкономразвития России Максим Решетников.Встреча российской делегации и членов Кабмина прошла в глэмпинге Chalet Bridge в Бзыбском ущелье.В числе тем была поддержка глэмпинг-отелей, увеличение турпотока и количества рейсов между российскими городами и Сухумом, субсидии авиаперевозчикам, сообщили в пресс-службе правительства Абхазии.Реакция МИД АбхазииМИД Абхазии внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, заявили в ведомстве.В настоящий момент обращений от граждан Абхазии не поступало, подтвержденные сведения о численности граждан республики в зоне эскалации отсутствуют.Министерство иностранных дел выражает обеспокоенность из-за неспровоцированных ударов США и Израиля по Ирану, мониторит ситуацию и анализирует сведения, предоставляемые российскими коллегами, уточнили в МИД.США и Израиль начали военную операцию в Иране в субботу, 28 февраля, в ответ Иран выпустил ракеты по американским базам в ближневосточных странах.Атака беспилотниковЗа минувшую неделю государственную границу по реке Псоу трижды закрывали на несколько часов из-за угрозы атаки беспилотников – 23 и 24 февраля, а также 1 марта.Как уточнил начальник Погрануправления СГБ Рустам Латипов, меры были введены в целях обеспечения безопасности людей, пересекающих границу.Также 23 февраля в Гагрском районе упал беспилотник. Взрыв произошел у первой смотровой площадки на горе Мамзышха.На место прибыли сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС. Спасатели направили найденные обломки БпЛА на экспертизу для установления типа беспилотника, уточнили в агентстве.Любые нарушения воздушного пространства Абхазии беспилотниками пресекались дежурными силами ПВО и радиоэлектронной борьбы и будут пресекаться впредь, заявили в Минобороны республики.Для удобства гостейВ сухумском аэропорту откроют туристско-информационный центр и исторический терминал, об этом сообщил министр туризма Абхазии Астамур Логуа.Он отметил, что здание стало очень презентабельным, и оно может стать началом красивого путешествия для отдыхающих, которые впервые прилетят в Абхазию.Кроме того, центры организуют на сухумском вокзале и абхазо-российской границе.Подъем селаПанельная дискуссия "Территория роста: стратегии социально-экономического развития" прошла в рамках подготовки к гражданскому форуму "Диалог. Согласие. Развитие".Второе мероприятие в рамках подготовки к гражданскому форуму "Диалог. Согласие. Развитие", который организует Общественная палата Абхазии, прошло в Сухуме 25 февраля.Участники панельной дискуссии выступили с докладами и обсудили проблемы социально-экономического развития страны, в особенности вопросы развития сел.Третий круглый стол, организованный Общественной палатой, пройдет 3 марта. Он будет посвящен реформе политической системы как залогу стабильного развития государства.По результатам круглых столов сформируют проект резолюции, в которой будут прописаны конкретные шаги. Форум "Диалог.Согласие.Развитие" пройдет 12 марта с приглашением представителей органов власти, местного самоуправления, активов городов и районов, общественных организаций, политических партий.Раскопки на набережнойРаскопки начались на набережной Сухума, где идут ремонтно-восстановительные работы, рассказал в эфире радио Sputnik специалист департамента историко-культурного наследия Минкульта Инал Джопуа.Там расположены остатки четырех крепостей, относящихся к I-IV веку н.э."Римских крепостей данной эпохи у нас в городе нет, и поэтому важно, чтобы граждане и гости страны могли соприкасаться с историей", — считает он.Джопуа добавил, что элементы крепостных сооружений советские археологи обнаружили еще во время ремонта набережной в 1958 году. Сроки были сжатыми, полностью исследовать объекты не удалось, провели только поверхностную расчистку.Крепостные сооружения, обнаруженные на набережной Сухума, могут законсервировать. По словам Джопуа, набережную можно расширить за счет зеленой зоны, чтобы была возможность обойти места раскопок и не закатывать их в бетон, или покрыть их современным специальным материалом, похожим на стекло.Итоговое решение пока не принято, сначала необходимо провести раскопки и изучить находки.Стрельба в ГудаутеУголовное дело возбуждено по факту обстрела машины в Гудауте, сообщили в МВД.Житель Лыхны Руслан Герия подозревается в том, что примерно в 14:00 22 февраля обстрелял машину главы районного отделения Фонда инвалидов ОВНА Александра Нурова и скрылся с места преступления.У Герия изъято огнестрельное оружие, он находится под стражей. Расследование продолжается.В чем сила?Состязания среди силовиков "Штурм рубежа" прошли в Сухуме.Полосу препятствий прошли 8 команд из Центра спецназначения, ГСО, СОБР, Минобороны, МЧС и Погрануправления СГБ.Первое место в командном зачете заняла сборная ГСО, в личном зачете лучшим стал участник Аслан Голубь."Абхазский рубеж" — один из проектов "Команды Абхазии". Спорткомплекс в районе станции Кяласур был открыт 1 декабря, тренироваться в нем могут все желающие."Супергерои" в СухумеПремьера инклюзивного спектакля "Супергерои" прошла в РУСДРАМе 24 февраля. Постановка стала финалом проекта "Искусство без границ", на одной сцене с профессиональными артистами выступили 13 детей с ограниченными возможностями здоровья.Как рассказала директор благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия, спектакль прошел с аншлагом."Зрители приняли очень позитивно, были аплодисменты, они не хотели расставаться с героями постановки. Дети ответственно подошли к проекту, каждый исполнил свою роль очень хорошо. И зрители со слезами уходили после спектакля", — отметила она.Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на ортопедические операции подопечным фонда.Победа "Гагры""Гагра" стала обладательницей Суперкубка Абхазии по футболу, сообщил Госкомспорта.Она обыграла сухумский "Нарт" со счетом 3:2.Сначала лидировали столичные футболисты — голы в ворота гостей оформили Леон Аргун и Наур Цвинария.Ход игры переломился на 63-й минуте. Сначала мяч забил Георгий Тодуа, через 10 минут — Алим Айба. Третий гол "Гагра" забила в добавленное время.Новое дыханиеПервая игра абхазской лиги КВН "Наставничество" прошла в Госфилармонии 26 февраля.В лиге представлены восемь команд из разных районов страны: "Чарирама" из Гудауты, "Жертвы юмора" из Гагры, гулрыпшская команда "Почти горожане", "Ткуарчал сити", команды из АГУ "Неустановленные лица" и "А зачем?", "300 безпаспортанцев", представляющие Гал и "Гюэнос-Айрес" из Очамчыры.Победителями стали "Гюэнос-Айрес" и "300 безпаспортанцев", они набрали по 5 баллов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/1061224522.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260228/1061368977.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/1061246068.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260225/selo-kak-chast-razvitoy-ekonomiki-o-chem-diskutirovali-na-meropriyatii-obschestvennoy-palaty-1061297005.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260122/1060571811.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260222/1061212526.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия